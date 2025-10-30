Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Especias Barranco, Casa Ferrer-Guitarras Artesanales, Mercería Viuda de Sáez u Oliver, algunos de los galardonados. Ideal

Granada reconocerá en una gala la trayectoria de negocios históricos de la ciudad

El Ayuntamiento anuncia la I Gala del Comercio para el 6 de noviembre en la Cámara de Comercio, donde se homenajeará a 34 negocios con más de 40 años de trayectoria

Ideal

Jueves, 30 de octubre 2025, 13:52

La Concejalía de Comercio, Consumo y Salud del Ayuntamiento de Granada ha anunciado la celebración de la I Gala del Comercio de Granada, que tendrá ... lugar el próximo 6 de noviembre a las 20:30 horas en la Cámara de Comercio. Se trata de un evento que nace con la vocación de consolidarse como un «espacio de reconocimiento, encuentro e impulso para uno de los sectores más representativos y esenciales de la ciudad: el comercio local», ha señalado en una nota.

