El hospital de Neurotraumatología Virgen de las Nieves conmemora el Día Mundial del Ictus. Pepe Marín

Granada se vuelca con los pacientes de ictus

El hospital de Neurotraumatología conmemora con un espectáculo de flamenco el Día Mundial de esta enfermedad, que afecta a 2.000 granadinos cada año

Sara Bárcena Hernández

Sara Bárcena Hernández

Granada

Miércoles, 29 de octubre 2025, 13:08

Comenta

El trabajo diario de los profesionales sanitarios se refleja en casos como el de Adrián Sánchez, el reconocido bailaor de flamenco que, el pasado 15 ... de septiembre, ensayando para la primera Bienal de Flamenco de Granada, sufrió un ictus. Afortunadamente, su recuperación ha sido pronta y completa. Su agradecimiento al equipo que lo atendió en el hospital de Neurotraumatología Virgen de las Nieves es «inmenso». A todos ellos se lo ha demostrado este 29 de octubre, Día Mundial del Ictus, como mejor sabe: bailando.

