«La artesanía es mi forma de vida»

Jorge Pastor Granada Sábado, 8 de noviembre 2025, 21:44

Inés Román Marinetto (Granada, 1996) tuvo claro, desde pequeñita, que se ganaría la vida con sus dos manos. «Siempre tuve vocación de artesana», dice sin titubeos rodeada de todas sus herramientas en las instalaciones de Huétor Vega donde tiene su estudio desde hace ocho años. Su especialidad, la restauración de piezas doradas. Básicamente los pasos de Semana Santa que vemos desfilar por toda Andalucía y los enseres de las cofradías, algunos de ellos con siglos de antigüedad.

«La Semana Santa es para mí la semana más importante del año porque todos los resultados de mi trabajo se concentran en estas fechas y porque me encantan esos días», explica Inés, quien debe a su abuela Elisa este amor por la imaginería de la Pasión. Su escultor predilecto es José de Mora. Todas sus tallas le impactan, pero de forma especial el Cristo de la Misericordia, el del Silencio. «Me impresiona su cara de sufrimiento y el realismo, y me fascina la forma en que De Mora atrapa el sentimiento devocional».



Inés estudió Primaria en el colegio de la Presentación de Granada. Luego pasó al instituto Ángel Ganivet para cursar el grado medio de Artes Gráficas y Diseño. «Ahí se despertó mi interés por el arte», reconoce. Su periplo formativo continuó en la Escuela de Arte, donde obtuvo los títulos de Dorado, Plateado y Policromía y de Talla de Madera. Hace tres años terminó la especialización en recuperación y mantenimiento de muebles antiguos en el Centro Albaicín. Una sólida formación que le está permitiendo, poco a poco, abrirse su propio hueco. Clientes, desde luego, no le faltan. La Borriquilla y el Cautivo de Almonte, el Resucitado de Torredonjimeno, la Lanzada de Elche, la Pasión de Guadix y la Santa Cena de Torredonjimeno, entre otros. «Cualquiera de estos encargos me pueden llevar perfectamente unos dos meses de faena», estima.

Inés nunca estuvo como aprendiz en ningún taller, aunque sí confiesa su admiración por maestros a los que ha tenido la oportunidad de conocer -y también aprender de ellos-. Maestros como Juan del Pino y Tomás Fernández, dos de los grandes en el arte del dorado. «Me siento realizada porque me gusta lo que hago y porque puedo sacar todo mi potencial», confiesa la artesana granadina que, a sus veintinueve años, mira el futuro con optimismo y con ganas de seguir dando todo lo que pueda. «Esta es mi forma de vida», asegura satisfecha.

«Cuando veo en la calle uno de mis trabajos, se me saltan las lágrimas porque pienso en todas las horas que le he dedicado», afirma. Un oficio que le da para comer pero que, bajo su punto de vista, debería ser más valorado por los ciudadanos. «Todo lo hacemos de forma manual, no existe un proceso industrializado». A pesar de ello, se muestra muy optimista con el mañana. «Las hermandades siguen apostando por mantener su patrimonio en perfectas condiciones y también por aumentarlo, lo que es una garantía para todos los que nos dedicamos a esto», concluye.

