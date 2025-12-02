Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Una profesional en el almacén de Correos en Granada, en la campaña del Black Friday. Pepe Marín

Granada logra recortar 1.086 parados en noviembre, la mayor bajada en once años

La provincia reduce más desempleo que Andalucía y España en un mes excepcional, impulsado por la campaña del Black Friday y la aceituna y logra su récord de empleo

Mercedes Navarrete

Mercedes Navarrete

Granada

Martes, 2 de diciembre 2025, 09:26

El mes de noviembre, tradicionalmente es bueno para el mercado laboral granadino Granada, que suele empezar a remontar tras la escalada del paro que se ... inicia con el fin de la temporada turística veraniega, pero el noviembre de 2025 ha sido excepcional: ha logrado el mayor descenso de paro de la década y un récord histórico de empleo para este mes.

