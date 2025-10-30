Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Granada sumará 800 árboles más al año con el nuevo contrato de Parques y Jardines

La concesión, que supondrá una inversión de 47 millones de euros, pretende conseguir «una ciudad más verde, cuidada y amable»

Pablo Rodríguez

Pablo Rodríguez

Granada

Jueves, 30 de octubre 2025, 14:07

En los jardines del Triunfo, uno de los vergeles con los que cuenta la ciudad. Ese ha sido el escenario escogido por el Ayuntamiento de ... Granada para presentar a la plantilla y los equipos de Eulen, la empresa que se encargará del cuidado de las zonas verdes los próximos tres años con opción a otros dos. La concesionaria, que hasta ahora se encargaba del arreglo de la vegetación solo en la mitad de los barrios, va a ser la responsable de una labor que permitirá a la capital ganar más de 800 árboles al año.

