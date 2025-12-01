Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Presentación del Presupuesto en la mañana de este lunes. Pepe Marín

Granada tendrá un presupuesto récord con fuertes incrementos en Cultura y Dependencia

Las cuentas incluyen mejoras en las partidas de Limpieza y Parques y Jardines y contienen por primera vez fondos para la ejecución del Plan EDIL

Pablo Rodríguez

Pablo Rodríguez

Granada

Lunes, 1 de diciembre 2025, 11:20

Comenta

La capital nazarí tendrá un presupuesto record en 2026. Con más de 350 millones de ingresos y un superávit asegurado de 9 millones, nunca antes ... Granada había tenido números tan altos en dos de los categorías más relevantes del expediente, las que aseguran la estabilidad financiera de la ciudad. Pero la mejora no solo se quedará en esas cifras, se extenderá también a algunos de los servicios más relevantes, con Cultura y Dependencia como dos de las partidas que disfrutarán de un mayor incremento el año próximo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mueren dos jóvenes de 21 y 17 años en un accidente en Huétor Santillán
  2. 2 Muere el hombre de 50 años que estaba en la UCI tras ser agredido en una fiesta en Motril
  3. 3 El casoplón en Granada con vistas panorámicas que se vende por solo 33.000 euros
  4. 4 Granada reformará por completo otras dos importantes calles del centro de la ciudad
  5. 5

    El Albaicín pierde en el incendio de la calle Guinea a su vecino más bohemio e insigne poeta
  6. 6 Un vigilante frustra el robo de un joven de 21 años en la Facultad de Educación de Granada
  7. 7 Pierde el control de su coche y se estampa contra los muros de un colegio de Maracena
  8. 8 Aviso de los meteorólogos por frío polar y más tormentas en Granada: hay opciones de nieve
  9. 9 Ángela abre en pleno centro de Granada la pastelería donde la gente «viene y repite porque es un paraíso»
  10. 10

    Las 14 horas de negociación para liberar a la rehén de Prado Negro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Granada tendrá un presupuesto récord con fuertes incrementos en Cultura y Dependencia

Granada tendrá un presupuesto récord con fuertes incrementos en Cultura y Dependencia