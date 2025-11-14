Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Jorge Saavedra ha declarado que el Ayuntamiento está «dando todos los pasos que están a nuestro alcance para intentar paliar en Granada uno de los problemas más graves a los que se enfrenta este país». Ideal

Granada impulsa la construcción de 683 nuevas VPO en la Azulejera

La Junta de Gobierno Local aprueba la venta de cinco parcelas destinadas a ampliar la oferta residencial asequible en la ciudad, favoreciendo la regeneración urbana y la transformación social de un entorno llamado a ser un nuevo polo cultural y creativo de la ciudad

C. L.

Viernes, 14 de noviembre 2025, 12:04

El Ayuntamiento de Granada ha iniciado el procedimiento para la venta de cinco parcelas de titularidad municipal ubicadas en el Norte de la ciudad, en ... la zona conocida como la Azulejera, para poder destinarlas a vivienda protegida y poder ampliar así la oferta residencial asequible en la ciudad, favoreciendo la regeneración urbana y la transformación social de un entorno llamado a ser un nuevo polo cultural y creativo de la ciudad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

