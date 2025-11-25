Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Granada sale a la calle para luchar contra la violencia machista. Pepe Marín

Granada sale a la calle para luchar contra la violencia machista

En lema de este año ha tenido presente el conflicto de Gaza: «De Graná a Palestina contra las violencias machistas»

Rebeca Alcántara

Rebeca Alcántara

Granada

Martes, 25 de noviembre 2025, 19:25

Comenta

Cientos de personas han salido otro 25 de noviembre a las calles de Granada para reivindicar la lucha contra la violencia machista, que este año ... ha dado un protagonismo especial a las mujeres palestinas. De hecho, la marcha ha arrancado desde la Fuente de las Batallas al grito de: «Alerta feminista, de Graná a Palestina».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

