Granada entra de cabeza en el 'Black Friday' y la Navidad con más de 200.000 envíos diarios. Pepe Marín

Granada entra de cabeza en el 'Black Friday' y la Navidad con más de 200.000 envíos diarios

El sector de la logística, con más de 15.000 empleos en la provincia, toca techo y se refuerza con contratataciones de campaña y furgonetas de alquiler

Mercedes Navarrete

Mercedes Navarrete

Granada

Martes, 25 de noviembre 2025, 23:52

Comenta

Granada acaba de entrar de cabeza en la época de mayor consumo del año, físicamente en tiendas y online. Lo dicen los más de 90. ... 000 visitantes de media que está recibiendo el centro comercial Nevada Shopping o los más de 120.000 paquetes diarios que están moviendo ya esta semana las agencias de paquetería de Granada, el sector denominado de última milla, que afronta reforzado -con repartos hasta en fin de semana, furgonetas de alquiler y una veintena de profesionales extra de media por agencia- una campaña de récord.

