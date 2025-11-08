Granada 2031, una oportunidad en la gran fábrica de talentos

Las aspiraciones de Granada para lograr la Capitalidad Europea de la Cultura en 2031 pasan por un texto de sesenta páginas que convenza al comité de doce expertos independientes llamados a tomar la decisión. Este proyecto, el denominado 'bid book', se debe entregar antes del 28 de diciembre, pero la candidatura de Granada ya ha anticipado que lo hará en la primera quincena de ese mes. Entonces, la suerte estará echada. Pero más allá de lo que ponga ese documento, Granada está avalada por una serie de credenciales que ya sitúan la cultura como gran eje vertebrador. Uno es el patrimonio. Les sonará la musiquita: la ciudad de la Alhambra -y del mil maravillas más-. Y el otro, que Granada es una gran fábrica de talento en todos los campos del arte. No hay más que abrir las páginas culturales de cualquier periódico para comprobarlo. Manuel Liñán y Patricia Guerrero en danza, Sergio García en ilustración, María Dueñas y Pablo Heras en música clásica, Dellafuente, Lola Índigo y Saiko en música urbana, Miguel Ríos, Lori Meyer… y así 'hasta el infinito y más allá', que diría el ínclito Buzz Lightyear.

Pero para que todos esos granadinos estén en lo alto y llenen teatros y auditorios, hace falta que la gran fábrica del talento funcione los 365 días del año. Granada dispone de una tupida red de centros de formación, públicos y privados, que se capilarizan hasta la calle más escondida de los barrios de Granada. En todos, sin excepción, encontramos una pequeña escuela de música o una asociación que imparte talleres de pintura para los chiquillos. Aunque en la gran base de esa pirámide encontramos instituciones convertidas, por méritos propios, en grandes referentes nacionales e internacionales. Hablamos de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada, pero también del Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia y los profesionales Ángel Barrios o Reina Sofía, a los que hay que sumar el Instituto Albaicín, el Centro Albaicín, la Escuela de Arte José Val del Omar o el Centro de Formación Escénica de Andalucía.

Todos ellos en el ámbito de lo público. Si nos trasladamos a lo privado, el listado sencillamente no tiene fin. Citemos solo unos cuantos. En fotografía la Ampliadora o la Escuela de Arte; en cine Filmosofía, Curva Polar o el IES Soto de Rojas; en moda Estación Diseño; en baile el Carmen de las Cuevas, las escuelas de Lucía Guarnido, Rosa Zárate o Contradanza; en plástica Artemisa, Artegio o Mi Espacio; en música Gabba Hey, Iniciativas Musicales o la Escuela Experimental de Música; en teatro Remiendo, la Escuela de Teatro y Circo o La Carpintería Teatral; y en literatura la Escuela de Escritura o el Taller de Escritores de Granada. Son solo una representación, unos pocos nombres. La relación completa se aproximaría al centenar.

Una de las ideas de la Capitalidad es transformar la cultura en un motor económico más. #GranadaPuede ser una factoría de talentos que, gracias a esta oportunidad, hagan de su vocación una profesión. Entre los miles de niños y jóvenes que se están formando en las distintas disciplinas artísticas con el sueño de convertirse en profesionales, este periódico ha elegido ocho nombres que ven en 2031 una buena oportunidad para seguir creciendo y alcanzar metas. Bárbara Ruiz está a punto de acabar su carrera como bailarina y ya ha actuado en escenarios como el Palacio de Carlos V o el Museo Thyssen. Aspira a formar parte del Ballet Nacional de Danza a las órdenes de Rubén Olmo. Inés Román se está abriendo poco a poco un hueco como doradora de patrimonio cofrade y eclesial.

«La artesanía es mi forma de vida»"> «La artesanía es mi forma de vida»"> Inés Román Doradora «La artesanía es mi forma de vida»

Inés Román Marinetto (Granada, 1996) tuvo claro, desde pequeñita, que se ganaría la vida con sus dos manos. «Siempre tuve vocación de artesana», dice sin titubeos rodeada de todas sus herramientas en las instalaciones de Huétor Vega donde tiene su estudio desde hace ocho años. Su especialidad, la restauración de piezas doradas. Básicamente los pasos de Semana Santa que vemos desfilar por toda Andalucía y los enseres de las cofradías, algunos de ellos con siglos de antigüedad.

«Cuando bailo libero mis sentimientos»"> «Cuando bailo libero mis sentimientos»"> Bárbara Ruiz Bailarina «Cuando bailo libero mis sentimientos»

El destino de Bárbara estaba escrito desde antes de que naciera. Y cuando lean este reportaje lo entenderán. Bárbara Ruiz Chinchilla (Granada, 2004) estudia este año su último curso en el Conservatorio Superior de Danza 'Ángel Pericet' de Málaga. Acabará de esta forma una larga carrera que, formalmente, empezó en 2012 en el Conservatorio Profesional de Danza 'Reina Sofía' de Granada, pero que realmente se había iniciado mucho antes, de niña. «Mi padre, José Manuel Ruiz, tenía una escuela de danza en el sótano de nuestro hogar, en Atarfe, y yo bajaba todas las tardes la escalera para mirar; me quedaba embobada», recuerda. «Me encantaba ponerme delante del espejo y mirarme con las castañuelas, hasta el punto de que aprendí a tocarlas con la mano izquierda, cuando yo soy diestra», rememora sonriendo.

