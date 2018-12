Granada y Ourense son las dos únicas capitales españolas que no han aprobado un presupuesto en este mandato Baldomero Oliver, concejal de Economía del Ayuntamiento de Granada. / Ramón L. Pérez En el resto de capitales se han conseguido acuerdos puntuales o la celebración de una moción de confianza del alcalde vinculada a las cuentas ANTONIO SÁNCHEZ GRANADA Domingo, 23 diciembre 2018, 00:39

El PSOE presentó el pasado martes el primero borrador de presupuesto desde que Francisco Cuenca es alcalde. Unas cuentas con un aumento de los ingresos –y de los gastos– sustentado en un aumento de la recaudación que el propio concejal de Economía, Baldomero Oliver, sabía que no iba a sacar adelante. PP y Cs, dos grupos que suman mayoría absoluta en el pleno de la corporación, ya habían avanzado en la comisión de Economía celebrada una semana antes que no aprobarían la obtención de 1,13 millones de euros a costa de la supresión parcial de la bonificación por domiciliación bancaria del IBI y antes de ayer viernes la declaración de intenciones se consumó en el último pleno ordinario del año y 'descuadró' el borrador del presupuesto. Con este escenario y el reloj de 2018 marcando las horas la ciudad se encamina a prorrogar por cuarta vez el presupuesto de 2015.

Desde que la 'nueva política' llegó al Ayuntamiento de Granada y el PP perdió la mayoría absoluta que había retenido durante tres mandatos seguidos la ciudad no tiene presupuesto. Ni Francisco Ledesma (PP) en 2015 y la mitad de 2016, ni Baldomero Oliver (PSOE) desde mayo de 2016 han logrado poner sobre la mesa del Consistorio un programa de ingresos y gastos con garantías de ser aprobado. Y a estas alturas de mandato, con unas elecciones municipales dentro de cinco meses, a nadie se le pasa por la cabeza que el tiempo de los consensos vaya a llegar tras más de tres años sin lograr ponerse de acuerdo.

Esta situación es anómala. Al menos así se demuestra si Granada se compara con otras ciudades de España. Según el Ministerio de Hacienda, sólo Ourense y la capital no han logrado sacar adelante un presupuesto en lo que va de mandato. En el resto de capitales se ha conseguido con acuerdos puntuales o la celebración de una moción de confianza del alcalde vinculada a las cuentas. Este último mecanismo –que no se puede usar en el último año del mandato– fue el que utilizó dos veces la alcaldesa de Barcelona, Ana Colau (Barcelona en Comú), para aprobar sus cuentas, ante la imposibilidad de lograr una mayoría que respaldase sus cuentas.

Tradicionalmente el expediente –o ley– de presupuesto ha sido el proyecto más importante del equipo de gobierno en el poder. A nivel autonómico y estatal, en donde sí se pueden convocar elecciones cuando el jefe del Ejecutivo desee, se sobreentiende que el rechazo de un presupuesto bloquea automáticamente la acción del gobierno y, en consecuencia, le obliga a convocar elecciones. Antes de que se produjera la moción de censura contra Mariano Rajoy (PP), en las filas populares asumieron la aprobación de la ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) como un balón de oxígeno para afrontar el resto de la legislatura. Y Susana Díaz (PSOE) convocó elecciones cuando no pudo ponerse de acuerdo con Cs para aprobar el presupuesto para 2019. Es la columna vertebral de la gestión pública y, como destaca Manuel Zafra, profesor titular del departamento de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Granada (UGR), «si no eres capaz de aprobar un presupuesto no tienes la confianza, implícitamente es así». Coincide con él en el diagnóstico general de la situación de Granada David Ortiz-Rodríguez, profesor titular del departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la UGR. «Es un problema bastante grave», sentencia.

Legislación flexible

En España, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, la ausencia de presupuesto no bloquea la administración. Ayer, por ejemplo, se produjo el 'cierre' parcial de la administración de Donald Trump por la incapacidad del congreso estadounidense de acordar un presupuesto y, entre otras medidas, se suspendió el sueldo de los funcionarios. Si el caso americano se trasladara a Granada, los funcionarios, la Policía Local o los Bomberos llevarían tres años sin cobrar.

Ortiz-Rodríguez explica que el presupuesto no es «una realidad aislada» y forma parte de un «proceso de planificación más amplio». «Desde 2015 hasta ahora la realidad económica del país ha cambiado, así como la de Granada, por lo que aquel presupuesto no responde a las necesidades de gestión actuales», añade. Sin embargo, a lo largo de los dos años y medio de gobierno que Francisco Cuenca (PSOE) acumula como alcalde ha logrado sortear esta limitación a través de generaciones de crédito y transferencias de crédito, dos de los instrumentos con los que cuenta la Junta de Gobierno Local para operar con independencia del pleno. «Hay una serie de instrumentos que flexibilizan la ejecución del presupuesto, pero la idea de estos instrumentos es intentar adaptar un presupuesto aprobado a primeros de año a las coyunturas desarrolladas durante ese mismo año. Son herramientas para el día a día, pero no para una realidad de conjunto», añade David Ortiz-Rodríguez.

Manuel Zafra, que ejerció como director general de Cooperación Local en el Ministerio de Administraciones Públicas (2004-2007) y de Administración Local en la Junta de Andalucía (2008-2010), reclama a los políticos actuales que no vivan «hipotecados por el pasado y por el presente» porque la ausencia de un presupuesto «prácticamente inmoviliza la ciudad y en lugar de proyectos estratégicos se está cautivo del corto plazo y hay poca proyección de futuro». «Tener un presupuesto implica que durante un año se pueden desarrollar políticas y por eso en su momento planteé que se pudieran convocar elecciones a nivel local, porque si no la situación se vuelve inviable y se crea una coalición negativa en la que el pleno ejerce como perro del hortelano (que ni come ni deja comer)», desarrolla Zafra.

La previsión es que esta situación se alargue al menos hasta las próximas elecciones. En el caso de que se conforme un pacto mayoritario el equipo de gobierno se pondría a trabajar como muy pronto a mediados de junio, a lo que habría que sumar el traspaso de poderes –o no– y los treinta días que deben pasar entre la aprobación inicial y definitiva en pleno. Para antes del mes de septiembre parece inviable que haya un presupuesto y con este cronograma no sería descartable que el nuevo alcalde –o el actual– ya se pusieran a trabajar en el expediente de 2020 para aprobarlo a final de año. Eso será en el caso de que haya una suma mayoritaria. Si el alcalde lograra el gobierno por ser el más votado, pero sin mayoría, Granada seguiría con el mismo problema que ha sido incapaz de solucionar en cuatro años.