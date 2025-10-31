Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Jose Guerrero y Enrique Padial. Ideal

Granada dedica dos calles a los pintores Enrique Padial y José Guerrero

Las vías se encuentran en el entorno de Mondragones, junto a Ribera del Beiro

Pablo Rodríguez

Pablo Rodríguez

Granada

Viernes, 31 de octubre 2025, 13:33

Comenta

Los pintores Enrique Padial y José Guerrero cuentan desde este viernes con dos calles intituladas con su nombre. El pleno ha aprobado por unanimidad los ... dos expedientes, que reconocen la valía y la trayectoria de ambos artistas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cuatro heridos por una deflagración de gas en un ático de un edificio en Atarfe
  2. 2 Los padres de la estudiante de la UGR fallecida se personan en la investigación judicial
  3. 3 Gran obra en la Circunvalación de Granada: un nuevo carril, otra glorieta, ramales y adiós a una salida
  4. 4 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  5. 5

    La gerente del Virgen de las Nieves, al borde del juicio oral por presunta prevaricación
  6. 6 Así va ser el Festival Japonés Matsuri que se celebra en Granada este fin de semana
  7. 7 El avispón oriental llega a Granada: detectan un ejemplar en una finca de Motril
  8. 8

    18 piezas robadas a cara descubierta: así fue el robo de joyas a la Virgen del Rosario en Santo Domingo
  9. 9 Cinco jóvenes asaltan a un conductor y le roban un coche de alta gama en Granada
  10. 10 Descubren a un depredador sexual reclamado por Alemania oculto en una comuna hippie de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Granada dedica dos calles a los pintores Enrique Padial y José Guerrero

Granada dedica dos calles a los pintores Enrique Padial y José Guerrero