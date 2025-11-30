Granada reformará por completo otras dos importantes calles del centro de la ciudad

El Ayuntamiento de Granada ha dado un paso en su estrategia de modernización y transformación urbana de la ciudad con la aprobación del proyecto de ... remodelación de las calles Afán de Ribera y Doctor Martín Lagos, en concreto, para afrontar una intervención integral que permitirá mejorar el tránsito peatonal, la accesibilidad y la movilidad en ambas vías, así como «propiciar un mejor uso y disfrute de los espacios públicos del entorno por parte de los vecinos en uno de los ejes más transitados del centro de la ciudad».

El concejal de Urbanismo, Obras Públicas y Licencias, Enrique Catalina, ha explicado que el proyecto, que cuenta con un presupuesto de licitación de 529.796,04 euros para la reforma completa de ambas calles, responde a «una actuación largamente esperada por los vecinos», puesto que llevaba años pendiente de ejecución pese a contar con reparcelación aprobada desde 2016. Al hilo, ha apuntado que «este equipo de gobierno está trabajando para reordenar y resolver el desarrollo en este vacío urbano tras décadas de abandono».

En concreto, las obras permitirán acometer la ampliación de aceras en plataforma única y la reordenación del tráfico rodado y del espacio destinado al peatón «de acuerdo a las necesidades actuales», además de la renovación de viales y pavimentos con materiales graníticos y solerías «de alta durabilidad», la modernización integral de las redes de abastecimiento y saneamiento, la sustitución completa de las canalizaciones de fibrocemento y colectores deteriorados y la instalación de canalizaciones en vacío para futuros soterramientos de líneas aéreas.

Igualmente, la Administración local ha apuntado que se renovará el pavimento deteriorado acabando con las irregularidades y los desniveles, permitiendo una circulación más fluida y segura para peatones y vehículos gracias también al uso de materiales de pavimentación que reducen la sonoridad y mejoran el tráfico rodado.

Asimismo, las obras incluyen también la mejora del alumbrado público con tecnología LED eficiente y de baja contaminación lumínica, la incorporación de nuevo mobiliario urbano, papeleras y bancos y la plantación de cuatro nuevos árboles y el mantenimiento del magnolio de gran porte que ya existe.

Así, Catalina ha destacado que esta intervención se integra dentro del primer Plan Municipal de Obras 2024-2027, «una hoja de ruta que está permitiendo modernizar infraestructuras básicas en más de 60 calles de la ciudad para mejorar la vida cotidiana de las familias con intervenciones que dignifican nuestras calles, las hacen más amables, accesibles, transitables y seguras».

En contexto, la intervención, cuyo plazo de ejecución previsto es de cinco meses, vendrá a complementar la remodelación del entorno tras las obras de reforma que ya han concluido en las calles Luis Braille, Martínez Campos, Tejeiro y San Vicente Ferrer y que han permitido ganar en movilidad, seguridad y bienestar para los vecinos del barrio.