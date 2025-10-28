«Granada tiene entidad suficiente como para no depender de Málaga» El delegado del Gobierno rechaza las críticas de los empresarios en materia de infraestructura y cuestiona la gestión de los operadores de Diputación y Ayuntamiento

Pablo Rodríguez Granada Martes, 28 de octubre 2025, 15:48

24 horas después de que los empresarios cargaran contra la falta de infraestructuras de la provincia y marcaran como prioridad la mejora de las conexiones con el aeropuerto de Málaga, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha cuestionado ese planteamiento y ha defendido la política inversora del Ejecutivo de la provincia en materia de movilidad.

El dirigente se ha posicionado contra lo planteado este lunes por el presidente de Cámara Granada, que aseguró que «es más importante conectar el aeropuerto de Granada con Málaga que traer un vuelo de Europa». Fernández ha defendido que la provincia tiene «la entidad y la proyección suficiente y las capacidades necesarias para no tener que depender de Málaga en materia aeroportuaria».

El responsable ha justificado el planteamiento recordando las inversiones realizadas recientemente por el Gobierno para mejorar las instalaciones. Ha mencionado, entre otras, la renovación de la intrumentalización que permitirá que los vuelos puedan aterrizar en circunstancias adversas y no tengan que ser desviados a Málaga.

A su juicio, el problema no está en la falta de inversiones del Gobierno sino en la necesidad de operadores que trabajen en el aeropuerto, algo de lo que, según ha expresado, «tiene la Diputación un papel esencial y está fracasando». El delegado ha dicho que ese mal funcionamiento se está demostrando con la ausencia de operadoras en las pujas abiertas y ha lamentado la consecuencia en la disminución del número de vuelos. «Son la Diputación y el Ayuntamiento los que tiene que promover el que haya la actividad necesaria suficiente para que las compañías se decidan a operar en el aeropuerto», ha asegurado.

Trenes

Fernández también se ha referido a las críticas sobre la situación del tren en la provincia. Cuerva, ante los empresarios, lamentó la falta de frecuencias y planteó la posibilidad de que se estudie la puesta en servicio de un corredor Almería-Granada-Jaén-Madrid que aproveche la que es, en su opinión, la «salida natural» de la provincia.

El dirigente no se ha referido a esta última propuesta, aunque sí ha dejado entrever que no está de acuerdo con las críticas de los empresarios en un momento en el que, como ha insistido en varias ocasiones, «es el de mayores inversiones que se están ejecutando en materia ferroviaria por el Gobierno en la provincia».

Fernández ha recordado cómo fue la llegada de la Alta Velocidad a Granada y ha contrapuesto ese escenario con el actual, del que ha destacado inversiones como las realizadas en los tres tramos de la variante de Loja, «que superan los 800 millones», o la duplicación de vía, «que va a permitir aumentar las frecuencias y ya está en marcha entre Antequera y Granada».

El dirigente también se ha referido a los 3.500 millones destinados a la puesta en servicio del Corredor Mediterráneo entre Almería y Murcia para garantizar la salida de las mercancias de Granada o el 'bypass' de Almodóvar, «que recortará en 20 minutos las conexiones con Sevilla».

«Me resulta extraño que el señor Cuerva cargué las tintas sobre el Gobierno de España, justamente siendo el gobierno que más inversión objetivamente hablando ha puesto en esta provincia», ha dicho.