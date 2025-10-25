Granada y Jerez 'meten la sexta' en su carrera hacia la Capitalidad Cultural de Europa en 2031

El calendario de las once ciudades españolas que aspiran a la Capitalidad Cultural Europea en 2031 tiene una fecha marcada en rojo: el 28 de ... diciembre. No, no es ninguna inocentada. Es el día límite para la presentación de su proyecto en el Ministerio de Cultura. De todas ellas, Vitoria, Pamplona y León parece que se han bajado del carro –su nivel de actividad es cero o próximo a cero–.

Pero el resto sí que avanza con Granada yJerez de la Frontera, las dos 'rivales' andaluzas, en sexta velocidad.Tanto es así que en nuestro caso, Granada ya ha anunciado que se encuentra en fase de redacción del 'bid book'. El proceso entra en una de sus fases decisivas. Así respiran las diferentes candidaturas.

Granada Un presupuesto de 1,1 millones para 2026

Granada está 'on fire'.Gran parte de la agenda institucional gira directa o indirectamente en torno a la Capitalidad. Por primera vez en muchísimo tiempo, todos van a una. No hay ninguna voz discordante. Lo más novedoso es la aprobación de un presupuesto de 1,1 millones de euros por parte del Consorcio Granada Capital Europea de la Cultura, de los que el Ayuntamiento pone 600.000 euros y la Diputación, 500.000. Gasolina para un 2026 decisivo en el caso de pasar el primer corte –todas las quinielas apuntan a que así será–. La técnica de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, Pilar Tassara, especialista en planificación y proyectos europeos, ya está ejerciendo como directora artística con el apoyo de Rafael Mira.

Mientras tanto, en el intento de que Granada 2031 gane impacto social, el Consistorio ha habilitado un espacio en la plaza del Carmen para que los granadinos y los visitantes se adhieran. Permanecerá abierto de lunes a viernes, entre 11.00 y las 13.00 horas, y los viernes también por la tarde, de 18.00 a 20.00 horas.

Jerez de la Frontera Finaliza la fase participativa a través de Ágora Projects

Jerez acaba de dar por concluida la fase participativa en las reuniones Ágora Projects Lab, donde medio centenar de agentes de toda la provincia han presentado ochenta proyectos. Jerez está vinculando buena parte de sus eventos a la Capitalidad. Así sucedió en las pasadas Noche Azul y Blanca y Feria de la Hispanidad, en las que se instaló un stand para que los ciudadanos plasmaran su apoyo.

Al igual que Granada con el Centro Cultural de la Fundación Unicaja o Biometrópoli, Jerez está apostando por la generación de 'contenedores culturales' como el flamante The Sherry Gallery en la plaza de la Asunción. A largo plazo, la concesión de doce millones de euros de los fondos Edil permitirá la transformación en museos del Claustro de Santo Domingo y el Palacio de Riquelme. También está prevista la rehabilitación del Cine Astoria.

Oviedo Agenda cultural que gravita en torno a la Capitalidad

Como ocurre en Granada y Jerez, toda la programación cultural de Oviedo está vinculada a la Capitalidad. Es el caso de la última Noche en Blanco, que incluyó cuarenta propuestas gratuitas en edificios emblemáticos como la Fábrica de Armas de la Vega, el Teatro Filarmónica o el Museo de Bellas Artes de Asturias. El pasado 4 de septiembre hubo un encuentro entre los ochos comisarios, cuatro hombres y cuatro mujeres, que plantearon iniciativas para la Capitalidad recabadas directamente de artistas y creadores.

Burgos Recreación de la Catedral y apuesta por el arte urbano

Burgos avanza a velocidad de crucero.Ya ha recorrido el camino en otras ocasiones y cuenta con una oficina experimentada. Por lo pronto, dispone de una aplicación móvil con toda la agenda.Recientemente ha obtenido mucha repercusión con la recreación de una Catedral de Burgos en el Paseo Sierra de Atapuerca, en el contexto del Festival EnClave de Calle, que se desarrolló del 11 al 14 de septiembre en el centro de Burgos.

Burgos ha incluido el arte urbano dentro de su estrategia.Recientemente ha inaugurado dos grandes murales, uno en el polígono Villalonquéjar y el otro en una de las fachadas del Fórum Educación. La alcaldesa Cristina Ayala visitó este último y se fotografió con el grafitero Christian Sasa.

Toledo Adhesiones del Colegio de Arquitectos y las diputaciones

Toledo sigue muy centrada en sumar el mayor número de respaldos tanto públicos como privados. Entre los más recientes, el 9 de octubre, el del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla la Mancha. También se han subido al carro las cinco diputaciones provinciales, la Archidiócesis y el Colegio de Médicos. Entre sus apuestas, la conversión del Centro Cultural San Ildefonso en una entidad centrada en la alta cocina.

Las Palmas 'La rebelión de la geografía', un vídeo de impacto

Tras resolver sus problemas en el organigrama, Las Palmas está dando pasos importantes hacia la Capitalidad Cultural en 2031. La insularidad puede jugar a su favor, aunque no olvidemos que Malta, el otro país que ostentará la Capitalidad en 2031, también es una isla. Su director artístico José Luis Pérez acaba de participar en la Semana de la Arquitectura con la ponencia sobre 'La cultura como herramienta de transformación urbana'.

Su vídeo promocional 'Rebelión de la geografía' ha tenido una gran acogida, al igual que las dos últimas sesiones de su webinar, que han contado con el concurso de ochenta personas. La recepción de propuestas aún sigue abierta.

Cáceres Presentación en Bruselas de su modelo de Capitalidad

Cáceres 2031 acaba de presentar en Bruselas su modelo para la Capitalidad basado en el concepto de 'ruralidad'. Fue en el transcurso de unas jornadas tituladas 'Estrategias culturales para el crecimiento regional'. También sigue en marcha la convocatoria para captación de proyectos en disciplinas como el cine, la literatura, la fotografía o la performance.

Cáceres 2031 ha logrado el respaldo de nueve universidades de toda Europa: Angers (Francia), Évora (Portugal), Parma (Italia), Tecnológica Atlántica (Irlanda), Magdeburgo (Alemania), Breslavia (Polonia), Gäule (Suecia) y Oradea (Rumanía).

Palma de Mallorca 'Mediterráneo en movimiento' para los mallorquines

Palma 2031, con el lema 'Mediterráneo en movimiento', mantiene activa una web para que se sume todo el que lo desee. Presentó su imagen corporativa en junio. Según el regidor Jaime Martínez, la candidatura no busca aumentar el volumen de visitantes, sino la calidad de vida de los residentes. El ente suma múltiples apoyos como el de los promotores musicales.