Granada 'rasca' 8,2 millones del Gordo Juan Burgos, lotero del Gato Negro, brinda por los agraciados con el Gordo. / ALFREDO AGUILAR La suerte sonrió a la provincia granadina en la última hora del sorteo de Navidad con veinte décimos del 03347, el primer premio, y tres del tercero, el 04211 JORGE PASTOR Domingo, 23 diciembre 2018, 11:10

granada. El Sorteo Extraordinario de Navidad empezó pasadas las nueve de la mañana y terminó cerca de la una y media de la tarde. Cuatro horas y media de letanía. A los granadinos les sobraron tres horas y media. Porque cuando la derrota ya parecía casi garantizada para Granada, la diosa fortuna sonrió de lleno a la provincia andaluza que más gasta por habitante en esto del Gordo. O sea, Granada. O sea 62,41 euros por cabeza. Hasta las 12.35 horas Granada había rascado apenas 88.000 euros en cuartos y quintos. Y a partir de las 12.35 horas, cuando las niñas Carla García y Aya Hamdouch cantaron el 03347 del Gordo, un número feo según los entendidos, se desató el frenesí. El primero dejaba ocho millones por estos pagos, de los cuales la mitad, cuatro millones, había que imputárselos a la administración del Gato Negro, situada en Ángel Ganivet, que despachó diez décimos, mientras que los diez restantes se repartieron entre otras oficinas de Granada, la situada en la calle Félix Rodríguez de la Fuente del Zaidín (un décimo), Trevélez (cuatro), Almuñécar (dos), Salobreña (dos) y Belicena (uno). Ocho millones -menos 1,6 millones que se queda la Agencia Tributaria- que han hecho inmensamente felices a una veintena de familias de Granada. Y para rematar la jugada, tan sólo cuarenta y cinco minutos, nuevamente la suerte se acordó de Granada y dejó 150.000 euros (tres décimos) en Pórtugos (uno), Albolote (uno) y Santa Fe (uno). Previamente, en esas tres horas largas de travesía del desierto vinieron a Granada tan sólo 40.000 euros de un cuarto, dos boletos de máquina computados en la administración que hay en el interior del centro comercial Hipercor de la calle Arabial; y 48.000 euros del quinto, también mediante 'lotería automática', sellados en Granada, Almuñécar, Albolote, Maracena y Cenes de la Vega.

A los 8.238.000 euros de los premios grandes, habría que sumar otra cantidad, imposible de determinar, de los chicos en forma de pedreas y terminaciones. Un montante inferior, en cualquier caso, a la cifra de ventas oficiales publicada este sábado por la mañana por Loterías y Apuestas. Finalmente la facturación en Granada ha ascendido a los 56.974.440 euros, tras producirse un incremento interanual del 2,72%. El desembolso por ciudadano ha sido de 62,41 euros, una cantidad que se sitúa por encima del promedio de la comunidad autónoma andaluza (46,92 euros) y también por encima del nacional (60,53 euros). Conviene recordar que estamos hablando de valores medios para el conjunto de la población, por lo que estamos metiendo en el mismo saco a un recién nacido, que obviamente no ha apostado nada al Gordo, con otros que se han podido dejar trescientos o cuatrocientos euros.

El epicentro de la noticia

Pero volvamos al epicentro de la noticia. Y el epicentro de la noticia ayer fue la bulliciosa calle Ángel Ganivet. Allí está El Gato Negro. Y su titular, Juan Burgos, decidió seguir en casa la cantinela de los críos de San Ildefonso. Juan Burgos recibió hace once días la noticia más importante de su vida, el nacimiento de su hija Elisa. Y estaba a punto de conocer otra buena nueva de enorme importancia para él. A las 12.35 horas, en el salón de loterías del Teatro Real de Madrid, la niña Carla García sacaba el 03347 y la otra niña Aya Hamdouch cogía otra bolita donde ponía cuatro millones de euros, el Gordo. Entonces Juan Burgos experimentó el subidón. Sí, el 03347 lleva despachándolo todas las semanas a las mismas diez familias de Granada desde 1998, desde que administra el Gato Negro, aunque realmente estas mismas diez familias llevan adquiriéndolo desde 1942 por el procedimiento de abono. Un empeño que setenta y seis años después se ha traducido en la bonita recompensa de 400.000 euros al décimo. Juan Burgos acudió raudo hasta El Gato Negro para abrir la persiana.

