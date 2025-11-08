«El gran sueño es crear mi propia historia y que se vea»

José E. Cabrero Granada Sábado, 8 de noviembre 2025, 21:45 Comenta Compartir

Diego y Julián se conocen de toda la vida. Son hermanos. Pero en el supuesto caso de que no hubieran compartido casa y vida, a pesar de que uno tiene 17 y otro 10 años, se hubieran encontrado en el Colegio CajaGranada. No en clase, claro. En la Escuela de Cine que fundó Mercedes García, la actual directora del centro. Esta escuela dentro de la escuela es un espacio innovador para fomentar e impulsar el talento creativo de los niños y niñas. Y ahí que llegaron Diego y Julián Acosta, aquellos dos hermanos que hace tres años aterrizaron en Granada desde Colombia.

Diego estudia segundo de Bachillerato, está federado en un equipo de fútbol, diseña páginas webs y toca el piano. Pero su sueño, el sueño en el que lleva trabajando desde hace años, es publicar su propio cómic. Y lo de 'trabajando' no es un decir. «Empezó como un hobby y he ido mejorando con el tiempo. Me hace mucho ilusión terminarlo», comenta conforme abre un bloc de dibujo repleto de páginas y páginas alucinantes.

Ampliar Diego Acosta. Pepe Marín

«Mi inspiración es 'Dragon Ball», añade, consciente de que el granadino Jorge Jiménez (autor del cómic más vendido de 2025, 'Batman', y del 'Superman en Granada'), a quien admira, también comenzó dibujando a Goku en el salón de su casa. Un buen ejemplo.

Una serie

Julián va a 5º de Primaria y le encanta el cine de animación. Su película favorita es 'Los Mitchell contra las máquinas'. «El gran sueño es escribir mi propia historia y que se vea. Una historia con personajes que tengan vida, que pasen cosas emocionantes». Lo de «y que se vea» es importante porque lo cierto es que Julián ya ha escrito una serie de ocho episodios en la que un grupo de amigos necesitan llegar a una base de rescate en un mundo apocalíptico repleto de monstruos.

Ampliar Julián Acosta. Pepe Marín

En 2031, el año en que Granada aspira a ser Capital Cultural, Diego tendrá 24 años. «Me imagino haciendo lo que me gusta, a lo mejor hasta he publicado el cómic», se aventura el hermano mayor. Julián, con 16, seguirá en el instituto, pero eso tampoco es problema: «En 2031 ya habré enseñado al mundo la serie que tengo en mente y seguiré con otros proyectos que tengan que ver con la animación», afirma con seguridad. Que se prepare Rokyn Animation, que Julián va en camino.

Temas

Granada

Colombia

Reporta un error