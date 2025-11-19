Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Iluminación navideña en el centro de Granada. Blanca Rodríguez

Granada, elegido como segundo mejor destino de España para pasar la Navidad

Los expertos en viajes de SIXT han analizado los datos de las redes sociales para elaborar una lista de las «10 ciudades más mágicas de España» para visitar estas navidades

Camilo Álvarez

Camilo Álvarez

Granada

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 12:22

La multinacional Sixt SE, con sede en Alemania y presencia en más de 100 países, es uno de los principales proveedores internacionales de servicios de ... movilidad. Durante el último año ha estado recopilando datos sobre los destinos preferidos para pasar la Navidad en España y en el informe final Granada sale en un lugar muy destacado: segunda clasificada.

