«Recuperamos para Granada un proyecto que incide en la apuesta de este equipo de gobierno por modernizar la ciudad«, ha apuntado Jorge Saavedra. Ideal

Granada desbloquea el proyecto de Jardines López-Font para conectar Arabial y Camino de Ronda

La Junta de Gobierno Local ha aprobado la reordenación de los 4.409,75 m² de superficie, que tendrán uso residencial, actividad económica de proximidad, servicios y zonas verdes

Viernes, 12 de diciembre 2025, 12:23

El Ayuntamiento de Granada ha desbloqueado el histórico expediente de reparcelación de los Jardines López-Font tras dos décadas de parálisis, reactivando así una transformación ... urbana largamente demanda que permitirá conectar Camino de Ronda y Arabial, así como generar nuevos espacios verdes y mejorar la integración urbana del barrio.

