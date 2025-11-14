Granada defiende en Málaga su potencial como ciudad de talento, innovación y cultura

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha participado en Málaga en el coloquio 'Aquí hay talento Andalucía', una iniciativa impulsada por la Junta y organizada ... por la plataforma Trivu con el objetivo de «revalorizar el talento de las nuevas generaciones y activar, conectar y visibilizar el potencial humano y organizativo de toda la región».

Durante su intervención, Carazo ha defendido una estrategia de ciudad basada en la ciencia, la cultura y la innovación como motores de desarrollo, y sostuvo que Granada está en condiciones de consolidarse como referente en Inteligencia Artificial (IA), investigación sanitaria, industria creativa y transformación urbana.

Ha subrayado que la prioridad es generar oportunidades y condiciones de vida que permitan que los jóvenes desarrollen su proyecto de futuro en Granada sin necesidad de marcharse, según ha detallado el Ayuntamiento de Granada en una nota de prensa.

La mesa-coloquio, titulada '¿Cómo impulsamos el talento de cada rincón de nuestra tierra?', ha contado también con la participación del alcalde de Córdoba, José María Bellido; el regidor de Cádiz, Bruno García; y la alcaldesa de Torremolinos, Marga del Cid.

La sesión ha sido moderada por el fundador de Trivu, Pablo González, y ha abordado el papel estratégico de los ayuntamientos en la creación de ecosistemas locales de talento y ciudades más cohesionadas y habitables. Carazo ha señalado que Granada vive «un momento decisivo para consolidarse como uno de los grandes polos de innovación del sur de Europa».

En este sentido, destacó el impulso del proyecto Ifmif-Dones, la infraestructura internacional vinculada a la energía de fusión, que con el foco del acelerador de partículas que se proyecta en Escúzar, en el área metropolitana granadina, «situará a la ciudad en el mapa global de la investigación avanzada y atraerá empresas tecnológicas y empleo cualificado».

Asimismo, ha valorado el papel de la Universidad de Granada como «motor de conocimiento y liderazgo» en IA, ciencia de datos y computación avanzada, así como su colaboración con el Instituto Andaluz Interuniversitario en Ciencia de Datos e IA y el Parque Tecnológico de la Salud (PTS).

Ha explicado que el Ayuntamiento ha desbloqueado solares y agilizó trámites urbanísticos para facilitar la implantación de nuevas empresas en el PTS, reforzando el posicionamiento de Granada como referente sanitario, científico y divulgativo del sur de Europa. En esta línea, recordó el impulso del Centro Andaluz de IA, con sede en Granada, una infraestructura promovida por la Junta que situará a la región a la vanguardia europea en el uso aplicado de esta tecnología.

«La sede del Centro Andaluz de IA en Granada confirma el papel de la ciudad como nodo estratégico de la transformación digital en Andalucía», ha afirmado la alcaldesa, quien ha insistidi en que el talento también nace en los barrios, destacando el proyecto ECity Granada en Pajaritos, una intervención de regeneración urbana que integra sostenibilidad, formación, innovación social y cohesión comunitaria.

En este marco, ha señalado el desarrollo de iQuantum, el nuevo centro demostrador de IA urbana que se está construyendo en una antigua nave de automovilismo en el barrio. Este espacio actuará como laboratorio vivo para «probar soluciones tecnológicas aplicadas a la ciudad, formar talento y atraer empresas innovadoras».

Carazo ha resaltado también la cultura como fuerza generadora de talento, economía y empleo, resaltando la puesta en marcha del Hub de Industria Cultural y Creativa impulsado por la Asociación de Jóvenes Emprendedores de Granada, ubicado en un edificio cedido por el Ayuntamiento y configurado como espacio de innovación, formación y emprendimiento creativo, además de herramienta para atraer nómadas digitales y profesionales culturales.

«La cultura también es industria, y Granada debe liderar ese modelo», ha señalado para incidir finalmente en que retener y atraer talento joven implica no solo crear empleo cualificado, sino también ofrecer condiciones de vida atractivas. Así ha reinvidicado el papel de Granada como ciudad con identidad cultural única, oferta formativa y científica de primer nivel y una vida urbana que favorece la creatividad y el encuentro.