Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Reunión de la Junta Local de Protección Civil en la que se ha validado la actualización del plan Pepe Marín

Granada refuerza su seguridad frente a inundaciones con un plan actualizado

La Junta Local de Protección Civil acuerda la aprobación del PLAMIGra 2025: una herramienta estratégica para la gestión preventiva, la planificación y la coordinación institucional ante posibles inundaciones

Ideal

Lunes, 3 de noviembre 2025, 14:32

Comenta

Granada ha presentado este lunes su nuevo Plan de Actuación Municipal ante el Riesgo de Inundaciones (PLAMIGra 2025), una herramienta estratégica que sitúa a la ... ciudad a la vanguardia de la gestión preventiva, la planificación y la actuación ante situaciones de emergencia. Así, este documento, que combina un exhaustivo análisis técnico de la ciudad con una estructura de planificación, coordinación institucional y actuación, permitirá que Granada pueda anticiparse a posibles episodios de inundaciones y reducir su impacto sobre la población, el patrimonio y el entorno urbano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Pensé que era un simple accidente hasta que me preguntaron si había visto a un niño»
  2. 2 La Guardia Civil investiga el atropello de un niño de Huétor Tájar en la A-92
  3. 3 Pintan con la bandera de Palestina el vértice geodésico del Veleta
  4. 4 Huétor Tájar y la cooperativa en la que trabaja la madre pagarán el entierro del niño atropellado
  5. 5 La familia Molina Olea salta al negocio hotelero con el histórico Hotel Luz
  6. 6

    La previsión del Granada es bajar la cota de Los Cármenes el próximo verano
  7. 7 Fallece el padre de Manolo Lucena, delegado del Granada CF
  8. 8 Los cortes de tráfico por las obras de la avenida de Cervantes, que comienzan este lunes
  9. 9

    El misterio de los botones que cambian el color de los semáforos
  10. 10 Detenida en Granada una madre por obligar a su hija menor de edad a prostituirse

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Granada refuerza su seguridad frente a inundaciones con un plan actualizado

Granada refuerza su seguridad frente a inundaciones con un plan actualizado