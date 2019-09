Granada, la mejor escapada en septiembre

A la hora de alojarse, no hay duda, el Hotel Ibis Granada, un alojamiento de 2 estrellas, es la mejor opción. IDEAL Martes, 10 septiembre 2019, 02:01

Granada enamora siempre el alma y el corazón del que la visita. Igual lo hace con la deslumbrante belleza de cualquier patio de la Alhambra que con el desgarrador quejío de un cantaor flamenco en una cueva del Sacromonte que con la alegría contagiosa de una fiesta popular en algún barrio de la capital. Granada igual conquista con la majestuosidad de su Alhambra o Catedral, que con sus recónditas calas bañadas por el Mediterráneo donde todavía en septiembre es posible disfrutar del baño y agradables temperaturas.

El mes de septiembre Granada ofrece lo mejor de si para visitar la ciudad. Los días todavía son largos y las temperaturas mucho más agradables que en los meses principales del verano. La climatología se convierte así en una gran aliada para escaparse un fin de semana y disfrutar de los muchos atractivos de la ciudad, que van desde su oferta monumental, con la Alhambra a la cabeza, hasta las fiestas de barrios tan importantes como el Zaidín y su Festival de Rock gratuito durante varias noches, o las celebraciones en honor a la Virgen de las Angustias, con la ofrenda floral del día 15 y la procesión del último domingo del mes como principales actos.

Septiembre es el mes perfecto para escaparse y disfrutar de Granada, aunque cualquier época es buena para planificar unos días a los pies de la Alhambra. La ciudad siempre ofrece numerosos atractivos para disfrutar al máximo de una estancia de varios días, en los que no quedará ni un momento para aburrirse. A su bello centro histórico se suman los atractivos de barrios como el Albaicín, el Realejo o el Sacromonte y, como no, una gastronomía excepcional en la que reina el arte del tapeo, una de las características culinarias de la ciudad que más fama le han dado. Al mediodía, o por la noche, recorrer bares y tabernas mientas se degustan las populares tapas es algo que no hay que dejar pasar por alto.

Granada es la ciudad ideal para planificar un fin de semana, o un puente. Un lugar cómodo en el que el visitante siempre va a encontrar motivos para el ocio y la diversión, como pueden ser los numerosos conciertos y festivales que se planifican. Nadie se aburre en la ciudad, donde además siempre está presente el flamenco, con las cuevas sacromontanas y las zambras como estandarte.

Ibis

En la planificación de la mejor escapada a Granada no hay que dejar pasar por alto el contar con un alojamiento en el que descansar y coger fuerzas para disfrutar al máximo de la ciudad. Para ello la cadena Ibis ofrece una atractiva propuesta. Se trata del Hotel Ibis Granada, un alojamiento de 2 estrellas justo al lado de Centro Comercial Carrefour. Funcionando en Granada desde 2003, se ubica a tan solo 3 kilómetros de la Alhambra y el Generalife y el centro de la ciudad. Cada habitación está provista de televisión por satélite, climatización, escritorio, teléfono directo, todo con un diseño moderno. Cuenta con servicio de desayuno y un restaurante con la variedad de comida regional. Además, en la zona no faltan restaurantes y muchos otros servicios. El Aeropuerto de Granada está ubicado a solo 25 minutos en coche, y desde el mismo hotel los huéspedes pueden alquilar coches.

Sus instalaciones cuentan con aparcamiento de pago, permiten mascotas y cuenta con habitaciones para no fumadores y habitaciones para personas de movilidad reducida y acceso para sillas de ruedas. No faltan otros servicios complementarios como guarda esquís, cafetería, sauna, piscina, gimnasio para ejercicios, solárium, jardín, zona de ocio, etc. El hotel Ibis Granada está situado en la Avenida Fernando de Los Ríos.