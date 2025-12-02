Granada espera ingresar más por las multas de la ZBE en 2026

Las sanciones de tráfico son una de las partidas de ingresos más relevantes para las entidades locales. En el caso de Granada también es así, ... como refleja el expediente de presupuesto para 2026 impulsado por el gobierno de Marifrán Carazo. De acuerdo a la documentación, la ciudad prevé una inyección de 10.946.912 euros, una cantidad ligeramente superior a la que esperaba para este ejercicio, que era de 10,6 millones de euros.

La comparativa de ambas cifras deja al descubierto también cambios en los orígenes de las sanciones, especialmente en lo relativo a la zona de bajas emisiones. Si en 2025 el Consistorio esperaba ingresar 1,4 millones de euros, la cuantía prevista para el próximo ejercicio es mayor. Así lo revela el informe de Intervención, que recoge que el equipo de gobierno cree que 2.606.408 euros llegarán por esta vía.

En el caso de las multas de tráfico a extranjeros, la previsión municipal es la de ingresar alrededor de 349.648 euros en 2026. La documentación realizada por Intervención, no obstante, no ofrece muchas esperanzas de que Granada vaya a recaudar esta cantidad el próximo ejercicio.

El escrito revela que en lo que va de 2025, el Ayuntamiento no ha conseguido cobrar ni un sólo céntimo por las sanciones de tráfico a foráneos. Esto ya ocurrió en 2022 y en 2023, cuando tampoco se recaudó nada por esta vía. Solo se logró el año pasado. Entonces las sanciones a extranjeros dejaron 292.445 euros en las arcas municipales.