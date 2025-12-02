Granada logra recortar 1.086 parados en noviembre, la mayor bajada en once años

El mes de noviembre, tradicionalmente es bueno para el mercado laboral granadino Granada, que suele empezar a remontar tras la escalada del paro que se ... inicia con el fin de la temporada turística veraniega, pero el noviembre de 2025 ha sido excepcional: ha logrado el mayor descenso de paro de la década y un récord histórico de empleo para este mes.

La provincia ha visto cómo en el pasado mes se borraban 1.086 demandantes de empleo de las listas de los servicios públicos lo que supone la mayor bajada de paro para el penúltimo mes del año desde el ejercicio 2015. Los datos hechos públicos esta mañana por el Ministerio de Trabajo y Economía Social reflejan una caída del desempleo del 1,58% mucho más intensa que la del pasado año, cuando fue del 1% y también por encima de la de 2023, que fue del 0,99%.

Desde 2013 el paro siempre ha caído en el undécimo mes del año en Granada, pero el de este 2025 ha sido el decenso más intenso once años. La provincia remonta así, tras la subida del paro que se inicia en la época estival y da un giro en noviembre con un descenso de 1.086 desempleados parados, frente a los 732 que se redujeron en el año anterior.

La fuerte campaña del Black Friday con contrataciones para el comercio o la logística y el inicio de la campaña de la aceituna son claves que explican esta caída del desempleo, que supera también el comportamiento medio de la última década en este mes.

La simbólica lista de los que buscan un empleo y no lo encuentran queda reducida a 67.473 granadinos, una cifra muy positiva para noviembre, en tanto que no se veía desde el año 2007.

Otra circunstancia excepcional de este noviembre es que, frente a la brecha habitual que mantiene la provincia con el resto de territorios, Granada reduce esta vez el paro a un ritmo que supera la media andaluza del 1,15% y la nacional del 0,77%. También en la comparativa interanual de la provincia la foto es positiva y noviembre deja 5.181 desempleados menos que hace justo un año, un descenso del 7,13%.

La alegría para el mercado laboral además es doble en este noviembre de 2025, que repite el patrón de 2024, ya que no solo se reduce el paro sino que se logra crear empleo. En concreto los datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones reflejan que en noviembre se sumaron 2.373 nuevos afiliados, lo que marca además un récord histórico de empleo en la provincia. Los 372.207 trabajadores de noviembre suponen la cifra más alta de afiliados tirando del carro del sistema en la provincia.