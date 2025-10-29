Granada se vuelca con los pacientes de ictus

El trabajo diario de los profesionales sanitarios se refleja en casos como el de Adrián Sánchez, el reconocido bailaor de flamenco que, el pasado 15 ... de septiembre, ensayando para la primera Bienal de Flamenco de Granada, sufrió un ictus. Afortunadamente, su recuperación ha sido pronta y completa. Su agradecimiento al equipo que lo atendió en el hospital de Neurotraumatología Virgen de las Nieves es «inmenso». A todos ellos se lo ha demostrado este 29 de octubre, Día Mundial del Ictus, como mejor sabe: bailando.

Visiblemente emocionado, el artista granadino compartió un emocionante espectáculo con los presentes, entre los que además de neurólogos, intensivistas, enfermeras y celadores, también estaban otros pacientes de ictus y sus familiares. Un público que no tardó en entregarse a la música con sus compañeros de escena, que le dieron paso. Adrián Sánchez se sentó sobre el cajón flamenco y empezó a tocar mientras su equipo bailaba alrededor. Pasados unos minutos, el baile corrió por sus venas de nuevo y se puso en pie.

Quién lo iba a decir cuando hace solo unas semanas sintió la pierna adormecida y la boca se le torció hacia el lado izquierdo. «Cuando te pasa algo así piensas que no puedes volver a realizar la actividad que hacías. Yo salí sin ninguna secuela gracias a los profesionales de Emergencias del 061 que me trajeron hasta aquí y al equipo multidisciplinar de este hospital que se volcó conmigo. Hay que reivindicar que los que nos cuidan, nos cuidan tan bien que al final salimos con los pies», señaló el bailaor.

El tiempo es clave cuando se trata de un ictus. «Los accidentes cerebrovasculares aparecen de forma aguda e inciden de forma importante en la capacidad funcional. Saber identificar los síntomas es fundamental», advirtió el jefe de Neurología, Adolfo Mínguez. Según él, señales de alerta pueden ser pérdida brusca de fuerza o sensibilidad en cara, brazo o pierna; dolor de cabeza intenso; dificultad en el habla; problemas de visión; trastornos de equilibrio, incluso pérdida de conciencia.

Cada minuto perdido es tejido cerebral difícil de recuperar. Con tratamientos actuales se ha logrado reducir mucho las secuelas, pero esta enfermedad sigue siendo la causa de mortalidad más frecuente en mujeres y la segunda en hombres. En la provincia de Granada, 2.000 personas sufren un ictus cada año. Una vez ingresados, los pacientes son atendidos las 24 horas por Enfermería de Cuidados. En este sentido, la supervisora de Enfermería de Neurología, Trinidad Quesada, insistió en la detección precoz, así como en la promoción de una dieta equilibrada y el ejercicio físico.

«Tenemos que concienciar de este problema de salud que afecta a toda la población. Hay que corregir factores de riesgo cardiovasculares y tenemos que activar los sistemas de emergencia extrahospitalaria y los sistema de urgencia. Lo más importante sois los pacientes y las familias, la razón de nuestra vocación de servicio público. Que no se nos olvide que somos un equipo y que podemos con esta enfermedad», añadió por su parte el director médico del hospital, Manuel Liñán.

Por último, el delegado de Salud en Granada, Indalecio Sánchez-Montesinos, admitió en el Día Mundial del Ictus ser consciente de «todo lo que nos falta», pero también de que existen la «fuerza» y la «esperanza». «Solo puedo agradecer. Tenemos que transmitir confianza a los ciudadanos. Los profesionales sanitarios hacemos, hacéis las cosas bien, camináis con ellos. Lo que tenemos es la vida, compartimos la vida. Por eso hoy es un día importante para coger fuerzas y seguir adelante».