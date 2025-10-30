Granada reconocerá en una gala la trayectoria de negocios históricos de la ciudad

La Concejalía de Comercio, Consumo y Salud del Ayuntamiento de Granada ha anunciado la celebración de la I Gala del Comercio de Granada, que tendrá ... lugar el próximo 6 de noviembre a las 20:30 horas en la Cámara de Comercio. Se trata de un evento que nace con la vocación de consolidarse como un «espacio de reconocimiento, encuentro e impulso para uno de los sectores más representativos y esenciales de la ciudad: el comercio local», ha señalado en una nota.

La concejala de Comercio, Consumo y Salud, Elisa Campoy Soler, ha subrayado que esta gala supone «un homenaje al esfuerzo, la tradición y la capacidad de adaptación de los comerciantes granadinos, que han sabido mantenerse firmes frente a los cambios y desafíos, preservando la vida de nuestros barrios y la esencia de nuestra ciudad». Campoy ha destacado que el comercio de proximidad es «motor económico, identidad compartida y punto de unión entre vecinos».

Durante la gala se procederá a la entrega de los primeros 34 distintivos de 'Establecimientos Emblemáticos', una nueva figura de reconocimiento oficial impulsada por la Concejalía de Comercio dentro del Plan Estratégico de Comercio 2023–2027, creada para poner en valor a aquellos negocios —comercios, bares, restaurantes y otros establecimientos— que cuentan con más de 40 años de historia y arraigo en la ciudad.

Entre los distinguidos figuran nombres tan representativos como Especias Barranco, Casa Ferrer-Guitarras Artesanales, Mercería Viuda de Sáez u Oliver Frutos Secos, todos ellos referentes vivos de tradición, oficio y continuidad familiar. El distintivo, diseñado en taracea granadina, simboliza la unión entre comercio, patrimonio y artesanía local.

«Reconocer es proteger. Reconocer es impulsar. Reconocer es dar continuidad. Con estos distintivos queremos defender la memoria comercial de Granada y asegurar su futuro», ha señalado Elisa Campoy, quien ha destacado además la importancia del relevo generacional para mantener vivos los negocios históricos de la ciudad.

Una convocatoria anual

La Concejalía ha anunciado que este reconocimiento tendrá convocatoria anual, de forma que cada año se ampliará la red de comercios emblemáticos y se reforzará su visibilidad mediante nuevas iniciativas de apoyo, acompañamiento y promoción.

En el transcurso del acto se presentará también la revista Líderes de Comercio, una nueva publicación impulsada por la Concejalía de Comercio en colaboración con la Cámara de Comercio de Granada, destinada a dar protagonismo a los comercios de los distintos barrios y a difundir las historias personales y el valor humano que se esconde detrás de cada mostrador. Esta primera edición estará dedicada precisamente a los establecimientos reconocidos en esta gala.

Gala con flamenco

La velada contará además con un broche cultural flamenco a cargo de Antonio Vallejo y el equipo de El Templo del Flamenco, uno de los negocios homenajeados. El espectáculo, inspirado en la obra de Federico García Lorca, pondrá en diálogo comercio, arte y cultura, en consonancia con la adhesión del comercio local a la Capitalidad Cultural de Granada.

Campoy Soler ha querido destacar la colaboración institucional y empresarial que ha hecho posible esta cita: «Esta gala demuestra que el comercio de Granada está unido y que todas las administraciones y entidades trabajamos juntas para reconocer, proteger y proyectar su valor».

La I Gala del Comercio de Granada representa el comienzo de una nueva etapa para un sector que no solo genera empleo y riqueza, sino que da vida y carácter a la ciudad.