Granada y Málaga se preparan para celebrar el Festival de Improvisación (FESTIG)

Granada y Málaga serán escenario desde este jueves hasta el domingo, día 8, de la décima edición del Festival de Improvisación (FESTIG), un evento plenamente consolidado gracias al impulso de la productora La Tetera y la colaboración del Área del Cultura del Ayuntamiento de Granada, la Concejalía de Juventud, la Fundación La Caixa, la Escuela Remiendo, Apartamentos Musubi y Granada10.

Además de ser parte de los festivales más importantes de nuestra ciudad, FESTIG ocupa también un lugar destacado a nivel nacional por la gran demanda de plazas para este evento. Fundamentalmente, de alumnos y profesionales de Impro de fuera de Granada con el consiguiente impacto económico. Por ello, Chema Moreno, miembro de La Tetera y organizador de este festival, se siente muy orgulloso junto a sus compañeros «de trabajar la cultura en nuestra ciudad, que no es fácil. La Tetera tiene un nombre y un reconocimiento, que además genera trabajo de calidad en nuestro sector. Estamos felices con nuestro crecimiento». Para ello, la gran herramienta «es siempre la comedia, tanto en los espectáculos como en los eventos de empresa, porque creemos que con una sonrisa los mensajes llegan mejor, se graban más y dejan mejor recuerdo».

FESTIG representa sólo un suma y sigue en las áreas de trabajo desarrolladas por la productora de improvisación teatral 'La Tetera', cuya trayectoria comenzó en 2008. Como productora de espectáculos de teatro de Impro, se ha convertido en la referencia andaluza en el ámbito nacional. «Estamos estables en Jaén, Granada, Málaga y Sevilla con funciones mensuales». En el área de servicios para empresas e instituciones, «recientemente hemos puesto en marcha un servicio personalizado para la formación, integración y resolución de conflictos en equipos de trabajo con la incorporación una persona experta en mediación que realiza el diseño, seguimiento y evaluación del proceso, aparte de lo que vienen siendo los típicos team building. Esto ha sido también una novedad este año».

Compañías

FESTIG volverá a contar con compañías de toda España, talleres y espectáculos de teatro improvisado con el objetivo de acercar al público a esta disciplina con la programación de diversos formatos de improvisación teatral. Para convocar el mayor número de personas posible se ha realizado también una importante apuesta en el coste de las entradas con precios muy ajustados (La entrada a cada espectáculo tendrá un precio de 12 euros+gastos de gestión. Las entradas para el Teatro Isabel la Católica de Granada se pueden comprar en RedEntradas y en la taquilla del teatro).

La cita contará con la presencia de las compañías Impromadrid (Madrid), Imprudentes Teatro (Tenerife), Jamming (Madrid), Improtour (Madrid) y Almería Improvisa (Almería).

Durante estos cuatro días se representarán tres espectáculos de teatro de improvisación en Granada, en el Teatro Isabel la Católica (de viernes a domingo) así como un 'Match de Improvisación Málaga VS Granada', en la sala La Cochera Cabaret de Málaga, el jueves 5 (21:00 horas). A esto hay que añadir el estreno en Granada del espectáculo 'El Error' de Imprudentes Teatro (Tenerife), el viernes 6 (21:00 horas). El sábado 7, a la misma hora, el turno será para 'Directoras a escena' con La Tetera y artistas invitados, mientras que el domingo 8, a las 20:00 horas, se celebra la competición 'Master of the Impro' con La Tetera y artistas invitadas.

Talleres

Junto a ello, se han organizado para el fin de semana seis talleres de formación en Granada para actores, actrices e improvisador@s, cuyas plazas se agotaron en pocas semanas desde su puesta a la venta. No obstante, los interesados pueden escribir a info@festig.es para entrar en la lista de espera, indicando que taller(es) que le interesan.

El alumnado de estos talleres estará invitado a participar en una Jam de Impro con entrada gratuita el sábado 6 a las 18:00 horas en la sala Granada10.

Los talleres son los siguientes: Akira Valero (Almería Improvisa) con 'Sumérgete en la impro', un taller de iniciación a la improvisación teatral; Guacimara Gil e Irene Álvarez (Imprudentes Teatro) con 'Cuerpo + Música = Personajes', un taller intermedio para personas iniciadas en improvisación; Ignacio López (Impromadrid) con 'Autenticidad, opiniones y soliloquios', un taller avanzado para profesionales; Paula Galimberti (Jamming) con 'Intimidad', un Taller avanzado para profesionales, y Omar Galván (Improtour) con 'Alcanzar la partitura (improvisa siguiendo un mapa), taller avanzado para profesionales.