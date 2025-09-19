Granada no podrá gastar más de 347 millones el año que viene

La junta de gobierno local ha aprobado este viernes el techo de gasto de la ciudad para el próximo año. Según ha informado el primer ... teniente de alcalde y portavoz municipal, Jorge Saavedra, el presupuesto para 2026, que aún no está cerrado, no podrá tener partidas destinadas al pago por un montante superior a los 347 millones de euros.

Como ha recordado el dirigente tras la sesión celebrada en la plaza del Carmen, la aprobación del expediente era uno de los trámites obligatorios en el camino para que la capital nazarí renueve sus cuentas de cara al próximo año. En esta ocasión, la cifra supera con creces a la de años anteriores, cuando rozaba los 330 millones de euros. Es, tal cual ha explicado, un síntoma más de la mejoría financiera que están protagonizando las arcas municipales en los últimos años y, muy especialmente, este mandato.

Como consecuencia de esta aprobación, Granada podrá incurrir en unos gastos máximos de 347 millones, algo que, como ha avanzado Saavedra, no ocurrirá. El portavoz ha detallado que el expediente de presupuestos tiene prevista una cantidad menor en unos 3 millones aproximadamente, lo que supondrá que la ciudad se dotará de fondos para pagar servicios y obligaciones por unos 344 millones.

En cuanto a los ingresos, el dirigente también ha dado pistas al confirmar que las cuentas asegurarán un superávit de 6,5 millones, una cifra similar a la planteada inicialmente en el borrador del año pasado y que finalmente superó después de las modificaciones que el equipo de gobierno se vio obligado a hacer a petición del Ministerio de Hacienda. Como ha reconocido a preguntas de los periodistas, los ingresos del nuevo expediente de presupuestos rondarán los 350 millones de euros, una cantidad notablemente más alta que en el último ejercicio.

«Rigor en la gestión»

Saavedra ha enmarcado todas estas cifras como resultado de la «gestión seria y eficiente» llevada a cabo por el equipo de gobierno de Marifrán Carazo. El popular ha recordado que la ciudad todavía se encuentra intervenida por Hacienda, que debe dar el visto bueno al borrador de cuentas antes de que este pueda ser aprobado, y ha insistido en que la voluntad municipal es seguir la senda de «rigor» adoptada tras llegar a la plaza del Carmen en mayo de 2023.

El popular ha roto una lanza en favor del equipo de gobierno actual y ha destacado el impacto que esta gestión ha tenido en indicadores financieros relevantes como el pago medio a proveedores, que encadena más de un año dentro del límite legal por primera vez en la historia de Granada, o en el remanente de tesorería, que se ha reducido por encima de lo previsto en el plan de ajuste gracias a las mejoras en los ingresos planteada por el área de Economía de Rosario Pallarés así como por el aumento de la participación de la ciudad en los ingresos del Estado.