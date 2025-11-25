Granada sale a la calle para luchar contra la violencia machista

Cientos de personas han salido otro 25 de noviembre a las calles de Granada para reivindicar la lucha contra la violencia machista, que este año ... ha dado un protagonismo especial a las mujeres palestinas. De hecho, la marcha ha arrancado desde la Fuente de las Batallas al grito de: «Alerta feminista, de Graná a Palestina».

Las convocantes han asegurado además, que en este 25 de noviembre, hay que tener presente también la lucha contra la «violencia institucional» y han hecho referencia en los fallos registrados en las pulseras antimaltrato.

Han dejado claro que continúa siendo necesario salir a la calle para gritar contra el maltrato y el machismo y han recordado que en lo que va de año 39 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en nuestro país.

La manifestación recorre las calles del centro de la ciudad y está previsto que termine en los Jardines del Triunfo, donde se realizará la lectura de un manifiesto que pondrá punto final al acto.