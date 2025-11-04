Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Una trabajadora en una cooperativa de Granada. Efe

Granada suma más de medio millar de parados pero frena la tendencia alcista de octubre

La provincia se sitúa por encima de la media andaluza, pero ligeramente por debajo de la nacional

Camilo Álvarez

Camilo Álvarez

Granada

Martes, 4 de noviembre 2025, 09:08

Comenta

El paro subió en Granada por el efecto arrastre del parón de la actividad en el sector terciario tras la temporada turística estival, pero lo ... hizo de manera moderada, sumando, según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social este martes, 590 parados más. Esta subida, del 0,87% reduce en más de un punto la registrada hace un año en estas mismas fechas, cuando se registraron más de 1.300 desempleados y una subida del 1,88%.

