Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Emilio Valdivieso trabajando en su taller. Ideal

Granada llora por el maestro de la taracea de la Cuesta de Gomérez: «La artesanía era su pasión»

Emilio Valdivieso Macías falleció el pasado 14 de noviembre a los 83 años de edad y su hija María del Mar se quedarán al frente de Taracea Valdivieso

Alberto Flores

Alberto Flores

Granada

Martes, 18 de noviembre 2025, 11:34

Comenta

Granada dice adiós a uno de sus artesanos más afamados de las últimas décadas. Emilio Valdivieso Macías, el maestro de la taracea propietario de Taracea ... Valdivieso, en el número 45 de la Cuesta de Gomérez, falleció a los 83 años de edad el pasado 14 de noviembre tras toda una vida dedicada a la artesanía. Y a partir de ahora su hija María del Mar intentará mantener viva su figura manteniendo su taller abierto todo el tiempo que pueda, que es justo lo que él quería.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Llega el frío ártico a Granada con posibles nevadas en la capital este día
  2. 2 Carrefour rebaja aún más el aceite de oliva virgen extra de Coosur y le suma un cupón de regalo
  3. 3 Cinco heridos y dos coches volcados tras un accidente en la A-92 a la altura de Loja
  4. 4 La autovía a la Costa Tropical reabrirá antes de tiempo por el buen avance de las obras del viaducto
  5. 5 Nueva estafa en Granada: una supuesta carta de la Seguridad Social dirigida a los pensionistas
  6. 6 Los cuatro restaurantes de Granada que se enfrentan este martes en el programa de Chicote
  7. 7 Así van a quedar las pensiones en 2026: los expertos anuncian una subida mayor de los esperado
  8. 8

    Cinco empresas de Granada se coronan entre las 500 mejores pymes de España
  9. 9

    El TSJA descarta la suspensión cautelar de la zona de bajas emisiones
  10. 10 La avería de un vehículo genera retenciones kilométricas en la Circunvalación de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Granada llora por el maestro de la taracea de la Cuesta de Gomérez: «La artesanía era su pasión»

Granada llora por el maestro de la taracea de la Cuesta de Gomérez: «La artesanía era su pasión»