Granada sale a la calle para luchar contra la violencia machista
En lema de este año ha tenido presente el conflicto de Gaza: «De Graná a Palestina contra las violencias machistas»
Granada
Martes, 25 de noviembre 2025, 19:25
Cientos de personas han salido otro 25 de noviembre a las calles de Granada para reivindicar la lucha contra la violencia machista, que este año ... ha dado un protagonismo especial a las mujeres palestinas. De hecho, la marcha ha arrancado desde la Fuente de las Batallas al grito de: «Alerta feminista, de Graná a Palestina».
Las convocantes han asegurado además, que en este 25 de noviembre, hay que tener presente también la lucha contra la «violencia institucional» y han hecho referencia en los fallos registrados en las pulseras antimaltrato.
Han dejado claro que continúa siendo necesario salir a la calle para gritar contra el maltrato y el machismo y han recordado que en lo que va de año 39 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en nuestro país.
La manifestación recorre las calles del centro de la ciudad y está previsto que termine en los Jardines del Triunfo, donde se realizará la lectura de un manifiesto que pondrá punto final al acto.
