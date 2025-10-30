Granada sumará 800 árboles más al año con el nuevo contrato de Parques y Jardines

En los jardines del Triunfo, uno de los vergeles con los que cuenta la ciudad. Ese ha sido el escenario escogido por el Ayuntamiento de ... Granada para presentar a la plantilla y los equipos de Eulen, la empresa que se encargará del cuidado de las zonas verdes los próximos tres años con opción a otros dos. La concesionaria, que hasta ahora se encargaba del arreglo de la vegetación solo en la mitad de los barrios, va a ser la responsable de una labor que permitirá a la capital ganar más de 800 árboles al año.

La alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo, y el responsable municipal de Mantenimiento, Francis Almohalla, han sido los encargados de saludar el inicio de los trabajos en un acto al que también ha acudido el portavoz del gobierno local, Jorge Saavedra, así como representantes de Eulen y la plantilla que se encargará de las tareas al completo.

La cita, sin embargo, ha sorprendido por la cantidad de medios técnicos presentados, prácticamente la totalidad de los vehículos y las herramientas que se emplearán a partir de ahora para cuidar las zonas verdes. La relación a la vista ha sido amplia: 4 turismos, 13 furgonetas medianas, 6 camiones pequeños con caja basculante, 2 camiones grandes de gran tonelaje, otros 6 camiones caja abierta de menor tamaño, 6 pickup, 2 plataformas articuladas de 23 metros, otras 2 de 11 metros, otras 2 de tipo oruga, 3 motocicletas de cajón...

Precisamente a la mejora material del contrato ha sido uno de los asuntos a los que ha apuntado la regidora, que ha celebrado una renovación que garantizará la cobertura total del servicio tras años en los que, por las condiciones de la anterior concesión, muchas de las tareas quedaban sin realizarse por estar fuera de presupuesto. La nueva inversión supone un incremento anual de 1,5 millones de euros sobre la partida anterior e implica, si se tiene en cuenta todo el periodo de ejecución, un 30% más de dotación.

Esta subida tendrá consecuencias positivas para la ciudad, según ha referido Carazo. La compañía cubrirá de forma integral todos los distritos, que se han dividido en dos grupos para abordarlo de manera más eficiente. Por un lado, Norte, Chana, Beiro y Genil, que contarán con 22,5 millones de euros de presupuestos para atender 660.348 metros cuadrados de zonas verdes y más de 28.495 árboles. Por otro, Centro, Zaidín, Ronda y Albaicín, que tendrán un presupuesto de 25 millones de euros para atender 454.777 metros cuadrados y 28.495 árboles. La primera edil, no obstante, ha insistido en que todas las zonas se van a cubrir «de forma homogénea» y ha remarcado que se asegurará «el mismo nivel de atención y calidad en todos los barrios».

Otras novedades

La nueva concesión va a permitir desarrollar un programa de conservación «permanente» que abarcará «todas las tareas de jardinería y mantenimiento general». Así, los trabajadores acometerán labores como el entrecavado, las escardas, los trabajos en arbolado o el cuidado de arbustos y plantas de temporada, así como la gestión de plagas, limpieza y mantenimiento de las infraestructuras de riego o las labores en pradera.

A estas se sumarán otras funciones, como los trabajos de renovación y mejora de jardines, suministro de plantas y materiales o las actuaciones imprevistas que se requieran ante situaciones que necesiten respuesta rápida frente a incidencias.

Carazo ha asegurado que el contrato, del que ha destacado el «enorme esfuerzo» realizado para su puesta en servicio, va a permitir a los ciudadanos «disfrutar de una Granada más verde, más cuidada y más amable, en línea con nuestro modelo de ciudad de una Granada para vivir». Sobre la concesión en sí ha celebrado que mejora «la calidad del servicio, multiplica la capacidad de acción y refuerza el mantenimiento de parques, jardines y arbolado en todos los barrios».

El edil Francis Almohalla, por su parte, ha subrayado que el objetivo del equipo de gobierno es hacer del cuidado de los jardines «una prioridad» y ha destacado el efecto beneficioso que tiene sobre la población «la inversión en bienestar, salud y calidad de vida» que supone el mantenimiento de parques y jardines«. »Con este contrato damos un paso más hacia la Granada que queremos, una más cuidada«, ha refrendado el concejal.