Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Granada espera ingresar más por las multas de la ZBE en 2026

El informe de Intervención revela que el Ayuntamiento no ha cobrado ni un céntimo por las sanciones de tráfico a extranjeros

Pablo Rodríguez

Pablo Rodríguez

Granada

Martes, 2 de diciembre 2025, 00:24

Comenta

Las sanciones de tráfico son una de las partidas de ingresos más relevantes para las entidades locales. En el caso de Granada también es así, ... como refleja el expediente de presupuesto para 2026 impulsado por el gobierno de Marifrán Carazo. De acuerdo a la documentación, la ciudad prevé una inyección de 10.946.912 euros, una cantidad ligeramente superior a la que esperaba para este ejercicio, que era de 10,6 millones de euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Huétor Santillán despide a los dos jóvenes fallecidos en un accidente de tráfico
  2. 2 Un poderoso frente trae una semana de lluvia y tormentas a Granada: las zonas con posibles nevadas
  3. 3 Un herido tras volcar su vehículo a la altura de Alfacar en la A-92
  4. 4 Agreden a dos médicos en los centros de salud de Motril y Almuñécar
  5. 5

    Huétor Santillán pide más seguridad en la carretera donde murieron dos jóvenes este domingo
  6. 6 Javier y Ventura, los dos jóvenes «ejemplares» fallecidos en Huétor Santillán
  7. 7 Cae en Granada un clan que estafó 3.5 millones de euros a empresas de Italia, Alemania y España
  8. 8 Un millar de personas participan en la Fiesta de la Matanza en un pueblo de La Alpujarra alta
  9. 9

    La Calahorra se convierte en el banco de pruebas de la industria andaluza del biometano
  10. 10 Aluvión de prendas y zapatillas falsificadas incautadas en los mercadillos del Almanjáyar y el Zaidín

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Granada espera ingresar más por las multas de la ZBE en 2026

Granada espera ingresar más por las multas de la ZBE en 2026