Granada contará con 14 festivos laborales en 2026 y numerosos puentes

Granada tendrá 14 festivos laborales en 2026 y numerosos puentes, gracias a que algunos de ellos caen en domingo y se desplazarán al lunes. ... En este sentido contaremos con nueve festivos nacionales, tres autonómicos y dos locales, según ha compartido UGT Andalucía en redes sociales.

Andalucía tendrá como festivos el sábado 28 de febrero (Día de Andalucía) y el jueves 2 de abril (Jueves Santo), así como el lunes 2 de noviembre (Fiesta de Todos los Santos) y el lunes 7 de diciembre (Día de la Constitución Española). Ambos serán desplazados porque los festivos reales, 1 de noviembre y 6 de diciembre, caerán en domingo. Gracias a estos cambios, se podrá disfrutar de más puentes y tiempo de descanso.

En el caso concreto de Granada, el Ayuntamiento ya fijó los días: viernes 2 de enero (Día de la Toma) y 4 de junio (Jueves de Corpus), lo que sumado a los festivos nacionales y autonómicos, hacen un total de 14.

⚠️ 1 de noviembre y 6 de diciembre → se trasladan al lunes siguiente

Con la colocación establecida de los festivos, en Granada se podrá disfrutar de seis puentes: en enero (jueves 1 y viernes 2); abril (Jueves y Viernes Santo); mayo (viernes 1); octubre (lunes 12); noviembre (lunes 2); y en diciembre (lunes 7 y martes 8).