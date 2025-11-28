Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Granada participa con seis empresas en los 'Premios Andalucía TRADE Empresa Andaluza del Año 2025'

Las firmas SIMA, Herogra Especiales, Knauf Ibérica, Viver Living Drinks, Koh Young Research Spain (KYRS) y Nazaríes Intelligenia competirán por el galardón regional

Ideal

Viernes, 28 de noviembre 2025, 11:21

El jurado provincial de Granada de los Premios Andalucía TRADE Empresa Andaluza del Año 2025 de la Junta de Andalucía, eligió ayer como finalistas de ... su primera edición a SIMA, Herogra Especiales, Knauf Ibérica, Viver Living Drinks, Koh Young Research Spain (KYRS) y Nazaríes Intelligenia. Estas empresas competirán por los galardones finales junto a las seleccionadas esta misma semana en las otras siete provincias por sus respectivos jurados provinciales. De entre todas ellas, el jurado regional elegirá a los ganadores finales en cada una de las seis categorías.

