Granada contará con 14 festivos laborales en 2026 y numerosos puentes
El Ayuntamiento ya fijó el viernes 2 de enero (Día de la Toma) y el jueves 4 de junio (Jueves de Corpus) como festivos locales
Sandra Palacios
Viernes, 7 de noviembre 2025, 10:47
Granada tendrá 14 festivos laborales en 2026 y numerosos puentes, gracias a que algunos de ellos caen en domingo y se desplazarán al lunes. ... En este sentido contaremos con nueve festivos nacionales, tres autonómicos y dos locales, según ha compartido UGT Andalucía en redes sociales.
Andalucía tendrá como festivos el sábado 28 de febrero (Día de Andalucía) y el jueves 2 de abril (Jueves Santo), así como el lunes 2 de noviembre (Fiesta de Todos los Santos) y el lunes 7 de diciembre (Día de la Constitución Española). Ambos serán desplazados porque los festivos reales, 1 de noviembre y 6 de diciembre, caerán en domingo. Gracias a estos cambios, se podrá disfrutar de más puentes y tiempo de descanso.
En el caso concreto de Granada, el Ayuntamiento ya fijó los días: viernes 2 de enero (Día de la Toma) y 4 de junio (Jueves de Corpus), lo que sumado a los festivos nacionales y autonómicos, hacen un total de 14.
📢 Calendario de Fiestas Laborales 2026 de #Granada ‼️— OAS UGT Andalucía (@UGTAnd_OAS) November 6, 2025
Con UGT, ganas ✊🏼💪🏼
🟥 Nacionales | 🟩 Autonómicas | ⬜ Locales
⚠️ 1 de noviembre y 6 de diciembre → se trasladan al lunes siguiente#FiestasLaborales2026 #CalendarioLaboral2026 #DerechosLaborales #TrabajoDigno pic.twitter.com/6Qt1R5dzWw
Con la colocación establecida de los festivos, en Granada se podrá disfrutar de seis puentes: en enero (jueves 1 y viernes 2); abril (Jueves y Viernes Santo); mayo (viernes 1); octubre (lunes 12); noviembre (lunes 2); y en diciembre (lunes 7 y martes 8).
