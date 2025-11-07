Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Las grúas sobrevuelan nuevas promociones de viviendas en Granada. Ariel C. Rojas

Granada saca a la venta la última parcela de los Oestes, que puede albergar casi 100 viviendas

El solar, que se encuentra dentro del plan parcial 03 Ferrocarril Chana, cuenta con una superficie de 2.145 metros cuadrados y sale a licitación por un precio de venta de 3,6 millones de euros con el objetivo de ampliar la oferta residencial asequible en la ciudad

Pablo Rodríguez

Pablo Rodríguez

Granada

Viernes, 7 de noviembre 2025, 12:24

El área de expansión de los Oestes, en el entorno del parque de las Alquerías, está cerca de culminarse. Al menos en lo que a ... suelo público se refiere. La junta de gobierno local ha aprobado este viernes el procedimiento de venta de la última parcela de titularidad municipal que queda en la zona, la denominada como F1.

