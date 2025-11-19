Granada, elegido como segundo mejor destino de España para pasar la Navidad

La multinacional Sixt SE, con sede en Alemania y presencia en más de 100 países, es uno de los principales proveedores internacionales de servicios de ... movilidad. Durante el último año ha estado recopilando datos sobre los destinos preferidos para pasar la Navidad en España y en el informe final Granada sale en un lugar muy destacado: segunda clasificada.

En una nota remitida a los medios, SIXT señala que en redes sociales como TikTok «ya ha comenzado las cuentas atrás para que las luces navideñas iluminen las calles de las ciudades más famosas de España, destinos que suelen ser conocidos por sus vacaciones de verano». Muchos desconocen que estas «impresionantes luces y los singulares mercados navideños» ofrecen una experiencia invernal «mágica» sin necesidad de salir del país.

Para descubrir los lugares más encantadores, los expertos en viajes de SIXT han analizado los datos de las redes sociales, entre los que se incluyen los volúmenes de búsqueda y la interacción en Google y TikTok, para elaborar una lista de las «10 ciudades más mágicas de España» para visitar estas navidades.

Las 10 ciudades más mágicas de España para visitar estas navidades:

1-Madrid

2-Granada

3-Barcelona

4-Sevilla

5-Málaga

6-Mallorca

7-La Coruña

8-Vigo

9-Tenerife

10-Bilbao

1.900 búsquedas en Google

En segundo lugar de la lista, con una puntuación global de más de 31 puntos, se encuentra la «impresionante» ciudad de Granada, que se ha ganado un puesto como uno de los destinos navideños «más mágicos de España en estas fiestas». La ciudad ha despertado un gran interés en internet, con más de 1.900 búsquedas en Google y 1.200 en TikTok, mientras la gente cuenta con impaciencia los días que faltan para que abra el mercado navideño y las luces festivas iluminen la ciudad, algo que se producirá oficialmente el sábado 29 de noviembre con el encendido oficiel en la Plaza del Carmen.

La compañía de movlidad y viajes señala que, «aunque Granada suele ser conocida como un destino de vacaciones de verano, su mercado navideño ha demostrado ser una verdadera joya escondida durante el invierno», tras acumular 46.632 «me gusta» en TikTok. Los visitantes quedan «encantados» con los puestos, la artesanía local y el «ambiente mágico que crean las calles históricas y las plazas iluminadas de la ciudad».

Destaca que el principal mercado navideño de Granada se encuentra en la plaza de Bib Rambla, donde los visitantes pueden disfrutar de dulces tradicionales, regalos artesanales y decoraciones festivas, «todo ello con la Alhambra y las montañas nevadas de Sierra Nevada como telón de fondo, lo que lo convierte en una experiencia navideña única y pintoresca».

Seguimiento durante 12 meses

Para identificar las diez mejores ciudades navideñas de España, SIXT ha analizado 18 mercados navideños utilizando una combinación de datos de TikTok y de la prensa. Han recopilado los volúmenes de búsqueda en Google y TikTok en España durante los últimos 12 meses a través de KeywordTool.io para medir el interés del público.

La clasificación final dio prioridad a las ciudades con más búsquedas en Google y TikTok de «Navidad en [ciudad]» y con más «me gusta» en el contenido de TikTok sobre el mercado navideño de cada ciudad, destacando los destinos más buscados para disfrutar de una experiencia navideña mágica.