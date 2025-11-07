Granada saca a la venta la última parcela de los Oestes, que puede albergar casi 100 viviendas

El área de expansión de los Oestes, en el entorno del parque de las Alquerías, está cerca de culminarse. Al menos en lo que a ... suelo público se refiere. La junta de gobierno local ha aprobado este viernes el procedimiento de venta de la última parcela de titularidad municipal que queda en la zona, la denominada como F1.

El solar, que se encuentra dentro del plan parcial 03 Ferrocarril Chana, cuenta con una superficie de 2.145 metros cuadrados y sale a licitación por un precio de venta de 3,6 millones de euros con el objetivo de ampliar la oferta residencial asequible en la ciudad.

La licitación valorará especialmente las ofertas que, además del coste, tengan en cuenta aspectos como la eficiencia energética y la reducción de plazos de ejecución, que el Ayuntamiento quiere que se limite a un máximo de 36 meses.

En concreto, tal y como ha detallado el Ayuntamiento a través de una nota informativa, los pliegos aprobados contemplan una promoción residencial que tendría una superficie máxima edificable de 10.495 metros cuadrados, lo que se traduciría en un tope de ocho plantas en altura y otras cuatro en sótano o semisótano.

«Firme apuesta por la vivienda»

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha celebrado una tramitación que permitirá «favorecer la regeneración urbana de este entorno y facilitar el acceso a la vivienda en la capital». A este respecto, la dirigente ha recordado que los terrenos pueden albergar hasta casi un centenar de viviendas, de las que 38 serían VPO y otras 58 de precio limitado. La promoción, además, incluiría aparcamientos, «lo que refuerza la política municipal de impulsar el parque residencial asequible y asegurar el acceso a la vivienda digna para las familias granadinas».

La primera edil ha destacado la «firme apuesta» que el Consistorio está realizando en la renovación del parque de viviendas y ha defendido un modelo de ciudad «más accesible, cohesionado y sostenible, con mayores oportunidades residenciales». Esta fórmula, como ha recordado, se está aplicando ya en otros puntos de la urbe, como Chana, Bobadilla, Norte o Santa Adela, y ha remarcado el impacto que ya percibe con el impulso de 2.700 nuevas viviendas en lo que va de mandato.