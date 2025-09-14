Granada vibra con el poder del neuromarketing en EIG Education – ESIC

Domingo, 14 de septiembre 2025, 23:49 Compartir

Bajo el lema «¡Tu mejor IA eres tú!», Nacho Pérez – profesor de ESIC y referente en neuromarketing – ofreció una sesión tan inspiradora como práctica sobre cómo el cerebro influye en cada decisión de compra y cómo los equipos comerciales pueden aprovecharlo para vender más y liderar mejor.

Durante el encuentro, los asistentes descubrieron de primera mano cómo aplicar el neuromarketing para influir de forma ética, comunicar con impacto y tomar decisiones comerciales más eficaces. Una experiencia inmersiva que conectó ciencia, emoción y estrategia, demostrando que el éxito en ventas no depende solo de las herramientas tecnológicas, sino de entender profundamente a las personas.

Este evento se enmarca en el Programa Superior en Dirección de Ventas de ESIC – EIG Education, un referente para quienes desean llevar su carrera comercial al siguiente nivel. Con un enfoque estratégico, práctico y 100% orientado a negocio, este programa forma líderes capaces de impulsar resultados y transformar equipos.

«Las ventas son el motor de cualquier organización, y hoy más que nunca necesitamos profesionales capaces de influir de manera positiva y generar confianza. Entender cómo funciona el cerebro del cliente es la clave para lograrlo», destacó Nacho Pérez durante su intervención.

La jornada fue una oportunidad única para networking, inspiración y aprendizaje aplicado, que dejó a los asistentes con nuevas herramientas para mejorar su rendimiento comercial desde el día siguiente.

Si trabajas en ventas, lideras un equipo o simplemente quieres crecer como profesional, no dejes pasar la próxima oportunidad de vivir esta experiencia en EIG Education/ESIC Granada. Tu mejor inversión siempre será en ti mismo… y en entender cómo piensa tu cliente