Allí le esperaba ya algún medio de comunicación. Después llegaron muchos más -buena parte de ellos radios y televisiones preparadas para hacer conexiones en directos para toda España-. Entonces fue cuando Juan Burgos confirmó que, en efecto, él había vendido diez décimos del 03347, pero aclaró que nunca habían estado en ventanilla porque se trataba de una suscripción. Treinta años, desde que regenta El Gato Negro, facilitándole el 03347 a los mismos clientes todas las semanas. «Los conozco de toda la vida», espetó. Se trata de gente que reside en el centro de Granada, pero también de barrios como la Chana y el Zaidín. Juan es lotero profesional y sabe perfectamente que no podía facilitar más datos identificativos pese a la lógica insistencia de los periodistas, que aguardaron durante un par de horas a que alguno de los agraciados, mayoritariamente trabajadores, hicieran acto de presencia en El Gato Negro para darse el abrazo más esperado.

Mientras tanto, para imprimir un poco de alegría a la escena, José Ramón Torres, cuyo negocio de hostelería, Vinos y Porrones, colinda con El Gato Negro, le facilitó a Juan la primera botella de cava para descorcharla. Minutos después fue Noelia, la camarera de La Platea, quien se aproximó con otra botella de espumoso y siete copas para que no decayera la fiesta. Los viandantes se paraban e inmortalizaban el momento con la cámara de fotos de sus celulares. Incluso se hacían selfis. Ya entonces, en un lugar destacado del escaparate, se podía leer en un cartel bien grande 'Aquí se ha vendido el primer premio del Sorteo Extraordinario de Navidad'. Y debajo, el número mágico, el 03347.

Los 'simpaticones'

Ante la ausencia de protagonistas, algunos 'simpaticones' con ganas de tener su minuto de gloria hacían la gracieta de manifestarse como premiados para atraer el interés de las cámaras. También se pasaron por allí otras personas que habían comprado en El Gato Negro, como Fermín. «Estuve ayer a las once de la noche, antes de cerrar, y le dije a Juan que me diera el que quisiera, que mañana nos veríamos por la mañana para festejarlo», explicaba Fermín. «Cuando he visto que había caído aquí casi me da un paro cardiaco», decía el bueno de Fermín. Pero no. No pudo ser.

También había por allí responsables de Loterías y Apuestas para prestar todo el apoyo a Juan. El director comercial Enrique González-Simarro, visiblemente feliz, comentaba que, acudiendo a la experiencia, lo normal es que El Gato Negro incremente un cuarenta por ciento sus ventas de cara al Niño y también para el Gordo de 2019. Aunque el momentazo del día fue la foto de Juan Burgos con la pequeña Elisa en sus brazos. Un padre feliz. Un lotero feliz.

Mientras tanto, en la administración de lotería de la calle Félix Rodríguez de la Fuente, en el barrio del Zaidín, también se festejaba haber repartido un pellizco del Gordo, un décimo a través de la máquina. Javier Ariza, que atiende la papelería librería Palau, intentaba hacer memoria para recordar al cliente que llegó, hace pocos días, para pedirle el 03347. Le llamó la atención y, según confesó, su mujer pensó en quedarse con un décimo de este número. Pero cuando lo intentaron, este guarismo ya se había agotado.

No han podido llevarse dinero a casa, pero celebran con la misma alegría haber repartido suerte a otros clientes. María de los Reyes López Toro, que es la titular del establecimiento, y Javier Ariza, su marido, son muy conocidos en el barrio. Por su establecimiento se acercaron responsables del resto de comercios de la zona para felicitarlos.

Mientras, Javier seguía atendiendo a los clientes que acudían por allí para echar la Primitiva o pedirle alguno de los artículos de su tienda, informa Jesús Lens.