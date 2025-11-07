Granada Premium presenta el nuevo Mercedes-Benz CLA en una noche inolvidable en la que Granada se vistió de rojo

Las instalaciones de Granada Premium se convirtieron en el epicentro del lujo y la innovación con más de 250 invitados que asistieron a la ... presentación oficial del nuevo Mercedes-Benz CLA, un modelo que marca el inicio de una nueva era para la marca alemana: la ofensiva eléctrica más ambiciosa de su historia.

La velada vistió de rojo cada rincón del concesionario granadino, símbolo de la energía y el carácter pionero del nuevo CLA. Los asistentes pudieron descubrir de primera mano el diseño vanguardista y la tecnología de este modelo, que alcanza una autonomía de hasta 790 kilómetros (según el ciclo WLTP) y se comercializa desde 44.995 euros (sin impuestos) en su versión CLA 250+.

El evento destacó también por su cuidada puesta en escena. El grupo The Hula's Hula's amenizó la noche con un repertorio musical que combinó elegancia y ritmo, creando el ambiente perfecto para una velada en la que la emoción y la tecnología fueron protagonistas. El momento más esperado llegó con el desvelado del nuevo CLA, acompañado por un espectáculo audiovisual que simbolizó el comienzo de una nueva etapa para Mercedes-Benz.

Durante la presentación, Jorge García, gerente de Granada Premium, destacó el papel del nuevo CLA dentro de la estrategia de electrificación de la marca:

«Estamos orgullosos de ser parte del futuro eléctrico de Mercedes-Benz. Este nuevo CLA representa la perfecta unión entre innovación, diseño y sostenibilidad, y refleja nuestro compromiso con ofrecer a nuestros clientes una experiencia de conducción emocionante y responsable».

Con esta presentación, Granada Premium no solo mostró un vehículo, sino una declaración de intenciones: la movilidad del futuro ya está aquí, y es eléctrica, inteligente y emocionante.