«La poesía es un gran vehículo para contar lo que ocurre»

Clara Isabel Arco Ramos nació hace 24 años en Granada. Su carrera literaria empezó casi cuando aprendió a escribir. Dice con humor que su primer libro escrito «formalmente» salió de sus manos cuando tenía ocho años. Y utiliza el adverbio porque lo escribió, lo corrigió y lo imprimió. Era una novela que aún conserva, protagonizada por unos duendecillos que vivían en el patio del colegio. «Cada uno de mis compañeros de clase era un personaje, y el libro los retrataba». Sus gustos como lectora a esta tierna edad eran bastante eclécticos, según recuerda. Desde las novelas juveniles de Carlos Ruiz Zafón, hoy convertidas en grandes clásicos, hasta las series de fantasía que han marcado el género en lo que llevamos de siglo, como los libros de Harry Potter o El Señor de los Anillos. «Siempre tuve una gran fascinación por el mundo de los títeres», recuerda, «y obras como 'Marina' me marcaron profundamente», rememora.

Lo siguiente que le ocurrió fue su encuentro con la poesía, y el deseo de seguir creciendo en ese género. De hecho, el pasado año publicó su primer poemario, 'La cerillera' (Multiverso), apadrinada por el escritor granadino Alfonso Salazar, quien ha sido también su mentor en Escuela de Escritores, donde ha continuado formándose. Su madre, Pilar Ramos Pleguezuelos, también es escritora. «Ella se considera mi primera fan», dice con humor. «Y yo soy su primera fan, en justa correspondencia», añade. La ha visto pasar horas en «su despachillo» escribiendo, y ha aprendido de ella el gusto por la letra y por las letras. Le quedan algunas asignaturas para terminar el grado de Filología Hispánica, y antes estudió Lenguas Modernas, especializándose en chino, pero su deseo es seguir formándose.

Sus referencias literarias las tiene al lado. Son compañeros cuya literatura le gusta, y con los que ha compartido banca en clase. Cita entre ellos a Francisco Javier Calderón y Paula Melchor, aunque asegura que hay varios nombres más que le interesan. «Son personas que viven la literatura, que participan en actividades y que tienen una fuerte presencia en redes sociales, donde comparten lo que escriben», afirma. Entre los autores ya clásicos cita a Javier Egea, quien además era tío de uno de sus mejores amigos, homónimo al poeta pero que ha dirigido sus pasos hacia la música. También Ángel González y Miguel Hernández. De este último valora su capacidad para hacer una poesía social que llega muy dentro. Precisamente, un terreno en el que se está introduciendo como autora, sin entrar, viendo cómo está el patio, en el terreno de la poesía más directamente política. «Prefiero las pinceladas sutiles al trazo grueso», define muy gráficamente. «Prefiero ahondar en material como lo amoroso o lo erótico, a pesar de revelar el ser más íntimo».

Sobre el futuro profesional, está preparando las oposiciones de Integración Social, estudios que completó hace años. «Me gusta estar en el día a día de la gente. Quizá sea algo menos abstracto que la poesía, pero es una fuente de inspiración muy importante para mí», asegura. «La poesía sigue siendo un gran vehículo para contar lo que ocurre. Me gustaría practicar un estilo que mezclara la realidad con ciertas dosis de humor y la ironía. Algo así como las carocas, que es una costumbre granadina que me encanta». Precisamente, cataloga a Granada como una ciudad en continua efervescencia cultural. Es consciente de la dificultad que supone destacar en un ecosistema literario tan poblado como el que la rodea, pero no se impone tareas titánicas. Prefiere mirar el mañana con tranquilidad y calma.

