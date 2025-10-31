Granada dedica dos calles a los pintores Enrique Padial y José Guerrero

Los pintores Enrique Padial y José Guerrero cuentan desde este viernes con dos calles intituladas con su nombre. El pleno ha aprobado por unanimidad los ... dos expedientes, que reconocen la valía y la trayectoria de ambos artistas.

Padial, fallecido en 2014, fue uno de los grandes creadores granadinos de la segunda mitad del siglo XX. Nacido en 1938, su formación se desarrolló entre Granada, donde estuvo adscrito al Padre Suárez, y Madrid, donde estudió Ingeniería Aeronáutica. En el ámbito artístico, sin embargo, se originó en la Escuela de Artes y Oficios antes de continuar de forma autodidacta. A lo largo de su trayectoria protagonizó importantes exposiciones en salas como la Galería Drouant, Rincón del Arte o la Galería Reina y participó en acciones relevantes como el homenaje a Falla con motivo del centenario de su nacimiento.

Guerrero, a su vez, fue otro de los gigantes artísticos granadinos del siglo XX. Vinculado al expresionismo abstracto, su figura se vinculó también a la Escuela de Artes y Oficios de Granada, la Escuela de Bellas Artes de París y la Academia de San Fernando. Su estancia en París, donde se relacionó con los máximos representantes de la pintura en la época, fue determinante en su carrera, que se volcó hacia las tendencias más rompedoras en un movimiento que se acentuó aún más al trasladarse a Estados Unidos. En los 60 regresó a España, donde culminó su carrera mostrando su interés por la figura de Federico García Lorca y su asesinato en Víznar, un suceso que dejó una profunda huella en su obra.

El portavoz municipal, Jorge Saavedra, ha asegurado que, con esta decisión, «se hace justicia con Enrique Padial y José Guerrero, que tendrán al fin una calle en un emplazamiento digno en Mondragones». El dirigente ha insistido en que el momento es «especialmente oportuno» dado el interés de la ciudad por convertirse en capital europea de la cultura y ha recordado el papel que ambos creadores ejercieron a la hora de llevar «el nombre de Granada por todo el mundo con su arte».

La edil socialista Ana Muñoz ha aprovechado el debate para ratificar el apoyo de su formación a la propuesta, que también ha contado con el voto a favor de Vox, pero ha invitado al resto de la corporación a tratar de introducir en el callejero el nombre de artistas granadinas que también merecen reconocimiento, como las pintoras Aurelia Navarro y Dolores Montijano. «Hay muchas mujeres que necesitan reconocimiento. No podemos seguir teniendo un callejero lleno de hombres», ha solicitado.