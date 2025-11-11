Granada en modo encendido: 5 planes para llegar a la Navidad con energía, brillo y tardeo canalla

La ciudad ya huele a luces encendidas, bufandas que se desatan de más y noches que empiezan a las cinco de la tarde. Granada en ... modo pre-Navidad es actitud, ritmo y ganas de vivir. Y sí: el tardeo ha venido a salvarnos la energía. Te dejamos 5 planes para entrar en diciembre con el pulso alto, el corazón calentito y la playlist llena de himnos para bailar.

Granada se pone bonita, intensa y eléctrica cuando llega diciembre. No te quedes mirando. Sal. Siente. Baila. Vive. Y que la Navidad te encuentre lleno de vida,

Fascinado Club en SALA ALIATAR Tardeo Indie

El tardeo más canalla de Granada ya tiene ritual: Fascinado Club. Desde las 17:30 hasta las 23:30, la tarde se vuelve noche sin que te des cuenta, entre beats electrónicos, indie de guitarras que te devuelve a los 20 y esa cosa tan difícil de explicar que pasa cuando todo el mundo está en la misma vibración. Además, si eres de los que tienen ojo para la oportunidad: Entrada + 2 copas por 10€ si lo pillas en Oferplan IDEAL. Granada pero con actitud capital europea. Este invierno se sale antes, se baila antes y se siente el doble.

Kiki Morente en el Teatro Isabel La Católica Flamenco que arde en silencio

Cuando el frío pide algo que se encienda desde dentro, aparece Kiki Morente. Cierra gira de «Azabache», y hablamos de flamenco que respira tradición y respira futuro. Carisma, raíz y sensibilidad compartida. El 5 de diciembre a las 21:00 horas en el Teatro Isabel La Católica disfruta de un plan perfecto para recordar que la emoción también es energía. Consigue tus entradas a precio exclusivo en Oferplan Granada de IDEAL

Noche Grunge en Lemon Rock Nostalgia eléctrica

Para cuando la vida te pide guitarra, sudor y himnos generacionales: Generation Grunge junta músicos de la escena andaluza para hacer vibrar Nirvana, Pearl Jam, Alice In Chains, y todos esos temas que nunca se olvidan porque te enseñaron a sentir. El 21 de noviembre a las 21:30 horas en el Lemon Rock. Una noche para gritar lo que no se dice en voz baja y a un precio exclusivo en Oferplan Granada de IDEAL

Festival La Nariz Roja en el Zaidín Reír también es sanar

El Festival Internacional de Clown «La Nariz Roja» llega a su tercera edición con una apuesta clara: llevar el arte a la gente, no esperar que la gente vaya al arte. Esta vez el escenario se desplaza al Zaidín, barrio vivo, barrio real, barrio que late.

Aquí se celebra la risa que nace de lo humano, lo simple, lo tierno. El clown que no ridiculiza, sino que acompaña y abraza. Teatro que mira a los ojos. Humor que es también poesía en el Teatro Municipal Isidro Olgoso — Zaidín el próximo 30 de noviembre a las 18:30 horas. Un plan para recordar que seguimos siendo personas y a un precio muy especial si adquieres tu entrada en Oferplan Granada de IDEAL

Sabor callejero, estética urbana Bandido Smash Burger

Bandido Smash Burger no llega a Granada como una hamburguesería. Llega como una declaración estética. Como una identidad. Como pertenecer a algo. Es sabor callejero, estética urbana, espacio donde se habla fuerte, se ríe más fuerte y se come como si la vida fuera hoy. Y lo mejor: con Oferplan puedes llevar la experiencia bandida a donde tú quieras — tu casa, tu sofá, tu terraza, tu madrugada.