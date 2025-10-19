Granada presenta esta semana a Hacienda su Presupuesto para que entre en vigor el 1 de enero Marifrán Carazo ha subrayado que «este paso permite la mejora de los contratos esenciales de la ciudad, como el de limpieza o el de Parques y Jardines y permite seguir desarrollando el Plan de Obras más ambicioso de los últimos años»

El Gobierno municipal podrá cumplir en tiempo y forma con el mandato constitucional de que las cuentas municipales entren en vigor el 1 de enero

Ideal Domingo, 19 de octubre 2025

El Ayuntamiento de Granada ha culminado la elaboración del Presupuesto Municipal de 2026, que será remitido esta misma semana al Ministerio de Hacienda, una vez que este ha abierto la plataforma para su validación. Este paso es imprescindible, dado que el Consistorio se encuentra intervenido por la mala situación económica que encontró el equipo de gobierno municipal a su llegada.

De este modo, el Gobierno municipal podrá cumplir en tiempo y forma con el mandato constitucional de que las cuentas municipales entren en vigor el 1 de enero. Se trata, en palabras de la alcaldesa, Marifrán Carazo, de un «presupuesto riguroso, previsor y estable», que crece un 7% respecto al ejercicio anterior y que «sitúa a Granada en la senda de la recuperación y del crecimiento social, tras años de desequilibrio financiero».

Carazo ha destacado el hecho de que este paso del Área Económica permite consolidar la mejora de los contratos esenciales de la ciudad como el de Limpieza o el de Parques y Jardines o consolidar el Plan Municipal de Obras más ambicioso de los últimos años: una inversión prevista de más de 40 millones de euros en actuaciones de mejora urbana en todos los barrios, así como otras intervenciones estratégicas en sostenibilidad, digitalización y modernización administrativa.

«Cada euro está planificado, cada inversión tiene un destino concreto. Son unas cuentas hechas para cumplir, para transformar y para seguir haciendo de Granada una ciudad para vivir, para invertir y para crecer», ha concluido la alcaldesa.

Vivienda digna

En este sentido, la regidora ha subrayado que este presupuesto contempla bonificaciones para la compra, alquiler y rehabilitación de vivienda, proporcionando así herramientas para enfrentar uno de los mayores problemas de los granadinos. Se consolidan rebajas fiscales y nuevos incentivos que favorecen el acceso a una vivienda digna. También se recoge la bajada de la tasa de basuras, una medida que busca «aliviar la carga fiscal de las familias y premiar el comportamiento responsable de los ciudadanos», según ha subrayado Carazo

El documento consolida el rumbo de estabilidad económica marcado por el actual equipo de gobierno. El proyecto de cuentas de 2026 prevé un superávit superior a 6,5 millones de euros, lo que permitirá mejorar los principales indicadores financieros y seguir cumpliendo con el Plan de Ajuste acordado con el Ministerio de Hacienda.

Carazo ha explicado que este presupuesto es «el resultado de una gestión seria, ordenada y comprometida con el interés general». En este sentido, ha recordado que Granada «cumple con el periodo medio de pago a proveedores durante 15 meses consecutivos, algo impensable hace unos años y que demuestra la solvencia y el respeto del Ayuntamiento hacia las empresas que trabajan con él».

«En apenas dos años —ha destacado— hemos pasado de una situación de riesgo financiero a unas cuentas saneadas y sostenibles. Hoy podemos decir con orgullo que Granada vuelve a tener una economía municipal estable y orientada al futuro».

El Presupuesto 2026 también refuerza las áreas estratégicas de desarrollo, como la cultura, la vivienda y las inversiones. En el ámbito cultural, la partida experimenta un incremento superior al 40%, respaldando de forma directa el proyecto de Granada Capital Europea de la Cultura 2031, un objetivo que, en palabras de la alcaldesa, «une a toda la ciudad en torno a la cultura, la creatividad y el talento granadino».

«Granada está viviendo un renacimiento cultural sin precedentes y este presupuesto es una muestra clara de ese compromiso: más cultura, más oportunidades y más apoyo al talento local», ha afirmado.

«El más social de la historia»

La regidora ha subrayado asimismo que este presupuesto será «el más social de la historia de Granada», con un incremento del 70% en políticas sociales respecto a 2025, destacando especialmente la duplicación de la partida de Dependencia, que pasa de 20 a 40 millones de euros, y el aumento global de las políticas sociales, que ascienden de 29 a 50 millones de euros.

«Este presupuesto tiene alma», ha afirmado Carazo. «Refleja una Granada que cuida, que protege y que mira al futuro con esperanza. Doblamos los recursos para atender a las personas más vulnerables y ponemos en marcha nuevas ayudas directas a las familias, como el cheque bebé de 200 euros, que refuerza nuestro compromiso con la natalidad y con las familias granadinas».

El Presupuesto Municipal 2026, se encuentra ya listo para ser presentado tras la apertura de la Plataforma de Hacienda, el pasado viernes, cumpliendo con los plazos establecidos y situando a Granada entre las grandes capitales españolas que presentan sus cuentas en tiempo y forma, reafirmando la gestión económica rigurosa y responsable del actual equipo de gobierno.