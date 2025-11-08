«Dedico 45 horas a la semana a estudiar música, pero no me pesa»

José Antonio Muñoz Granada Sábado, 8 de noviembre 2025, 21:45 Comenta Compartir

María Fuentes nació en Granada en 2011. Estudia sexto curso de Grado Profesional de Piano en el Conservatorio Ángel Barrios de Granada. Su vocación musical viene 'de fábrica'. «Mis dos padres son músicos, así que la música ha formado siempre parte de mi vida», comenta. Su formación comenzó apenas a los tres años y medio, cuando comenzó a cantar en el coro que su madre creó en el colegio. Con menos de cinco años, comenzó a recibir clases de piano.

Entregar parte de la vida y de la juventud a la música puede parecer una tarea dura para alguien tan joven, y a veces, es complicado compaginar la formación musical con la académica en el instituto, además de con el tiempo de asueto que cualquier joven necesita. «La música exige mucha disciplina, así que tengo que organizarme muy bien para tener tiempo libre y salir con mis amigos». Muchos de ellos están ahora en el coro Pequeñas Voces de la Alhambra, al que pertenece y con el que hace escasas fechas volvió all Auditorio Manuel de Falla, la gran casa de la música en Granada. Cree que pertenecer a esta formación «es muy importante, porque enseña valores como el esfuerzo, la disciplina, y sobre todo, el trabajo en equipo. Al cantar con otras personas aprendes a escuchar, a asumir responsabilidades y a mantener un compromiso con los demás para conseguir un objetivo común».

Ampliar Pepe Marín

Sobre sus preferencias a la hora de cantar, comenta que prefiere las obras más expresivas, «aquellas que consiguen transmitir mucha emoción al público». Su día a día se reparte entre el estudio de su instrumento, durante cinco o seis horas diarias, mientras que los ensayos con el coro se prolongan durante dos horas y media los sábados. Además, asiste a las clases del Conservatorio, que suman unas ocho horas y media semanales. A la semana dedica alrededor de 45 horas al estudio musical, un número mucho mayor que muchas jornadas laborales de los adultos.

Por supuesto, es aficionada a la música. «Me encanta escuchar todo tipo de estilos, pero lo que más disfruto es la música clásica, sobre todo el repertorio de piano interpretado por los grandes maestros. También me gusta mucho la música pop, que suelo escuchar para relajarme y divertirme». Sobre el futuro, afirma que le gustaría dedicarse a la música de forma profesional. «El piano es una parte fundamental de mi vida. Sé que dedicarme a ello no será fácil, pero llena mi vida y me apasiona. Tengo claro que quiero seguir por este camino».

Viéndola desenvolverse en los ensayos de su coro y observando la profunda madurez que emana de cada una de sus palabras, e incluso su capacidad para trabajar en equipo, demostrada durante la sesión de fotos que acompaña este suplemento especial, a quien la observa no le queda duda de que tiene todas las cualidades que le permitirán triunfar. Sólo le hace falta un poquito de suerte, y ella está poniendo sobre la mesa todos los medios para tenerla. Granada es una ciudad que brilla por la calidad de sus jóvenes intérpretes, 'enganchados' al magisterio de otros que continúan siendo jóvenes y que les precedieron. El de María es un caso paradigmático de instrumentista clásica con futuro.

