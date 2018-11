Paco Morales, chef: «Granada me sabe a Historia, pero a Historia de verdad, positiva y mágica» El chef cordobés Paco Morales plantea en Noor una revisión de la culinaria y la cultura andalusí. / MIKEL FRAILE Paco Morales | Chef del restaurante Noor en Córdoba, una estrella Michelin El chef que bucea en el legado andalusí para proponer una nueva cocina andaluza recibe hoy el IV Premio Luis Oruezábal de Gastronomía ESPERANZA PELÁEZ GRANADA Miércoles, 7 noviembre 2018, 02:12

Criado en la trastienda de 'El Asador de Nati', el negocio de comida casera y pollos asados de sus padres, Paco Morales encontró su camino en la cocina. Se marchó al País Vasco, colaboró durante años con maestros de la talla de Andoni Luis Adúriz y, tras lograr su primera estrella Michelin en el Restaurante Paco Morales de Bocairent (Valencia) regresó a Córdoba, a su barrio natal, y creó Noor, donde de la mano de un equipo multidisciplinar bucea en la etapa histórica de Al Ándalus para ofrecer un viaje sensorial a esa cultura que nos define. Una empresa que va más allá de lo meramente gastronómico por la carga documental y de investigación que comporta, y que en 2016 obtuvo su primera estrella Michelin. A pocas horas de recibir el premio IV Luis Oruezábal de Gastronomía -con el que cada año 'Granada Gourmet' recuerda al irrepetible Chikito-, Morales recuerda que su abuela materna era de Fuente Vaqueros. Y habla con admiración de Granada: «La ciudad de Lorca, de Carlos Cano, de Morente... Uf, Granada es Granada».

-¿Y a qué le sabe Granada?

-A azahar, a Historia, pero Historia de verdad, antigua, a arraigo. Granada tiene misticismo, sabor y olor a Historia. A 1492. Una historia que es parte de nuestro pasado, del presente y del futuro. A lo qué hemos sido, a lo qué somos y lo qué seremos. A esa mezcla de las distintas culturas que habitaron esta provincia. Tiene una connotación positiva y mágica. Granada es Granada.

-Con Noor abre una línea en la cocina de vanguardia que propone una revisión del pasado histórico. ¿Cómo llegó a eso?

-Cuando quieres hacer cocina creativa, la mayor dificultad es diseñar una línea de trabajo que te permita evolucionar. Y cuando llegué a Córdoba, me di cuenta que para nosotros la línea de trabajo histórica era fundamental para poder crear año tras año un mensaje distinto, una propuesta distinta que cada vez sorprenda y guste más a los clientes. Pero además pienso que en un momento en que los cocineros tenemos una proyección social importante, nuestra labor es ayudar a difundir nuestra cultura y nuestra historia, y más nosotros siendo cordobeses y andaluces. Es muy importante poner en valor, para nosotros, para nuestros hijos, para la sociedad andaluza, nuestro legado cultural, que es fascinante. Creo que no es casualidad que vengan tantos turistas a Andalucía, e independientemente del sol, la comida o las fiestas, muchos vienen por nuestra cultura, y creo que ese tiene que ser un 'leitmotiv' y no solo para nosotros. Al final, nuestra gastronomía habla de quiénes somos, y este camino no podemos continuarlo solos, sino con personas sensibles, con las ideas claras en la gastronomía y que estén por la felicidad del cliente. Esto es lo fundamental, el mensaje es este.

-¿Qué ha encontrado como cocinero trabajando en esa línea?

-Un mundo fascinante e ilimitado. Lo primero es trabajar con una historiadora como Rosa Tovar; con documentalistas, sociólogos, arqueólogos... Personas con un conocimiento de años que nos dan pistas. Al final, mis vacaciones son para el estudio, para analizar estos documentos que ellos nos proporcionan. De hecho nuestro objetivo a medio plazo es crear una biblioteca de Al Andalus donde compartir nuestros hallazgos, porque estamos constantemente pidiendo documentos a bibliotecas y ese material puede ser interesante para otros. Los andaluces tenemos un legado de cultura e historia relacionado con Al Andalus y ponerlo en valor es fundamental. Lo interesante es que los conocimientos que adquirimos se organicen y se compartan.

-Parece que la vanguardia se dirige ahora al pasado.

