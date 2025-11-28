El Granada Convention Bureau (GCB), la entidad público-privada responsable de promover a la ciudad de la Alhambra como destino de congresos, convenciones, eventos e ... incentivos, ha celebrado hoy su encuentro anual. Y lo ha hecho con un récord de asociados, 148, la cifra más alta en sus diez años de trayectoria que han celebrado especialmente en la organización como prueba de la solidez del turismo de congresos, el denominado sector MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions), en la provincia.

La reunión, celebrada en la Sala Jiménez Torrecillas de la Estación Alcázar Genil del Metro de Granada, ha evidenciado «el papel protagonista» que las empresas asociadas al Granada Convention Bureau juegan en la consolidación de Granada como un destino de referencia en congresos, convenciones y eventos profesionales, un sector que a nivel mundial mueve 1.600 millones de dólares al año, según la previsión para este ejercicio.

En el acto han estado presentes la vicepresidenta de la Diputación Provincial de Granada y diputada de Turismo, Marta Nievas, y el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Granada, Juan Ramón Ferreira, en una muestra de apoyo a la entidad. También ha participado en el encuentro, Joaquín Rubio, director gerente de Cámara Granada, institución que gestiona el GCB. Las tres entidades dan forma a la base institucional de GCB y ofrecen a éste solidez y capacidad para actuar estratégicamente a largo plazo, según subrayan desde Cámara Granada.

«El GCB trabaja, de la mano de las instituciones, para difundir la calidad e idoneidad de Granada en el ámbito MICE», ha señalado su directora, Eva Garde, para quien sin embargo «la credibilidad de Granada como destino la generan las empresas locales, desde hoteles, a agencias, pasando por palacios de congresos, proveedores técnicos, empresas de transporte, cultural, gastronomía y otros servicios complementarios, y muy especialmente las que pertenecen a nuestra asociación que son nuestro motor». «Las instituciones son básicas, pero sin la implicación de las empresas en este proyecto no puede haber destino», ha concluido.

Balance de resultados

La reunión también ha servido para hacer público un avance de los resultados del año 2025 que –si bien no ha finalizado– muestran que Granada se consolida en el sector y que este generará un impacto «excepcional» en este ejercicio. En ese sentido, Garde ha subrayado los más de 100 procesos de candidaturas activas para los próximos años en los que está trabajando el GCB, así como los 24 congresos ya confirmados.

En el informe de gestión también destaca la participación del GCB en las principales ferias internacionales (FITUR, IMEX Frankfurt, IMEX América o IBTM World Barcelona), la organización en Granada de grandes encuentros como la Asamblea del Spain Conventioin Bureau y Encuentro de la Industria de Reuniones y el ICCA Global Asociation Forum, así como la participación y realización de workshops y presentaciones profesionales en Houston, Gijón, Barcelona, Bilbao, Bergen o Niza.

La jornada ha incluido con una entrevista a Santiago Carbó Valverde, catedrático de Análisis Económico y Director de Papeles de Economía Española, realizada por Ignacio Durán Caffarena, director de Ventas y Marketing del Hotel Alhambra Palace y Presidente del Comité de Expertos del GCB. El diálogo ha puesto sobre la mesa las tendencias económicas que influirán en el futuro de la industria MICE y los retos estratégicos que el sector deberá afrontar en los próximos años.