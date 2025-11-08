«Granada es una ciudad muy inspiradora, y con una oferta cultural inmensa»

José Antonio Muñoz Granada Sábado, 8 de noviembre 2025, 21:44 Comenta Compartir

María Galán nació hace 24 años en Elche (Alicante), y es granadina de adopción. Desde que era muy pequeña, le gustó el mundo de la actuación, pero al ir creciendo, la candidez infantil que susurra al oído que todo es posible, incluso los cuentos de hadas, dejó paso a las habituales dosis de inseguridad que se abren ante quienes quieren dedicarse a una profesión que es tan bella como difícil. «Es normal que mires qué ocurre con los actores, veas rostros que aparecen y luego desaparecen, que te preguntes qué va a pasar después de tu primer gran papel, si es que lo consigues, o del segundo…», comenta. «Al final, sin embargo, decidí emprender este camino porque era lo que verdaderamente me atraía».

María se prepara en la Escuela de Teatro y Doblaje Remiendo. «Desde hace unos años me hablaron de esta escuela, y sabía de la calidad de la formación que imparten, pero para llegar aquí he tenido que trabajar y ahorrar bastante, porque la vida tampoco es barata». Así, la actriz ha trabajado mucho en hostelería, todo un clásico de los intérpretes que quieren llegar alto. «Al final, ser camarera es interpretar una 'performance', porque te permite el contacto diario con el público, y en muchas ocasiones, tienes que ocultar que tienes un mal día, porque el público al que atiendes siempre quiere tener una buena experiencia, así que le das lo mejor de ti», asegura.

«Esta ciudad tiene talento a raudales»

De pequeña, montaba sus propias películas y obras de teatro con sus muñecas, con las que interactuaba, reproduciendo los mundos de fantasía que veía en la gran pantalla. Aunque también le gustaba conocer historias de la vida diaria, que les ocurrían a personas como ella, jóvenes con inquietudes y ganas de encontrar su lugar en el mundo. «Para mí, el mundo se abría como un territorio inexplorado», asegura. Siguiendo esa senda que trazaron muchos otros antes que ella, siempre se presentaba voluntaria para participar en las funciones de teatro del colegio. Su primer papel fue en un montaje basado en la película de Tim Burton 'Pesadilla antes de Navidad'. En él interpretaba a uno de los tres niños enmascarados.

La joven actriz entiende su trabajo basándose en la empatía, o la simpatía, algo que ha tenido desde siempre. «Muchas veces, iba andando por la calle, veía los rostros y la forma de moverse de los demás, y me preguntaba qué haría yo si estuviera en lugar de ellos y ellas. Si tuviera que vivir sus vidas, y enfrentarme a los problemas a los que se enfrentaban. Conectar con experiencias que desde mi punto de vista serían inconcebibles. Ello me abrió mucho los ojos. Pienso que para ser una buena actriz es necesario tener información sobre ti misma para entender qué pueden contarte los otros», señala.

María Galán ha vivido como espectadora el cambio que se ha producido en la creación audiovisual española. «Vivimos una época de saturación, en la que cuando entras a alguna de las grandes plataformas pasas más tiempo decidiendo qué vas a ver que viéndolo», dice. Sobre Granada, afirma que le ha cambiado profundamente. «Soy otra persona. Aquí he podido obtener mi independencia, he hecho muchos amigos pero también he debido sacarme las castañas del fuego. No es fácil hacer lo que te gusta». A pesar de ello, es optimista con el entorno granadino. «Esta ciudad tiene talento a raudales. Lo noto con mis compañeras de piso, por ejemplo. Tanto en el mundo de la escena, como en el de las artes plásticas o la literatura, he conocido a muchos jóvenes que tienen mucho que decir y que hacer. Esta ciudad es muy inspiradora, y la oferta cultural es inmensa».

