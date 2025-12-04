Granada se viste de verde y blanco para rendir homenaje a la bandera andaluza

Como cada 4 de diciembre, la Junta ha organizado un acto para celebrar el día de la bandera. Así, vestidos con el espíritu verde y ... blanco, representantes de la Junta de Andalucía y de la sociedad granadina han izado este emblema que tanto significado tiene y que tantos valores reúne.

En el salón de acto de la delegación de la Junta en Granada, las autoridades se concentraron para representar la unión del pueblo entorno a este símbolo que une a los andaluces. Primero, en un guiño a Federico García Lorca, el coro de los niños de Virgen de Gracia, con 'Verde que te quiero verde' y después, discursos emotivos en los que ensalzar las cualidades que representan a la tierra andaluza.

La Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada ha acogido este martes el acto de celebración del Día de la Bandera, en la que se conmemoran las manifestaciones del 4 de diciembre de 1977 en las que el pueblo andaluz reivindicó la autonomía plena.

El exdirector del periódico IDEAL, Eduardo Peralta, personalidad de peso en la sociedad granadina que recibió el pasado febrero la Bandera de Andalucía, leyó con perfecta dicción el manifiesto del 4-D, en el que se recogen los sentimientos y el valor de esa autonomía andaluza y de los derechos que se defienden en esta tierra.

«Para nosotros, los andaluces, las andaluzas, la bandera de Andalucía es la llave de casa. Es la que nos abre las puertas de un lugar donde siempre somos bienvenidos y se nos espera», manifestó Eduardo Peralta.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, presidió junto al delegado del Gobierno de la Junta, Antonio Granados, un acto en el que abogó por una Andalucía que «no es sólo un territorio: es un sentimiento, un proyecto común, una voluntad colectiva de avanzar sin dejar a nadie atrás».

«Sigamos construyendo la Andalucía que soñaron quienes levantaron esta bandera por primera vez, una Andalucía de consensos y sin miedo», reivindicó Rocío Díaz, que aseguró que Andalucía está viviendo «una profunda transformación» y «está llegando a donde no había llegado antes».

Andalucía se siente

Díaz señaló que hoy Granada se viste de blanco y verde para recordarnos que Andalucía no sólo se recuerda, sino que «hoy Andalucía se siente». «Cuando miramos la bandera, vemos la memoria de quienes no se rindieron, de quienes, con sus manos, su voz y su corazón, construyeron la tierra que hoy somos».

La consejera de Fomento destacó que este día no es sólo de gratitud, sino también de compromiso, y, en este sentido, ha apelado a «seguir construyendo una Andalucía donde cada joven encuentre oportunidades, donde cada familia viva con dignidad, donde nuestros mayores se sientan cuidados y donde nadie tenga que dejar su tierra por falta de futuro».

Por su parte, el delegado del Gobierno, Antonio Granados, ha asegurado que el 4D «es también un día para reconocer el liderazgo y el compromiso del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en la defensa de nuestros valores y en la proyección de Andalucía como una tierra de oportunidades, moderna, abierta y ambiciosa».

Granados dijo que Granada encarna el espíritu andaluz a través de la ciencia, la cultura, el emprendimiento y la Universidad.

Asimismo, se refirió a Granada como una provincia «orgullosa de sus raíces que mira al porvenir con determinación» y aseveró que desde aquí de contribuye cada día a una Andalucía más fuerte, más dinámica y más unida.

Una reivindicación común

El Consejo de Gobierno aprobó el 8 de noviembre de 2022 la declaración oficial del 4 de diciembre como Día de la Bandera de Andalucía, con el que se pretende impulsar iniciativas educativas, sociales e institucionales que contribuyan a garantizar la máxima difusión de los valores y significados que encarna dicho emblema.

El 4 de diciembre de 1977 fue un día señalado para Andalucía, cuando los andaluces dejaron al margen cuestiones ideológicas y partidistas y llenaron las calles de las ocho provincias andaluzas reivindicando la consecución de una autonomía plena para la comunidad autónoma. Al frente de estas manifestaciones se encontraba la bandera blanca y verde de Andalucía, como símbolo de unión y fraternidad de toda la ciudadanía andaluza ante su futuro.