Granada conmemora el 194 aniversario de la ejecución de Mariana Pineda con un amplio programa cultural y educativo

C.L. Martes, 13 de mayo 2025, 10:03 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Granada, a través de la Concejalía de Igualdad, ha diseñado una extensa programación para conmemorar el 194 aniversario de la ejecución de Mariana Pineda, símbolo local y nacional de la lucha por la libertad y la igualdad. Como cada año, el 26 de mayo se celebrará el tradicional acto institucional con ofrenda floral en la Plaza Mariana Pineda, declarada recientemente Lugar de Memoria Democrática por el Gobierno de España. Este homenaje será presidido por la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, y contará con la participación del Consejo Municipal de la Mujer.

Encarnación González, concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Granada, ha subrayado la importancia de esta programación como «una oportunidad no solo para rendir tributo a Mariana, sino también para profundizar en su legado y acercarlo a toda la ciudadanía desde la cultura, el arte, la historia y la educación». González ha destacado que «el conocimiento de la vida de Mariana Pineda, su compromiso con la causa liberal y los valores de libertad, ley e igualdad que encarna, están hoy más vigentes que nunca».

Durante todo el mes de mayo se desarrollará una amplia oferta de actividades en torno a su figura, con el Centro Europeo de las Mujeres «Mariana Pineda» como eje vertebrador. Este centro, ubicado en la que fuera su última residencia, ofrecerá visitas guiadas, conferencias históricas y jurídicas, cuentacuentos ilustrados para escolares, recitales literarios y la exposición «Mariana y su tiempo».

Entre las actividades más destacadas se encuentran las rutas guiadas por los espacios urbanos ligados a su vida, la muestra de teatro aficionado protagonizada por mujeres, la entrega de los XI Premios Mariana Pineda a la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la jornada de puertas abiertas en su casa-museo y la siembra literaria colaborativa por las calles del centro.

«Queremos que Mariana llegue también a quienes visitan Granada. Por eso, desde la Oficina de Turismo se distribuirán folletos informativos, en español e inglés, para que cualquier persona pueda seguir su huella en la ciudad», ha añadido la concejala.

Además, se prestará especial atención a la participación de la infancia, los centros escolares y las entidades que trabajan por la igualdad en Granada, implicando al Consejo Municipal de la Mujer en todas las fases de este proyecto.

La programación incluye una variada oferta cultural que se desarrollará a lo largo de todo el mes de mayo. Entre las actividades destacan la exposición «Mariana y su tiempo», diversas rutas guiadas por los lugares emblemáticos de su vida, la muestra de teatro aficionado protagonizada por mujeres, cuentacuentos ilustrados para escolares, recitales literarios y jornadas de puertas abiertas en la Casa Mariana Pineda. También se celebrarán conferencias centradas en figuras femeninas clave de la historia y el derecho, como Margarita Xirgú y la propia Mariana, así como la entrega de los XI Premios Mariana Pineda a la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Además, se llevarán a cabo iniciativas participativas como la siembra literaria de libros en el espacio público, el homenaje creativo de la Red de Tejedoras y una presencia destacada en la Oficina de Turismo con material informativo en varios idiomas. El acto institucional y ofrenda floral del 26 de mayo en la Plaza Mariana Pineda será el colofón de un mes dedicado a mantener viva su memoria y su lucha por la libertad y la igualdad.

Con esta programación, el Ayuntamiento de Granada reafirma su compromiso con la memoria histórica, la igualdad entre mujeres y hombres y la visibilización de referentes femeninos como Mariana Pineda.

PROGRAMACIÓN

1. Exposición «Mariana y su tiempo».

Del 5 al 30 de mayo

Centro Europeo de las Mujeres Mariana Pineda.

Recorrido biográfico contextualizado en la España de su época: educación, vida cotidiana, trabajo, prensa o espacio privado. En ella se reivindica a una mujer que murió por defender los valores constitucionales y la libertad; guardando celosamente los nombres de las personas que estaban conspirando junto a ella a favor de la causa liberal.

Entrada libre en horario de atención al público del Centro.

2. Obra de Teatro «Remembranza a María Lejárraga» Compañía Fuego Fatuo Ensamble.

Día 8 de Mayo. 19.00 horas

Teatro Isidro Olgoso (Zaidín)

*Entrada libre hasta completar aforo.

María Lejárraga mientras nos narra los momentos más significativos de su vida, acompañada por la música de, entre otros compositores, su gran amigo Manuel de Falla, que será interpretada por el violonchelo y la guitarra-Yepes (guitarra de diez cuerdas). La danza española infundirá color y belleza en la escena creando una atmósfera mágica. Una gran ocasión para recordar el teatro, verso y prosa de esta gran artista tan importante para la historia cultural de nuestro país desconocida para muchos y con gran vinculación a Granada.

Se trata de un homenaje de música, danza y teatro, creado en 2024 con motivo del 150 aniversario del nacimiento de María de la O Lejárraga y el 50 de su fallecimiento.

3. Rutas guiadas «La Granada de Mariana Pineda»

Rutas gratuitas con un recorrido por los espacios urbanos de la ciudad de Granada asociados a la figura de Mariana Pineda (Plaza de Santa Ana - Patio del Hotel Palacio de Mariana Pineda - Plaza Nueva - Plaza de Mariana Pineda), finalizando en la que fue su última vivienda, el CEM, (Centro Europeo de las Mujeres) «Mariana Pineda» con acceso a la Sala Histórica y proyección de vídeo explicativo.

