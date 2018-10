CGT Granada denuncia irregularidades en los exámenes de acceso a Correos Una trabajadora de Correos. / EFE «La gente se levantaba libremente para ir al baño durante las pruebas y nadie les decía nada» Á.L. Sábado, 6 octubre 2018, 16:20

Los exámenes para obtener un puesto como empleado de Correos que tuvieron lugar el pasado 30 de septiembre están en entredicho. Las oposiciones, a las que se presentaron más de 115.000 personas según datos del sindicato CSIF para un total de 2.295 plazas han provocado serias dudas a la Confederación General del Trabajo (CGT) que denuncia anomalías durante las pruebas.

En concreto, uno de sus portavoces en Granada, Juan Rodríguez, admite que durante los exámenes, en los que él estuvo presente para prestar apoyo, se sucedieron hechos que llaman la atención. «La gente se levantaba libremente para ir al baño durante las pruebas y nadie les decía nada», señala Rodríguez. «Tú puedes ser mi amigo o mi hermano y esperarme en el servicio con los apuntes y dejarme los apuntes mientras parecía que estabas en el servicio», agrega.

No es lo único que pone en tela de juicio a dichas oposiciones. El propio sindicalista sostiene que «no debería haber exámenes sino que las personas entraran por antigüedad porque no son unas oposiciones justas». Su queja se basa en que «Correos no ofrece ningún temario previo y quienes quieren presentarse al examen lo hacen desigualmente». Es decir, según Juan Rodríguez, «hay quienes se preparan los supuestos prácticos pero no sirve de nada si los mismos solo pueden conocerlos los trabajadores de Correos».

En resumen, para CGT Granada las oposiciones a Correos no son lo que deberían ser porque «hay deficiencias en todos lados, se ven desbordados« e incluso han »subido las tasas del examen de 10 a 13 euros« según explica Juan Rodríguez. »Antes de hacer el examen se sabe quién va a conseguir el puesto y quien no y una persona que venga de fuera lo tiene mucho más complicado« sentencia.