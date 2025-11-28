Granada participa con seis empresas en los 'Premios Andalucía TRADE Empresa Andaluza del Año 2025'

El jurado provincial de Granada de los Premios Andalucía TRADE Empresa Andaluza del Año 2025 de la Junta de Andalucía, eligió ayer como finalistas de ... su primera edición a SIMA, Herogra Especiales, Knauf Ibérica, Viver Living Drinks, Koh Young Research Spain (KYRS) y Nazaríes Intelligenia. Estas empresas competirán por los galardones finales junto a las seleccionadas esta misma semana en las otras siete provincias por sus respectivos jurados provinciales. De entre todas ellas, el jurado regional elegirá a los ganadores finales en cada una de las seis categorías.

Los premios, organizados por la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, a través de Andalucía TRADE, se conceden en seis categorías: Innovación y Transferencia de Conocimiento, Desarrollo Industrial, Startups, Desarrollo Internacional, Invest in Andalucía y Trayectoria Empresarial. Tienen por objeto impulsar el reconocimiento de las empresas andaluzas y de la importante labor que realizan en la creación de riqueza y empleo en la comunidad, a través de la innovación y la proyección internacional.

Estos premios, cofinanciados con Feder, desarrollan en 2025 su primera edición, estrenándose con un rotundo éxito de convocatoria, al ser casi 300 las compañías andaluzas que se han presentado, de todos los sectores, provincias y nivel de desarrollo empresarial, y convertirse en un estímulo para el resto del tejido productivo de la comunidad.

La reunión del jurado provincial de los premios en Granada estuvo presidida por el delegado de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía en la provincia, Gumersindo Fernández Casas. Formaron parte de este el responsable de Comercio Exterior de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Granada, Luis Miguel Nebot; la vicepresidenta de la Confederación de Empresarios de Granada, Marichu Gracía-Trejo; el representante de la empresa granadina World Vypmar, Marcelo Vázquez Ariza; y la representante de Ideal Granada, Mercedes Navarrete.

El delegado de Economía y presidente del jurado destacó «el modelo de colaboración público-privada que suponen estos premios en los que, además de ser las propias empresas las que presentan sus candidaturas, tanto en el jurado provincial como en el regional, hay mayoría del sector privado. Por tanto, son las propias empresas de Granada las que eligen a las que tienen que representar a nuestra provincia en el jurado regional».

En este sentido, Gumersindo Fernández destacó que «los finalistas designados hoy por Granada constituyen una destacada representación de lo mejor de nuestro tejido empresarial, que impulsa el desarrollo de la provincia gracias a su liderazgo, calidad e innovación, llevando nuestros productos por todo el mundo y haciendo nuestra tierra más atractiva para los inversores».

Seis finalistas por Granada

Las seis empresas finalistas de los Premios en la provincia de Granada han sido: Sociedad Industrial de Maquinaria Andaluza-SIMA en la modalidad de `Innovación y Transferencia de Conocimiento´ por su contribución decisiva a transformar la seguridad en la industria de la construcción y por su trayectoria sostenida de I+D+i aplicada. La empresa, líder nacional en maquinaria ligera y referente tecnológico del sector, ostenta uno de los hitos mundiales más relevantes en prevención de riesgos laborales: el lanzamiento de la sierra circular Hand Safe 350, una máquina capaz de detener su disco con precisión milimétrica. Este sistema, basado en inteligencia artificial y en tecnologías de detección avanzadas, establece un nuevo estándar global en seguridad. A ello se suman patentes en propiedad industrial, acciones de divulgación científica y cooperación activa con universidades, como la de Granada, centros tecnológicos y clústeres empresariales.

Knauf Ibérica ha sido seleccionada en la categoría de Desarrollo Industrial, que reconoce la generación de empleo y el impulso a la economía local en el ámbito industrial, por su consolidación en la provincia a través de contribuciones significativas, con inversiones que superan los 120 millones de euros y mejoras continuas en sus procesos productivos. La compañía se ha convertido en un referente del sector de la construcción, especialmente en yeso y materiales en seco, gracias a su clara visión centrada en la innovación y la sostenibilidad. Entre sus iniciativas destacan la primera planta española de reciclaje de placas de yeso, la gestión minera sostenible, la incorporación de energías limpias, así como la digitalización y modernización de sus instalaciones, fortaleciendo la competitividad industrial y el desarrollo económico local.

