Granada en modo encendido: 5 planes para llegar a la Navidad con energía, brillo y tardeo canalla
Granada en modo pre-Navidad es actitud, ritmo y ganas de vivir. Y sí: el tardeo ha venido a salvarnos la energía.
IDEAL
Martes, 11 de noviembre 2025, 19:15
La ciudad ya huele a luces encendidas, bufandas que se desatan de más y noches que empiezan a las cinco de la tarde. Granada en ... modo pre-Navidad es actitud, ritmo y ganas de vivir. Y sí: el tardeo ha venido a salvarnos la energía. Te dejamos 5 planes para entrar en diciembre con el pulso alto, el corazón calentito y la playlist llena de himnos para bailar.
Granada se pone bonita, intensa y eléctrica cuando llega diciembre. No te quedes mirando. Sal. Siente. Baila. Vive. Y que la Navidad te encuentre lleno de vida,
Fascinado Club en SALA ALIATAR
Tardeo Indie
El tardeo más canalla de Granada ya tiene ritual: Fascinado Club. Desde las 17:30 hasta las 23:30, la tarde se vuelve noche sin que te des cuenta, entre beats electrónicos, indie de guitarras que te devuelve a los 20 y esa cosa tan difícil de explicar que pasa cuando todo el mundo está en la misma vibración. Además, si eres de los que tienen ojo para la oportunidad: Entrada + 2 copas por 10€ si lo pillas en Oferplan IDEAL. Granada pero con actitud capital europea. Este invierno se sale antes, se baila antes y se siente el doble.
Kiki Morente en el Teatro Isabel La Católica
Flamenco que arde en silencio
Cuando el frío pide algo que se encienda desde dentro, aparece Kiki Morente. Cierra gira de «Azabache», y hablamos de flamenco que respira tradición y respira futuro. Carisma, raíz y sensibilidad compartida. El 5 de diciembre a las 21:00 horas en el Teatro Isabel La Católica disfruta de un plan perfecto para recordar que la emoción también es energía. Consigue tus entradas a precio exclusivo en Oferplan Granada de IDEAL
Noche Grunge en Lemon Rock
Nostalgia eléctrica
Para cuando la vida te pide guitarra, sudor y himnos generacionales: Generation Grunge junta músicos de la escena andaluza para hacer vibrar Nirvana, Pearl Jam, Alice In Chains, y todos esos temas que nunca se olvidan porque te enseñaron a sentir. El 21 de noviembre a las 21:30 horas en el Lemon Rock. Una noche para gritar lo que no se dice en voz baja y a un precio exclusivo en Oferplan Granada de IDEAL
Festival La Nariz Roja en el Zaidín
Reír también es sanar
El Festival Internacional de Clown «La Nariz Roja» llega a su tercera edición con una apuesta clara: llevar el arte a la gente, no esperar que la gente vaya al arte. Esta vez el escenario se desplaza al Zaidín, barrio vivo, barrio real, barrio que late.
Aquí se celebra la risa que nace de lo humano, lo simple, lo tierno. El clown que no ridiculiza, sino que acompaña y abraza. Teatro que mira a los ojos. Humor que es también poesía en el Teatro Municipal Isidro Olgoso — Zaidín el próximo 30 de noviembre a las 18:30 horas. Un plan para recordar que seguimos siendo personas y a un precio muy especial si adquieres tu entrada en Oferplan Granada de IDEAL
Sabor callejero, estética urbana
Bandido Smash Burger
Bandido Smash Burger no llega a Granada como una hamburguesería. Llega como una declaración estética. Como una identidad. Como pertenecer a algo. Es sabor callejero, estética urbana, espacio donde se habla fuerte, se ríe más fuerte y se come como si la vida fuera hoy. Y lo mejor: con Oferplan puedes llevar la experiencia bandida a donde tú quieras — tu casa, tu sofá, tu terraza, tu madrugada.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión