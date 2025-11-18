La granadina Deluna abrirá en 2026 un hotel dentro del estadio Nuevo Mirandilla de Cádiz

¿Imaginan un hotel de lujo en la tribuna de Los Cármenes? Es justo lo que está construyendo la granadina deLuna Hotels, la división hotelera ... de deLuna Group, en el estadio de fútbol de Cádiz.

El proyecto de convertir la tribuna principal del Nuevo Mirandilla, el antiguo Ramón de Carranza, salió a concurso público y aunque en principio la compañía granadina tuvo dudas por la envergadura del proyecto, ganó el procedimiento y está ya transformando el espacio en un singular cuatro estrellas, el gran Hotel Luna Cádiz.

El hotel tendrá 240 habitaciones, de las que cincuenta son habitaciones palco y otras seis suites de lujo que se reservarán a futbolistas profesionales. Dos plantas del edificio hotelero, la sexta y la séptima, se destinarán a proyectos de restauración con unas espectaculares vistas a la Bahía de Cádiz. «Queremos abrir en verano de 2026», avanza la consejera delegada de deLuna Group, Concha De Luna, que está feliz con el proyecto.

«Crecemos con mucho mimo y con mucha responsabilidad», afirma ilusionada Concha de Luna. «Cádiz es una ciudad que está de moda en andalucía, tiene muchísimo potencial, nos atrae su gente, la cultura y estamos muy contentos con este hotel», apunta.

Dos imágenes del futuro hotel de Cádiz, que abrirá sus puertas en el verano de 2026 y la consejera delegada de deLuna Group recibiendo su diploma como una de las empresas Cepyme 500 de manos de la presidenta de la patronal de la pequeña y mediana empresa. IDEAL

Es un proyecto que les ilusiona no solo por su dimensión hotelera, «sino por el impacto social que puede generar en la ciudad». Y es que Concha de Luna impulsó personalmente la firma de un convenio con el Instituto de Fomento, Empleo y Formación de Cádiz para garantizar la formación de personas desempleadas, con el compromiso de contratar al menos al 65% de los participantes. «El verdadero valor de una empresa no se mide únicamente en cifras, sino en el legado que deja en su comunidad», resume De Luna.

Una vez consolidada su actividad turística en Granada, «la ciudad que nos inspira y nos lo ha dado todo», la compañía está centrada en un plan de crecimiento que contempla nuevas aperturas. La más inminente es el Gran Hotel Luna del Triunfo de la capital granadina, junto al Arco de Elvira, un establecimiento que antes pertenecía a otra cadena y que ahora el grupo está reformando con el objetivo de que abra sus puertas esta Navidad. Le seguirán Cádiz, Sevilla también en 2026 y más adelante el hotel de Motril, con el objetivo de superar en los próximos años las 1.000 habitaciones bajo la enseña granadina.