-Sí. En España, después de Ferrán Adrià, hubo un momento en que la vanguardia se quedó huérfana de conceptos, quitando a tres o cinco compañeros. Yo al menos sentí esa orfandad, y en ese momento pensé: si voy a volver a Córdoba, a mi ciudad, tengo que hacer una cocina muy mirada en las culturas que nos han configurado. Y nuestro 'leitmotiv' fue ese. Nosotros hemos escarbado en la historia para tener un concepto creativo que nos permita evolucionar. Es curioso mirar atrás para seguir adelante, pero es el camino. El tema tecnológico y técnico se da por sabido. Ferrán lo dejó todo hecho, y a partir de ahí tienes que pensar otras cosas. Por supuesto, una lubina o un pichón te lo vamos a dar impecable técnicamente, o al menos intentarlo, pero si pensamos qué nos puede quedar tras eso, lo que queda son nuestras raíces. Esa revisión ya la hicieron el pueblo vasco o el catalán, el peruano, el mexicano, y nosotros en Andalucía la tenemos como asignatura pendiente.

-¿No teme que la línea de investigación se agote?

-En los próximos 20 o 30 años, no. Cuando profundizas en algo, el campo se abre muchísimo. El año cero fue Al Andalus, el máximo esplendor, el segundo fueron los Reinos de Taifas en el siglo XI, y luego hemos unido los siglos XII y XIII en Los Imperios Almorávide y Almohade. Y yo estoy deseando llegar a cómo contaminamos la cocina americana. En México, Perú, Colombia, hay mucha influencia de la cocina árabe.

-¿Cómo se preserva del ruido social y mediático en torno a los cocineros?

-A mí me ayuda haber vuelto a mi barrio, tener cerca a mis padres y a mi mujer, que me ayudan a mantener los pies en el suelo. Y esa etapa de la fijación por las estrellas Michelin ya la pasamos en Valencia, aunque a mí me encanta Michelin por su independencia y porque en Córdoba, que está un tanto deslocalizada a nivel gastronómico, el que haya dos restaurantes con estrella Michelin es importante. Pero por educación, por familia, tengo claro que el primer reconocimiento importante, el que al final vale, es el del cliente. Ahora mismo tenemos aproximadamente un 35-40% de clientes de la ciudad, y eso es muy importante. En parte se debe a que mis padres son gente conocida y querida.

-Y con experiencia en el oficio...

-Y tanto. Mi padre empezó con nueve años en la cocina de un hotel de Córdoba. Luego se fue a Málaga y estuvo en hotel Pez Espada de pinche, y en los años 80 fue jefe de cocina en el restaurante Óscar de Córdoba, e hizo algo muy novedoso; traer pescado fresco de Málaga. Los jueves traía los chanquetes en cubos, y eso para Córdoba hace 40 años era lo más. Y luego El Asador de Nati, haciendo pollos asados y cocina casera pero de calidad. Para mí es un orgullo que hace poco haya aparecido en un ranking como uno de los mejores asadores de pollos de España. Yo desde pequeñito he vivido en una cocina y en un negocio familiar, y lo llevo en el ADN.

-¿Y le tiró la cocina desde niño?

-Bueno, yo en el colegio no encajé. Me aburría. Y sin embargo en la cocina encontré mi mundo. Mi padre me dice: «En el colegio no estudiabas y ahora con el tema histórico estás que...», y ahí es donde piensas que igual en el colegio no te podían dar lo que tú necesitabas.

-¿Cree, como Adrià, que la cocina debería ser una asignatura transversal en las escuelas?

-Sin duda, y no solo la gastronomía, sino otras habilidades. Por ejemplo, no entiendo por qué no se puede ayudar en los negocios familiares. Es muy enriquecedor participar de esa cultura del esfuerzo. No se trata de estar 20 horas diarias, pero estar un par de horas los fines de semana sí. Creo que habría que regular eso de alguna manera. Estamos en un punto de sobreprotección. Estamos en una sociedad con grandes retos y me da la sensación de que no estamos preparados.

-¿Noor es sostenible económicamente?

-Sí, mi primera batalla fue no ser deficitarios, porque si lo eres, tienes que compensar haciendo servicios fuera de tu casa, y eso yo no lo quiero. Sería una incongruencia, tal como veo la hostelería. Puede que algún día tengas que faltar, pero para mí no es lo normal, yo estoy siempre.