Startups y desarrollo internacional

En `Startups´, ha sido Viver Living Drinks la designada por el jurado como finalista por Granada. Se trata de una categoría dirigida a las empresas más innovadoras y prometedoras que han logrado destacar en sus primeros años de actividad. La compañía ha transformado en muy poco tiempo el mercado de las bebidas saludables gracias a su innovación en kombucha y kéfir de frutas, combinando fermentación artesanal con procesos industriales avanzados únicos en Europa. Con un modelo sólido que integra multicanal, marca propia, marca blanca y expansión internacional, destaca por su capacidad de innovación, su escalabilidad y su impacto social, así como por situar a Andalucía como referente emergente en el sector europeo de las bebidas funcionales.

Así, la firma elegida para la categoría de `Desarrollo Internacional´ ha sido Herogra Especiales. Esta modalidad reconoce los méritos de aquella empresa que ha destacado en su proceso de expansión en los mercados exteriores. La firma es una empresa con más de 30 años de trayectoria que ha logrado una sólida proyección internacional, exportando a 57 países y consolidando presencia estratégica en mercados clave de Centroamérica y Asia mediante participaciones empresariales y una joint venture en China. Su crecimiento exterior se sustenta en una oferta altamente innovadora y una inversión continuada en investigación.

Invest in Andalucía y trayectoria empresarial

Igualmente, ha sido elegida finalista en 'Invest in Andalucía' la compañía Koh Young Research Spain (KYRS). Esta empresa de matriz coreana ha destacado por su inversión estratégica de alto impacto, que ha consolidado a Granada como el centro europeo de I+D de uno de los líderes mundiales en inspección 3D, robótica médica y tecnologías avanzadas para fábricas inteligentes. Con una sólida inversión, KYRS ha posicionado a Andalucía dentro de la cadena global de valor de la tecnología médica y la inteligencia artificial aplicada. Su estrecha colaboración con la Universidad de Granada, el PTS y el ecosistema empresarial local impulsa la transferencia de conocimiento, la formación especializada y la innovación.

La finalista designada en la categoría de 'Trayectoria Empresarial' es Nazaries Information Technologies-Nazaríes Intelligenia. Este reconocimiento homenajea una trayectoria ejemplar a lo largo de los años, como la que ha llevado la firma desde 2009, combinando crecimiento sostenido, liderazgo tecnológico y un firme compromiso social. Su evolución –de una joven empresa local a una consultora internacional con más de 160 profesionales– se basa en la innovación continua en IA, IoT y software avanzado, la creación de spin-offs y la participación en proyectos estratégicos de I+D+i.

Fase final de los premios

Una vez conocidas las seis empresas finalistas en las seis modalidades en cada una de las ocho provincias, corresponderá al jurado principal de los premios elegir las ganadoras en cada una de las categorías. El jurado regional estará presidido por Carolina España Reina, consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, portavoz del Gobierno andaluz y presidenta de Andalucía TRADE. Del mismo participarán la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA); el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio; una empresa de reconocido prestigio y un representante de un medio de comunicación.

Los premios son honoríficos y carecen de dotación económica, aunque tanto las empresas finalistas provinciales como las regionales se benefician de las acciones de comunicación que organiza Andalucía TRADE. Además, las empresas galardonadas pueden usar la leyenda Finalista o Ganadora de los premios Andalucía TRADE. Igualmente, se otorga a las finalistas un diploma conmemorativo y a las ganadoras una estatuilla de un león del Patio de los Leones de la Alhambra, como símbolo de un monumento que tanto ha dado a conocer Andalucía en el mundo.

Los objetivos del Premio se encuentran plenamente relacionados con el Programa Andalucía FEDER 2021-2027 que, en el ámbito del Objetivo Político 1 «Una Europa más competitiva e inteligente, promoviendo una transformación económica innovadora e inteligente y una conectividad TIC regional».