Granada impulsa la competencia lingüística con la puesta en marcha del programa ComunicA

A través de actividades interdepartamentales, busca enfatizar y concienciar sobre la importancia de la competencia lingüística en la formación integral del estudiante

Lunes, 24 de noviembre 2025, 15:13

La delegada territorial de Desarrollo Educativo y FP, María José Martín, ha inaugurado una jornada centrada en el programa educativo ComunicA, que ha servido para ... presentar al Equipo de Expertos y marcar las directrices de desarrollo a lo largo del año escolar. La jornada, que contó con la presencia de la delegada de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación, Mª José Martín Gómez, congregó a 63 coordinadores de los 96 centros participantes de la provincia.

