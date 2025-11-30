Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Calle Doctor Martín Lagos.

Granada reformará por completo otras dos importantes calles del centro de la ciudad

Lo hará con la aprobación del proyecto de remodelación de las calles Afán de Ribera y Doctor Martín Lagos, para afrontar una intervención integral que permitirá mejorar el tránsito peatonal, la accesibilidad y la movilidad en ambas vías

Europa Press

Domingo, 30 de noviembre 2025, 11:34

El Ayuntamiento de Granada ha dado un paso en su estrategia de modernización y transformación urbana de la ciudad con la aprobación del proyecto de ... remodelación de las calles Afán de Ribera y Doctor Martín Lagos, en concreto, para afrontar una intervención integral que permitirá mejorar el tránsito peatonal, la accesibilidad y la movilidad en ambas vías, así como «propiciar un mejor uso y disfrute de los espacios públicos del entorno por parte de los vecinos en uno de los ejes más transitados del centro de la ciudad».

