Granada suma más de medio millar de parados pero frena la tendencia alcista de octubre

El paro subió en Granada por el efecto arrastre del parón de la actividad en el sector terciario tras la temporada turística estival, pero lo ... hizo de manera moderada, sumando, según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social este martes, 590 parados más. Esta subida, del 0,87% reduce en más de un punto la registrada hace un año en estas mismas fechas, cuando se registraron más de 1.300 desempleados y una subida del 1,88%.

A día de hoy son 68.559 los demandantes granadinos de empleo, 4.827 menos que el año anterior en estas mismas fechas y la cifra más baja de parados que ha tenido la provincia en este mes desde el año 2008.

Sin embargo, en comparación con Andalucía, Granada vuelve a salir perdiendo. El aumento del paro en Granada es superior al registrado en Andalucía (0,04%). En contraprestación, esta tasa está ligeramente por debajo de la del conjunto nacional (0,91%).

El sector servicios, que suma 487 nuevos inscritos en las listas del paro, absorbe principalmente la subida del paro, que también sube en el colectivo sin empleo anterior (175 parados más) y en menor medida en industria (45). Por contra agricultura (-25) y la construcción (-92) observen los principales polos de empleo en la provincia durante el mes de octubre.

Datos regionales

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 2.535 personas en octubre en Andalucía en relación al mes anterior (+0,42%) hasta los 602.262 desempleados, según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Con la subida de octubre, se acumulan ya tres meses consecutivos de ascensos en el desempleo en la región.

Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de octubre desde 2007. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha subido en octubre la mayoría de veces en Andalucía (28 veces) mientras que sólo ha bajado en una ocasión. En el último año el desempleo acumula un descenso de 52.515 parados, lo que supone un 8,02% menos.

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 22.101 personas en octubre en relación con el mes anterior (+0,9%) debido, sobre todo, al repunte del desempleo en el sector servicios tras el fin de la temporada de verano.

Por provincias, Almería (-0,60%), Córdoba (-0,55%) y Sevilla (-0,04%), lideran las provincias donde se ha registrado un descenso del paro. Por contra, Cádiz presenta el balance más negativo (+1,05%), seguida de Málaga (+0,90%), Granada (+0,87%), Jaén (+0,66%) y Huelva (+0,45).