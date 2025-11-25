Granada entra de cabeza en el 'Black Friday' y la Navidad con más de 200.000 envíos diarios

Granada acaba de entrar de cabeza en la época de mayor consumo del año, físicamente en tiendas y online. Lo dicen los más de 90. ... 000 visitantes de media que está recibiendo el centro comercial Nevada Shopping o los más de 120.000 paquetes diarios que están moviendo ya esta semana las agencias de paquetería de Granada, el sector denominado de última milla, que afronta reforzado -con repartos hasta en fin de semana, furgonetas de alquiler y una veintena de profesionales extra de media por agencia- una campaña de récord.

«El Black Friday llegó para quedarse y va a más, por lo que cada vez estamos más preparados y profesionalizados», sentencia el presidente de la Asociación Granadina de Agencias de Transportes (AGAT) y director gerente de la agencia Ctt Express en Granada, Juan Fernando Rodríguez.

Las ventas online para aprovechar los descuentos del Black Friday que desencadenan una avalancha de envíos en la semana posterior enlazan con la campaña de Navidad que este año viene potente, según la estimación de la asociación, que agrupa a 34 agencias de transporte y franquicias de la provincia. Entre todas las privadas se estima que van a mover unos 120.000 paquetes diarios, con picos de hasta 150.000 en este Black Friday de récord.

Y ellas solo representan una parte del pastel. A esto hay que sumarle todo el volumen de paquetería que gestiona Correos, con su centro de tratatamiento automatizado de la avenida Pulianas a máximo rendimiento, y los hasta 58.000 paquetes diarios que moverá por si solo el centro de última milla de Amazon que abrió sus puertas hace ahora dos años en la Ciudad Industrial Tecnológica y Área de Innovación (Citai) y que ha convertido a Escúzar uno de los epicentros logísticos de la compañía global de comercio en Andalucía. La estación logística de más de nueve mil metros cuadrados de extensión funciona las 24 horas del día y concentra el reparto de paquetes Amazon para las provincias de Granada y Jaén.

En Granada se van a mover por tanto más de 200.000 envíos diarios entre Amazon y las agencias, sin tener en cuenta las cifras de Correos que no ha realizado la estimación provincial.

«Las compras online son una tendencia creciente, cada vez hay más confianza del cliente, que tiene menos tiempo para salir a comprar. Detectamos que las ventas se anticipan y concentran, la gente ya está comprando Reyes en el Black Friday», apunta el presidente de la Asociación de agencias granadina.

Que el sector de la logística está tocando techo lo muestran también los datos de empleo en la provincia. Los últimos datos de afiliación a la Seguridad Social disponibles, del mes de octubre, reflejan que cuenta con más trabajadores que nunca, 15.000 afiliados, sin tener en cuenta que la estadística aún no refleja los contratos de la campaña, que van a más.

«Nos cuesta mucho encontrar autónomos en el sector, que son una especie de extinción, así que casi todas las agencias alquilamos coches y furgonetas y contratamos personal de campaña al que formamos», esgrime Rodríguez. En su caso ha incorporado a 18 nuevos profesionales de refuerzo en CTT Express, para cubrir sus 97 rutas diarias en la provincia, y todas las grandes agencias tienen contrataciones en la misma línea.

La planificación logística y la profesionalización de los sistemas digitales de trabajo facilitan el reciclaje como repartidores de otro tipo de profesionales. «Los chóferes están estresados estos días y tienen que descansar, por lo que pedimos al usuario paciencia y que se apoyen mucho en los puntos de recogida en la capital, que van a agilizar el reparto», apunta el presidente de la Asociación Granadina de Agencias de Transportes (AGAT).

Tendencia nacional

Granada sigue así la tendencia nacional en un año en el que el reparto alcanza un récord histórico, con 125 millones de envíos, un 8,7% más que en 2024, según los datos que ha avanzado la patronal UNO Logística. En todo el país se alcanzarán medias diarias de 4,3 millones de paquetes y picos de hasta 5,5 millones, lo que sitúa al sector muy por encima de los niveles registrados en la pandemia. UNO subraya también el crecimiento de los modelos de entrega fuera de casa (out of home), que ya representan el 16,2% de los envíos totales.

«Estamos ante una campaña especialmente exigente, que vuelve a poner a prueba la fortaleza, flexibilidad y capacidad de adaptación del sector», afirmó en un acto en la sede de la CEOE el presidente de la patronal UNO, Francisco Aranda.

«A pesar de operar en un contexto económico marcado por una cierta moderación del consumo, el aumento de costes y la incertidumbre geopolítica, la logística mantiene una dinámica de crecimiento sostenido gracias a la profesionalización del capital humano, la automatización de almacenes, y el uso intensivo de tecnologías de analítica avanzada e inteligencia artificial», apuntó. «Todo ello nos permite anticipar escenarios, incrementar la eficiencia y garantizar la excelencia del servicio incluso en los picos más intensos de actividad», aseveró.

Durante este periodo, las empresas de reparto gestionarán una media de 4,3 millones de envíos diarios, con picos de hasta 5,5 millones durante los días de mayor actividad: los inmediatamente posteriores al Black Friday, la semana siguiente al Cyber Monday y los días previos a la Navidad. «Estas cifras confirman la creciente anticipación de las compras y la concentración de la demanda en periodos muy cortos, lo que exige una planificación logística milimétrica», concretó Aranda. «La logística española ha demostrado una madurez operativa que nos permite afrontar con solvencia los grandes picos de demanda, y responder a las expectativas de un consumidor cada vez más exigente en rapidez, trazabilidad y sostenibilidad», concluyó.