stitucionales, una fina lluvia matutina que da paso a los rayos del sol. La plaza del Humilladero, al final de la Carrera de la Virgen, ... un entorno en el que está ubicado el monumento dedicado a las víctimas de la violencia de género, con sus sillas y su musiquilla cautivadora.

Presentes, las fuerzas vivas de la ciudad de Granada para revestir este acto de la altura necesaria. Estaban los concejales del Ayuntamiento de Granada, el Defensor del Ciudadano, el superintendente jefe de la Policía Local, representantes del Consejo Municipal de la Mujer, el subdelegado del Gobierno de España, eo l comisario jefe provincial de la Policía Nacional.

También, la delegada de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad de la Junta de Andalucía, la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer, el presidente de la Federación de la Asociación de Vecinos, la directora de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Granada, el equipo de mujer de la Guardia Civil, miembros del Colegio de Abogados, y el presidente de la Audiencia.

La razón de tan prestigiosa presencia, era dejar muestra palpable de que Granada vuelve a alzar la voz contra la violencia de género desde la unidad, la firmeza y la convicción en un día como este martes 25N. Las palabras fueron pronunciadas por la alcaldesa, Marifrán Carazo, al principio de su intervención.

«Esta ciudad no tolera la violencia machista y seguirá estando, seguiremos estando siempre, al lado de las mujeres y de sus familias. En esta jornada de memoria, de reivindicación y de compromiso, quiero agradecer a la ciudadanía que nos acompaña, especialmente a todos aquellos que lo hacen en este recorrido que es simbólico, que nos une en nuestras plazas, pero que une nuestras voluntades», expresó la alcaldesa de Granada.

Las palabras de la alcaldesa reafirmaron el compromiso contra la violencia de género. «Esta lacra sigue siendo un obstáculo para la convivencia, para el desarrollo y para la igualdad real que todas y todos merecemos. Pero también es cierto que contamos con una sociedad comprometida, que no mira hacia otro lado y que entiende que proteger a las mujeres es proteger la democracia, es proteger la libertad y también la dignidad humana».

El final de su intervención fue asimismo una petición para manteenr la unidad. «Por eso, hoy y siempre, Granada une su voz para decir basta, para recordar a quienes ya no están y acompañar también a quienes aún necesitan nuestro apoyo. Aunemos fuerzas, sigamos construyendo una Granada segura, justa, libre y consciente, una ciudad que escucha, que protege y que también actúa. Una ciudad que no dio un paso atrás ante la defensa de la libertad, los derechos y la vida de las mujeres».

Vidas truncadas

Encarnación González, concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Granada, repasó en su intervención los datos que marcan la gravedad de la violencia d egénero, pero también los avances logrados y los servicios que despliega el municipio para ayudar a las víctimas.

«Las cifras que hoy compartimos no son esos datos fríos estadísticos, son vidas truncadas, familias rotas y proyectos de futuro aniquilados por la barbarie machista. En lo que llevamos de año, este 2025, ya son 39 mujeres que han sido asesinadas por su pareja o expareja, 39 nombres, 39 historias, 39 ausencias que nos duelen como sociedad», compartió.

Finalmente, como un sentido homenaje y también una reivindicación, junto a la vicepresidenta del Consejo Municipal de la Mujer, leyeron los nombres de las mujeres víctimas mortales de la violencia de género.