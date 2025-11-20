La Granada que plantó la semilla de la democracia

Amanda Martínez Granada Jueves, 20 de noviembre 2025, 00:38 Comenta Compartir

La clase política granadina comenzó a resquebrajarse en los primeros compases de 1975. Aferrada a los andamios del franquismo y al Movimiento Nacional, se quedó sin respuestas cuando el V Pleno del Consejo Económico y Social dictaminó que la situación laboral de Granada era de «extrema gravedad». Fue entonces cuando, tímidamente, la vieja indolencia colectiva empezó a deshacer el nudo. El miedo, tan disciplinado durante cuatro décadas, dejó de obedecer.

La primavera del 75 llegó agitada. El paro avanzaba como una mancha de aceite, crecían los obreros sin cobertura de desempleo y los asalariados sobrevivían con remuneraciones que rozaban la burla. En el Polígono de Cartuja, agujero negro del subdesarrollo en Andalucía, un grupo de trabajadores, militantes comunistas y curas 'tiratapias' decidieron que ya era hora de plantar cara. Eligieron tres lugares cargados de simbolismo: la ermita de San Isidro, la Catedral y la Curia. Allí permanecieron encerrados nueve días, con el temor de que la trágica huelga de la construcción del 70, con tres obreros muertos, volviera a repetirse. La policía entró por fin, detuvo y multó a los líderes, entre ellos Antonio Quitián, Ángel Aguado o José Godoy. Detenciones y multas que pretendían frenar unas protestas que crecían al mismo tiempo que Franco se encogía en la cama del Hospital de La Paz.

Ideal del 20 de noviembre de 1975

Granada vivía en dos tiempos. Uno era el de quienes seguían agarrados al pasado como a una tabla en mitad del naufragio. Otro, el de una ciudad que empezaba a desperezarse, a levantar la barbilla, a oler el aire nuevo. Y entonces estalló el anuncio solemne y casi teatral: «Españoles, Franco ha muerto». Era 20 de noviembre de 1975. El dictador tenía 82 años y había gobernado tanto tiempo que para millones de ciudadanos no existía otra forma de poder.

En Granada Paco Portillo, que fue secretario del PCE en la clandestinidad, comprobó con sus propios ojos que era cierto: había visto muerto al hombre que había marcado durante décadas el destino de un país.

Una ciudad en desarrollo

Por entonces Granada era ya la decimoquinta ciudad de España. El pequeño Gabriel Osorio Cepero se convirtió en el habitante número 200.000, un gesto casi ceremonial de una urbe que crecía y cambiaba. Se despidió de los tranvías para dar paso a los autobuses, símbolo de modernidad y de la fiebre urbanística que imponía abrir vías, despejar tráfico, talar los viejos árboles de la avenida Calvo Sotelo para convertirla en un gran corredor rodado.

Donde había estado el Rastro abrió Galerías Preciados, que recibió seis mil solicitudes de trabajo

Se urbanizó Obispo Hurtado; el Camino de Ronda llevaba aún el nombre del almirante Carrero Blanco. Se proyectaba cubrir el Beiro, todavía una cicatriz abierta; y el Zaidín, embarrado cada vez que llovía, elevaba su voz como otro frente de reivindicación vecinal. Donde había estado el Rastro abrió Galerías Preciados, que recibió seis mil solicitudes de trabajo. Hasta entonces reinaban los Woolworth. Al mismo tiempo, la antigua Pescadería iniciaba una ambiciosa reforma diseñada por el arquitecto municipal Miguel Olmedo, valorada en cinco millones de pesetas.

La ciudad también era un escenario. Juanito Valderrama y Dolores Abril presentaron 'Cante, Sonrisas y Nenas' en el Isabel la Católica, y un joven Miguel Ángel Gómez Martínez triunfó dirigiendo a la Orquesta Nacional. Hasta la Semana Santa peligró: la Federación de Cofradías atravesaba un momento crítico y reclamó auxilio institucional para salvar las procesiones. El Silencio salió de San Bernardo y volvió el Vía Crucis al Albaicín, veintidós años después. San Gregorio, en la calle Calderería, reabrió al culto tras su restauración.

Los jóvenes que habían llenado las salas para ver a Robert Redford, imitaban su forma de vestir en 'El gran Gatsby'. Granada tenía entonces una docena de cines: Aliatar, Capitol, Goya, Madrigal, Regio… y el Príncipe, la sala de arte y ensayo. Ese año los granadinos vieron Serpico, Tiburón o Cría Cuervos. La entrada costaba unas 80 pesetas. También había salas de fiestas míticas: El Rey Chico, los Jardines Neptuno y se puso de moda la discoteca El Cadi en los bajos del hotel Luz, donde los granadinos se encontraron con el rock&roll y el pop extranjero.

Pero bajo esa ciudad 'moderna', crecían los barrios invisibles: La Virgencita, Chinarral, Haza Grande, Santa Juliana… barrios donde faltaban equipamientos básicos y las familias obreras sobrevivían hacinadas en barracones y casas que la prensa definía como «poco decorosas». La Chana, por entonces, tomaba forma entre solares y calles polvorientas.

La Universidad política

La Universidad se convirtió en un semillero político y cultural. Asambleas, panfletos, pintadas… Un hervidero de pensamiento democrático en el que germinó el Sindicato Democrático de Universitarios de Granada. El rector llegó a cerrar la facultad de Derecho para contener el desborde.

En las aulas florecía también otra cultura: José G. Ladrón de Guevara hablaba del «umbral de una nueva época», celebrando el 'Camelamos Naquerar' de Mario Maya y José Heredia. Ese mismo año, la Fundación Rodríguez-Acosta patrocinó una exposición de liricografías en homenaje a Federico García Lorca y editó, junto a RCA, 'Soleares del que nunca fue a Granada', con poemas recitados por Rafael Alberti y el cante de José Menese, acompañado por la guitarra de Manolo Brenes:

« A Víznar / quizás llegue un día / para no llorar».

Se fraguaba el homenaje a Lorca que reuniría a cientos de personas leyendo poemas en el patio del Hospital Real antes de marchar a Fuente Vaqueros, a las cinco de la tarde, apenas medio año después de muerto el dictador. La sociedad reclamaba un lugar para el monumento al poeta que había diseñado Francisco López Burgos.

En ese caldo de cultivo emergió Enrique Morente como renovador absoluto tras su recital con Pepe Habichuela en el Aula Magna de Medicina. Y Carlos Cano que, tras separarse del 'Manifiesto Canción del Sur', buscaba una «canción de hoy» andaluza, consciente y combativa.

No faltaron sombras: el 24 de agosto ardieron más de 700 hectáreas en uno de los mayores incendios registrados en la Sierra de Cázulas.

En el tablero político, tras la elección de Felipe González como líder del PSOE en Suresnes, en Granada emergieron figuras como Mariló García Cotarelo, Ángel Díaz Sol, María Izquierdo, Antonio Jara, Vida Soria, Javier Torres Vela, Curro Valls, Rafael Estrella, Antonio María Claret y Manuel Pezzi: una generación, en su mayoría universitaria, destinada a ocupar puestos clave en la democracia que estaba por nacer. Los históricos seguían ahí: Pedro Fornell, Ángel Gómez Vílchez, Matilde Cantos o Palmira Noguera.

La transición se construía paso a paso. Granada, como todo el país, se asomaba a su futuro, incierto, pero inevitable.