Duración de 2/2,5 horas.

Inicio en Plaza de Santa Ana a la hora indicado y finalización en CEM Mariana Pineda.

Inscripción previa imprescindible a través de la web de la Concejalía de Igualdad

FECHAS: 09 de mayo, 10:00 horas

14 de mayo, 10:00 horas

19 de mayo, 18:00 horas

23 de mayo, 10:00 horas

28 de mayo, 18:00 horas

4. Muestra de teatro aficionado de mujeres

Día 14 de Mayo. 19.00 horas

Teatro Isidro Olgoso (Zaidín)

*Entrada libre hasta completar aforo.

Obras:

«Bienvenidas a bordo» Asociación de Mujeres Zaidín Acción , adaptada y dirigida por Sonia Moreno.

«La Feminista blandengue» Grupo Motor de Mujeres Chana adaptada y dirigida por Mariángeles Borghini.

«Fragmentos» Mujeres a Escena, grupo de teatro Casa de Mariana Pineda , adaptada y dirigida por Sonia Moreno.

Obras de teatro trabajadas por las mujeres que asisten a los talleres de teatro coordinados desde el CEM Mariana Pineda. Esta muestra se convierte en el momento de visibilizar la gran labor desarrollada por estas aficionadas al teatro.

5. Conferencia

«Margarita Xirgú, actriz comprometida con Mariana Pineda».

Día 20 de mayo. 19:30 horas

Centro Europeo de las Mujeres Mariana Pineda.

A cargo de Dª Antonina Rodrigo García, investigadora y biógrafa de Mariana Pineda y Margarita Xirgú entre otras autoras.

*Entrada libre hasta completar aforo.

6. Acto de entrega de los Premios Mariana Pineda a la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Día 22 de mayo. 19.30 horas

Teatro Isabel la Católica.

Se trata de la undécima edición de esta convocatoria de Premios, cuyo plazo de candidaturas ha estado abierto hasta el 29 de abril. El Consejo de la Mujer de Granada, uno de los más antiguos de España, organiza en el seno de la Concejalía de Igualdad esta convocatoria para reconocer a nivel individual y a entidades que destacan por su trayectoria de trabajo en aras de alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres.

La ceremonia finalizará con una actuación especial a cargo de la Banda Municipal de Música.

Las entradas gratuitas se podrán retirar a través de https://www.redentradas.com/

7. Jornada de puertas abiertas en el CEM Mariana Pineda.

Visitas guiadas a la que fue la última casa de mariana pineda.

CEM Casa Mariana Pineda

Horario: de 10 a 13 horas y de 17.00 a 20.00 horas

8. Segunda Siembra de libros por Mariana Pineda.

Día 25 de mayo. Inicio 10.30 horas

Lugar de encuentro: Plaza de Santa Ana, esquina con Carrera del Darro.

Actividad realizada en colaboración con el Club de los libros perdidos. Incluye 5 paradas (C/ Elvira, Plaza de la Libertad, C/ Cárcel Baja, Plaza de Mariana Pineda, C/ Recogidas finalizando en el CEM Mariana Pineda). Durante el recorrido se leerán textos y se «sembrarán» libros relacionados con la homenajeada.

9. Acto institucional de homenaje a Mariana Pineda

Día 26 de mayo. 18.30 horas

Se realizará la tradicional ofrenda floral ante la estatura a Mariana Pineda ubicada en la Plaza que lleva su nombre, a cargo de la corporación municipal y el Consejo Municipal de la Mujer, presidida por la Sra. Alcaldesa.

En la mañana del 26 de mayo, el Consejo Municipal de la Mujer realizará una ofrenda floral ante la tumba de Mariana Pineda, única mujer enterrada en la Catedral de Granada.

10. Cuentacuentos ilustrado ¿Conoces a Mariana Pineda?

Día 27 y 29 de mayo

Actividad para centros escolares previa inscripción.

CEM Mariana Pineda 10.00 horas

Biografía en cuento sobre la vida de la heroína granadina, dirigida a niñas y niños de entre 6 y 8 años. Narrado por Mª Ángeles Borghini e ilustrado en directo por Manuel Vaca.

Basada en el libro ¿Conoces a Mariana Pineda? De la autora Ana María Muñoz Muñoz editada por Alianza Grupo Género S.L 2009.

11. Recital «Mariana Pineda a Muerte»

Día 27 de mayo. 19.30 horas

CEM Mariana Pineda

Entrada libre hasta completar aforo.

Recital de la obra a cargo de su autor Juan Carlos Friebe. Obra editada en 2024.

12. Conferencia «Estudio Histórico-Jurídico sobre las causas penales a Mariana Pineda y Muñoz».

Día 29 de mayo. 19.30 horas

CEM Mariana Pineda

*Entrada libre hasta completar aforo

Conferencia a cargo de José Carlos España Cano, basada en su Trabajo de Fin de Grado, tutorizado por Antonio Sánchez Aranda, prof. Titular del Departamento de Derecho Internacional Privado e Historia del Derecho de la Universidad de Granada, que participa en la Conferencia.