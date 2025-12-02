Granada tiene ahora 14 vuelos menos con Madrid que en 2019

Los empresarios granadinos no bajan la guardia en su incansable labor de exigir conexiones para Granada. Por eso, piden trenes y aviones para realizar labores ... profesionales fuera de la ciudad y para recibir visitantes que dinamicen la economía. La última petición es novedosa y recurrente a la vez. La lanzó el presidente de la CGE y de la Cámara de Comercio, Gerardo Cuerva y pasa por reforzar los vuelos nacionales.

Para Cueva son prioritarias las conexiones con Madrid y Barcelona y con Galicia y el Levante, incluso por encima de las internacionales. A su juicio, según destacó en unas declaraciones hace un mes, hay que analizar cómo se puede aprovechar la cercanía con el aeropuerto internacional de Málaga Pablo Picasso.

Los representantes de las empresas granadinas reclaman más aviones con Madrid y que el vuelo madrugador se extienda más allá de dos días a la semana. Ahora, tan solo se puede salir de la terminal de Chauchina en dirección a la capital madrileña a las 6.30 de la mañana los lunes y los martes, algo completamente insuficiente para las relaciones profesionales entre ambas ciudades.

En la actualidad (sumando idas y vueltas) existen 34 vuelos entre Granada y Madrid. 17 de ida y 17 de regreso. Aunque se han ido recuperando de manera paulatina son catorce conexiones menos de las que había antes de la pandemia.

En 2019, el aeropuerto granadino se conectaba con el madrileño 48 veces a la semana. Iberia ofrecía hasta cuatro diarios por sentido, que cubrían todas las franjas horarias. Esto posibilitaba buenas conexiones vía Aeropuerto Adolfo Suárez con los más de 100 destinos internacionales en los que opera ese mismo grupo.

El Grupo Iberia, antes de la pandemia, reforzó su apuesta por Granada y lanzó billetes con precios desde 41 euros por trayecto para volar a Madrid, coincidiendo con la llegada del AVE.

Ahora, los granadinos tienen siete vuelos menos por sentido a la semana y además, los trenes con Madrid presentan retrasos y dificultades en el 40% de los trayectos.

Solo dos días se madruga

Actualmente se puede ir a Madrid en avión los lunes y martes a las 6.30, 13.40 y 17.40; los miércoles a las 13.55 y 21.40; los jueves a las 9.55 y 17.40; los viernes a las 13.40 y 21.40; los sábados 9.20, 17.40 y 21.40 y los domingos a las 9.20 y 17.40. Estos cambios de horarios también dificultan la labor a los viajeros y no facilitan la planificación, según denuncian también los empresarios.

Desde la Confederación Granadina de Empresarios y la Cámara de Comercio señalan que todas estas carencias son las que vienen haciendo visibles desde 2023, cuando realizaron un análisis exhaustivo de las infraestructuras granadinas. «Lo hemos denunciado en público y en privado», resalta Gerardo Cueva.

Los empresarios granadinos trabajan en estos momentos en la corrección de ese déficit de los vuelos con Madrid, de la mano de la Diputación provincial.