Granada estrena la Zona de Bajas Emisiones: un cambio de hábitos para ganar en un aire más limpio

Este 1 de octubre marcará, sin lugar a dudas, un antes y un después en la movilidad de Granada. La entrada completa en vigor de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) supone no solo una apuesta por un modelo de ciudad más sostenible y más moderno, sino un paso decisivo en la lucha contra la contaminación atmosférica, un problema que afecta directamente a la salud de los granadinos y que, en esta ciudad, se ve agravado por sus particulares condiciones geográficas.

Para los vecinos de la capital, la ZBE se traduce en una nueva forma de moverse por la ciudad. Según la norma, los vehículos que pagan el impuesto de circulación en Granada no tendrán restricciones, al igual que aquellos que cuenten con distintivo ambiental B, C, ECO o Cero y vengan de fuera. En cambio, los coches más antiguos —gasolina anteriores a 2001 y diésel previos a 2006— solo podrán acceder a la ZBE si cumplen con alguna de las múltiples excepciones justificadas.

El control de vehículos se realizará de manera automática a través de las cámaras instaladas en la ciudad para tal efecto y leerán las matrículas en los accesos. Una 'barrera invisible' que contribuirá a que los usuarios que vayan a llegar a la capital con vehículos más antiguos (y más contaminantes) se replanteen su uso en favor del transporte público, la bicicleta o los desplazamientos a pie.

Impacto en la salud

Los beneficios esperados en la salud de los granadinos son claros: menos dióxido de nitrógeno, menos partículas finas y, en consecuencia, menos enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, en España se producen más de 30.000 muertes prematuras al año vinculadas a la polución atmosférica. La OMS alerta de que el 99% de la población mundial respira aire contaminado.

En Granada, la ZBE busca reducir en un 25% el dióxido de nitrógeno y en un 20% las partículas en suspensión en tres años, lo que supondría no solo cumplir con los límites legales, sino mejorar de manera notable la calidad de vida de los vecinos.

Dudas y excepciones

Los ciudadanos muestran inquietudes prácticas: ¿cómo acudir al hospital?, ¿qué pasa con quienes cuidan de mayores o dependientes?, ¿y los comercios locales? Para dar respuesta a una amplia variedad de casos específicos, el Ayuntamiento ha previsto una 'lista blanca' de excepciones y autorizaciones para estos supuestos, así como un refuerzo del transporte público metropolitano y una red de 46 aparcamientos —urbanos y de borde— que permiten acceder a la ciudad y dejar el coche antes de continuar en transporte colectivo.

Un reto compartido

La ZBE no afecta solo a la capital. Los municipios del cinturón, donde viven miles de personas que cada día entran y salen de Granada por motivos laborales o personales, también respiran este mismo aire contaminado. Por ello, la medida aspira a mejorar la salud de toda el área metropolitana.

Más allá de la obligatoriedad legal, la ZBE representa un reto colectivo: cambiar hábitos de movilidad para ganar en calidad de vida. Una apuesta por la sostenibilidad que, aunque conlleve pequeños ajustes en la rutina diaria de algunos ciudadanos, busca un fin común: respirar un aire más limpio en Granada.