«La poesía es un gran vehículo para contar lo que ocurre»"> «La poesía es un gran vehículo para contar lo que ocurre»"> Clara Isabel Arco Escritora «La poesía es un gran vehículo para contar lo que ocurre»

Clara Isabel Arco Ramos nació hace 24 años en Granada. Su carrera literaria empezó casi cuando aprendió a escribir. Dice con humor que su primer libro escrito «formalmente» salió de sus manos cuando tenía ocho años. Y utiliza el adverbio porque lo escribió, lo corrigió y lo imprimió. Era una novela que aún conserva, protagonizada por unos duendecillos que vivían en el patio del colegio. «Cada uno de mis compañeros de clase era un personaje, y el libro los retrataba». Sus gustos como lectora a esta tierna edad eran bastante eclécticos, según recuerda. Desde las novelas juveniles de Carlos Ruiz Zafón, hoy convertidas en grandes clásicos, hasta las series de fantasía que han marcado el género en lo que llevamos de siglo, como los libros de Harry Potter o El Señor de los Anillos. «Siempre tuve una gran fascinación por el mundo de los títeres», recuerda, «y obras como 'Marina' me marcaron profundamente», rememora.

«Sí me esfuerzo puedo crear cosas extraordinarias»"> «Sí me esfuerzo puedo crear cosas extraordinarias»"> Isa Fernández Guitarra y Bellas Artes «Sí me esfuerzo puedo crear cosas extraordinarias»

Isabel Fernández, 19 años, se acerca con una paleta de colores en una mano y una guitarra en la otra. Sonríe como una niña que sobrevuela los charcos de la calle elevada por los brazos de un padre y una madre. «Pinto desde que tengo memoria. Pintar, para mí, es la vida». Isa estudia segundo curso de Bellas Artes, en la Universidad de Granada. Sus retratos, de pinceladas sueltas y un fascinante juego de colores, esconden una historia honda y reflexiva. «Busco el vínculo entre identidad, naturaleza y tecnología. ¿Cómo podemos mantener nuestra identidad en un mundo que cambia tan rápido? Me gusta la abstracción y todo lo que conlleva, ese trabajo mental. En mi obra siembre hay un base intelectual más allá de lo estético».

«Granada es una ciudad muy inspiradora, y con una oferta cultural inmensa»"> «Granada es una ciudad muy inspiradora, y con una oferta cultural inmensa»"> María Galán Actriz «Granada es una ciudad muy inspiradora, y con una oferta cultural inmensa»

María Galán nació hace 24 años en Elche (Alicante), y es granadina de adopción. Desde que era muy pequeña, le gustó el mundo de la actuación, pero al ir creciendo, la candidez infantil que susurra al oído que todo es posible, incluso los cuentos de hadas, dejó paso a las habituales dosis de inseguridad que se abren ante quienes quieren dedicarse a una profesión que es tan bella como difícil. «Es normal que mires qué ocurre con los actores, veas rostros que aparecen y luego desaparecen, que te preguntes qué va a pasar después de tu primer gran papel, si es que lo consigues, o del segundo…», comenta. «Al final, sin embargo, decidí emprender este camino porque era lo que verdaderamente me atraía».

«El gran sueño es crear mi propia historia y que se vea»"> «El gran sueño es crear mi propia historia y que se vea»"> Julián Acosta y Diego Acosta xxxxxx «El gran sueño es crear mi propia historia y que se vea»

Diego y Julián se conocen de toda la vida. Son hermanos. Pero en el supuesto caso de que no hubieran compartido casa y vida, a pesar de que uno tiene 17 y otro 10 años, se hubieran encontrado en el Colegio CajaGranada. No en clase, claro. En la Escuela de Cine que fundó Mercedes García, la actual directora del centro. Esta escuela dentro de la escuela es un espacio innovador para fomentar e impulsar el talento creativo de los niños y niñas. Y ahí que llegaron Diego y Julián Acosta, aquellos dos hermanos que hace tres años aterrizaron en Granada desde Colombia.

«Dedico 45 horas a la semana a estudiar música, pero no me pesa»"> «Dedico 45 horas a la semana a estudiar música, pero no me pesa»"> María Fuentes Pianista y coralista «Dedico 45 horas a la semana a estudiar música, pero no me pesa»

María Fuentes nació en Granada en 2011. Estudia sexto curso de Grado Profesional de Piano en el Conservatorio Ángel Barrios de Granada. Su vocación musical viene 'de fábrica'. «Mis dos padres son músicos, así que la música ha formado siempre parte de mi vida», comenta. Su formación comenzó apenas a los tres años y medio, cuando comenzó a cantar en el coro que su madre creó en el colegio. Con menos de cinco años, comenzó a recibir clases de piano.

Un trabajo de la redacción de IDEAL Texto José Enrique Cabrero, José Antonio Muñoz y Jorge Pastor Ilustración Cristina Ramos Diseño Carlos J. Valdemoros y Javier Morales Vídeo Javier Martín Fotos Pepe Marín Agradecimientos Universidad de Granada

