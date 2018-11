Granada y su desarrollo No todo vale, tiene que poder sostenerse en el tiempo, que no sea para hoy y hambre para mañana Mª DOLORES F.-FÍGARES Miércoles, 7 noviembre 2018, 00:26

En estas dos palabras se resumen las aspiraciones de desarrollo de esta pobre tierra, empecinadamente en el furgón de cola de casi todo lo que signifique progreso, avances, mejoras ... Ahora a ese nombre se le ha añadido otro, muy significativo: el de sostenible. Porque no todo vale en esto de desarrollarse, tiene que poder sostenerse en el tiempo, que no sea pan para hoy y hambre para mañana. Es increíble la cantidad de menciones a este tema que encontramos en los discursos de los políticos, aplicando los términos a no se sabe bien qué. Menos mal que hay gente que piensa y que profundiza, como la que ha elaborado un informe sobre el estado de la cuestión en cien ciudades, a través de más de ochenta indicadores, en relación con los diecisiete objetivos de desarrollo sostenible que miden los distintos perfiles del tipo de avances que son deseables para todos, partiendo de la base de que lo hacen con rigor y no solo fijándose en señales engañosas.

Pues bien, nuestra ciudad ofrece unos resultados bastante mediocres, por no decir malos, si bien no tiene ninguna marca en el rango más bajo, que es el rojo. La única que indica que estamos en el nivel más alto, el verde, es el de la educación de calidad, lo cual significa que estamos bien en población matriculada en una titulación superior, en el acceso a servicios de educación infantil, población con educación secundaria y población con educación superior. Por lo que se ve, este alto nivel no repercute en otros aspectos, porque estamos en el penúltimo puesto, el naranja, concretamente en seis, donde nos catean directamente: fin de la pobreza, igualdad de género, trabajo decente y crecimiento económico; reducción de las desigualdades; ciudades y comunidades sostenibles y vida de ecosistemas terrestres. Y un poquito más arriba, aprobado raspando, en amarillo en ocho de los objetivos: en nuestra ciudad hay gente que pasa hambre; estamos flojos en saneamientos; en industria, innovación e infraestructuras; en producción y consumo responsable; acción por el clima; paz, justicia e instituciones sólidas y por último, alianzas para lograr objetivos. Nada que ver con la ciudad de nuestros sueños: sana, moderna, dinámica, innovadora, imaginativa, ambiciosa...

Harían bien los candidatos que se están postulando para las próximas elecciones autonómicas, municipales, etc. en estudiar a fondo este informe y otros similares que marcan detalles precisos sobre las acciones que deberían incluir en sus programas. Ya están empezando a oírse promesas queriendo acaparar titulares, aunque todos sabemos que, si no las cumplieron antes, no hay razones suficientes como para pensar que, ahora sí, se las van a tomar en serio.