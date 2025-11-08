«Sí me esfuerzo puedo crear cosas extraordinarias»

José E. Cabrero Granada Sábado, 8 de noviembre 2025, 21:44 Comenta Compartir

Isabel Fernández, 19 años, se acerca con una paleta de colores en una mano y una guitarra en la otra. Sonríe como una niña que sobrevuela los charcos de la calle elevada por los brazos de un padre y una madre. «Pinto desde que tengo memoria. Pintar, para mí, es la vida». Isa estudia segundo curso de Bellas Artes, en la Universidad de Granada. Sus retratos, de pinceladas sueltas y un fascinante juego de colores, esconden una historia honda y reflexiva. «Busco el vínculo entre identidad, naturaleza y tecnología. ¿Cómo podemos mantener nuestra identidad en un mundo que cambia tan rápido? Me gusta la abstracción y todo lo que conlleva, ese trabajo mental. En mi obra siembre hay un base intelectual más allá de lo estético».

Isa entró en Bellas Artes en un «maravilloso estado de duda constante», ríe. «Quería ser directora de cine, pero encontré más disfrute en lo plástico, en la pintura. Creo que es muy sano y bueno replantearse las cosas una vez que estás estudiando. Y eso me gusta de mi carrera, que abre muchas posibilidades a probar otras disciplinas». Lo curioso es que en el instituto, el IES Miguel de Cervantes, Isa estudió Ciencias hasta segundo de Bachillerato. «Me apasionan la biología y la entomología. ¡Es que me fascinan los insectos!», exclama divertida. Sin embargo, en el último año, cambió a Humanidades impulsada por una vocación latente y un hogar repleto de puertas abiertas. «Mis padres me inculcaron que debía saber tanto de arte como de ciencia. Mi padre es médico y mi madre, bueno, mi madre era artista». Su madre, María Dolores Álvarez Rodríguez, Lola, era catedrática de expresión plástica en la facultad de Ciencias de la Educación. «Ella hizo Bellas Artes y sus cuadros me inspiraron mucho. Decidí seguir los pasos de mi madre».

Pero es que en casa, además de la pintura, a Isa le inculcaron el amor por el cine, la literatura, el teatro y, claro, la música.

Rockera

«Toco la guitarra y canto». Isa estudia en la escuela de música Gabba Hey desde los 9 años. Aunque le gustan todos los géneros, se decanta definitivamente por el rock clásico y el jazz. ¿Sus referentes? Queen, Electric Light Orchestra, The Police, los Beatles, Ella Fitzgerald, John Coltrane, Duke Ellington... «No podría vivir sin la música, es indispensable para mi identidad», dice. De hecho, no le cuesta mucho imaginarse sobre un escenario, tocando con su banda de manera profesional. «Me gustaría mucho. Sería un gran honor formar parte de la cultura tan rica que tiene Granada a nivel de rock. Esta es la ciudad del rock».

«Veo gente de mi edad, con inquietud y un bagaje cultural muy rico y profundo, creando cosas increíbles»

Y ahí la tienen, Isa, que todavía no ha llegado a los 20 y que en 2031, el año de la Capitalidad, aspira a ser uno de los motores culturales de Granada. «Sería un honor formar parte de la red cultural que está creando la gente de mi generación. Veo gente de mi edad, con inquietud y un bagaje cultural muy rico y profundo, creando cosas increíbles. No me gustaría ser menos, la verdad –sonríe, confiada–. Definitivamente, me veo contribuyendo a mi generación». Isa lo hará, además, con la seguridad de una identidad clara: «Soy mujer y lesbiana. Eso no hace mejor ni peor el arte, pero creo que sí afecta. Siento que vale la pena subrayarlo».

Entonces, ¿cuál es el gran sueño? «Si hay que elegir uno, me quedo con la pintura. Mi madre era pintora y siento una conexión increíble con ella y con todo lo que me enseñó. Ahí es donde tengo más que aportar, en la pintura. Sé que si me esfuerzo puedo crear cosas bastante extraordinarias».

