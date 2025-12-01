Granada tendrá un presupuesto récord con fuertes incrementos en Cultura y Dependencia

La capital nazarí tendrá un presupuesto record en 2026. Con más de 350 millones de ingresos y un superávit asegurado de 9 millones, nunca antes ... Granada había tenido números tan altos en dos de los categorías más relevantes del expediente, las que aseguran la estabilidad financiera de la ciudad. Pero la mejora no solo se quedará en esas cifras, se extenderá también a algunos de los servicios más relevantes, con Cultura y Dependencia como dos de las partidas que disfrutarán de un mayor incremento el año próximo.

La mejora de las grandes cifras es una de las conclusiones sacadas este lunes por la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, durante la presentación del expediente. La regidora ha sacado pecho de la estabilidad «política, económica y social» que está permitiendo un presupuesto que sigue la línea expansiva del último ejercicio e incluye incrementos notables en algunas de las líneas de acción más importantes del Ayuntamiento.

Acompañada por los ediles de su equipo de gobierno, Carazo ha destacado el «rigor» de la gestión realizada por los populares, una estabilidad que se está traduciendo en el cumplimiento del plan de ajuste por encima de los requisitos previstos en el programa.

Esto, como ha defendido, tendrá una traducción inmediata en las partidas que disfrutarán los granadinos, con Cultura como una de las áreas más favorecidas. El incremento aquí alcanzará el 40%, lo que permitirá a la concejalía manejar 7,17 millones. Carazo ha justificado la decisión como una «apuesta» en un momento en el que la ciudad avanza por un camino, el de la capitalidad, «que nos ilusiona a todos» y ha celebrado una subida que permitirá «mejor programación y más espacios».

Política Social será otra de las áreas que podrán disfrutar de la mejora general del presupuesto. La ciudad gastará más en Dependencia, cuya partida pasará de 22 a 42 millones en 2026.

Como ya ocurriera este último ejercicio, el expediente contendrá también partidas específicas en materia de inversiones. Carazo ha detallado algunas, como las que permitirá culminar el parque de las Familias, una obra que servirá para que la ciudad cuente con una «gran pantalla acústica verde en el borde de la Circunvalación», como lo ha definido la regidora.

Plan EDIL

Sin embargo, la mayor novedad será la incorporación de la primera transferencia del Plan EDIL. Este programa, que ha sido bonificado por Europa con 12 milllones, contiene importantes mejoras para Norte, Chana y Zaidín, y estará representado en las cuentas, lo que permitirá a Granada llevarlo a cabo «para hacer una ciudad más verde, más accesible y con más cultura».

Con estas cuentas, la regidora ha explicado que «avanza la mejora» de Granada. La primera edil ha dicho que el equipo de gobierno «cumple con rigor por encima del plan de ajuste» y ha destacado la influencia positiva que la mejora de los grandes números tendrá «en los contratos del día de los granadino, el cuidado de las calles y los proyectos que la capital necesita para avanzar».